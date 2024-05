Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 6 au 12 mai 2024) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Ventes jeux :

01./02. [PS5] Stellar Blade <ACT> (Sony Interactive Entertainment) {2024.04.26} (¥8.164) – 13.033 / 80.164 (-28%)

02./03. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 9.652 / 5.835.236 (-29%)

03./01. [NSW] Endless Ocean: Luminous <ADV> (Nintendo) {2024.05.02} (¥4.980) – 6.951 / 35.296 (-75%)

04./23. [NSW] Ring Fit Adventure # <HOB> (Nintendo) {2019.10.18} (¥7.980) – 6.536 / 3.559.654 (+131%)

05./08. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 5.932 / 7.765.947 (-19%)

06./05. [NSW] Super Mario Bros. Wonder <ACT> (Nintendo) {2023.10.20} (¥5.980) – 5.667 / 1.851.743 (-42%)

07./06. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 5.469 / 3.521.944 (-37%)

08./04. [NSW] Princess Peach: Showtime! <ACT> (Nintendo) {2024.03.22} (¥5.980) – 5.197 / 165.548 (-48%)

09./07. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 5.058 / 5.506.269 (-34%)

10./10. [NSW] Splatoon 3 <ACT> (Nintendo) {2022.09.09} (¥5.980) – 4.550 / 4.297.178 (-27%)

Ventes consoles :