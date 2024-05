PixelHeart et Chipsonsteroids (développeurs de NeoTris) sont heureux de vous annoncer leur nouveau projet : GladMort !

Cet action-platformer s’inspire du gameplay de Ghosts ‘n Goblins et Magician Lord, avec une direction artistique et un humour proche de Metal Slug. GladMort mettra non seulement votre patience à rude épreuve, mais il repoussera aussi les limites de la NeoGeo AES !

Afin d’aider au financement du projet, nous avons lancé le 6 mai dernier une campagne de financement participatif sur la plateforme Kickstarter qui a été validé en moins de 3 heures. Le jeu est dans sa phase finale de développement et nous ne voulons rien laisser au hasard afin de proposer la meilleure version possible. Cette campagne de financement qui se terminera le 5 juin, nous permettra de finaliser le jeu sur Neo Geo AES/MVS, Dreamcast, Steam, Console Next Gen et d’assurer la production physique des éditions Retrogaming proposées dans le kickstarter.

Dans un royaume lointain sur une terre de légende, un mystérieux fléau d’origine inconnue a rapidement infecté la population. Surnommée la « Peste Rouge », la nature maléfique du phénomène ne fait aucun doute : les morts commencent à sortir de leurs tombes, et des incarnations démoniaques commencent à apparaître. En quelques mois, les morts forment une armée maléfique commandée par les seigneurs des ténèbres. Villages et villes commencent à être ravagés, les légions démoniaques grandissant à chaque victoire. Tentant de résister aux assauts répétés et inlassables des hordes de monstres, jour et nuit, été comme hiver, les dernières armées d’hommes épuisés finissent par s’effondrer.

Alors que le fléau poursuivait son implacable invasion, la force quitta le cœur des hommes et les rares survivants se rassemblèrent, peuplant de temps à autre une ville fortifiée dans une région reculée. Alors que tout espoir de reconquête d’un monde meilleur semblait vain, le roi de ses terres décida dans un dernier espoir d’utiliser une relique maléfique pour conjurer le mal par le mal. Cet artefact donne le pouvoir à celui qui l’utilise d’invoquer un mystérieux chevalier noir : GladMort !!! Doté d’une force surnaturelle et d’un charisme discutable, il est capable d’invoquer la magie noire et de manier des armes ancestrales. Le destin de l’humanité est désormais entre les mains de notre anti-héros…

Incarnez GladMort : un chevalier noir bien bourrin qui combat les forces démoniaques… Veut-il sauver l’humanité ou juste s’amuser ?

Frayez-vous un chemin au travers des 5 niveaux et bottez les fesses des différents ennemis qui seront spécifiques à leur environnement. Utilisez votre double saut pour esquiver les ennemis, les pièges ou pour atteindre certaines plateformes.

Comme dans Ghost’n Goblins, vous ne pouvez être touché que deux fois avant de perdre une vie. La première fois, vous perdez votre armure mais vous pouvez continuez à combattre les forces du mal en SLIP ! (Oui comme dans Ghost’n Goblins). Par contre, faites vous toucher encore une fois et vous perdrez misérablement votre vie.

Perdre une vie vous ramène au début du niveau, ou au point de contrôle… si vous l’avez atteint. Attention au «Game Over»… Mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez récupérer votre armure grâce aux trésors qui se trouvent dans les niveaux ; gardez l’œil ouvert !

Si vous avez déjà votre armure, vous aurez la chance de trouver une nouvelle arme dans ces coffres ! Apprenez donc à maîtriser les différentes armes que vous trouverez sur votre chemin : haches de lancer, lances, fléaux, etc… Chacune d’entre elles vous permettra de dérouiller des tronches d’une manière différente. Vous pouvez les garder dans un inventaire et utiliser celle qui vous semble la plus adaptée aux ennemis que vous affrontez. Vous pourrez trouver de puissants objets spéciaux pour vous aider dans votre périple…