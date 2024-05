Marvelous Europe a annoncé aujourd’hui la sortie de la sixième mise à jour de contenu gratuite pour son titre de mode et de communication exclusif à la Nintendo Switch™, Fashion Dreamer. La » Retro Pop Fair » est désormais disponible pour une durée limitée, invitant les influenceurs à ajouter une touche de modernité à de fabuleux looks du passé. De plus, les garde-robes déborderont de potentiel créatif grâce à l’ajout de 56 nouvelles options créatives comme des motifs, du maquillage, des articles de showroom et plus encore, ainsi que des mises à jour de qualité de vie comme l’augmentation du nombre d’articles pouvant être détenus en même temps.

La mise à jour gratuite » Retro Pop » de Fashion Dreamer du mois de mai comprend les éléments suivants :

● Six nouveaux types de motifs consommables nostalgiques.

● De nouvelles options de coiffure et de mise en valeur des yeux.

● Six nouveaux cadres photo et deux nouvelles poses pour afficher les modes d’hier.

● Quatre nouveaux types d’articles de salle d’exposition

● 32 nouveaux objets supplémentaires plus 4 nouveaux motifs dans le gacha Cocoon – disponible immédiatement après le téléchargement de la mise à jour !

*Les fonctions d’événements supplémentaires et la Foire limitée sont des contenus exclusifs au mode en ligne. Certains objets et fonctions peuvent ne pas se déverrouiller avant d’avoir progressé dans le jeu. La version 1.5.0 doit être appliquée pour accéder au nouveau contenu.

Les améliorations de la qualité de vie dans Fashion Dreamer incluent :

● Augmentation de la limite d’objets de 6000 à 9000.

● Possibilité de suivre jusqu’à 500 muses (contre 200 auparavant).

● Ajustements pour augmenter la disponibilité des tickets de gacha et des pièces porte-bonheur, ainsi que la probabilité de tirage du gacha.

● Possibilité de placer des chaussures et des coiffures sélectionnées sur l’étagère de la salle d’exposition.

● Le distributeur automatique d’objets photo change désormais de contenu à chaque fois.

● Corrections de bugs mineurs parmi d’autres mises à jour.

Fashion Dreamer est un jeu axé sur la créativité dans lequel les joueurs peuvent exprimer leur style unique à l’aide de leur avatar, appelé Muse. Créez des looks emblématiques, de la tenue décontractée à la couture chic, en choisissant parmi des centaines d’options disponibles qui peuvent être personnalisées pour créer un look vraiment unique. Une fois que les joueurs ont trouvé leur style, ils peuvent montrer leurs dernières tenues dans différentes zones, appelées Cocons. Elles peuvent également y découvrir de nouvelles modes inspirantes proposées par d’autres Muses, qu’elles jouent en ligne ou hors ligne, ou les exposer dans leur salle d’exposition afin d’attirer encore plus l’attention et de gagner des Likes pour leur marque. Les joueurs peuvent également accroître leur influence en relevant des défis de conception pour débloquer encore plus d’options de personnalisation afin d’améliorer leur marque. Grâce au multijoueur asynchrone, le monde d’Eve est habité par des muses du monde entier, ce qui permet aux joueurs de trouver l’inspiration ou de gagner des Likes pour leur tenue la plus emblématique pratiquement n’importe où !

Développé par syn Sophia, Inc. et publié en Europe et en Australie sur Nintendo Switch par Marvelous Europe, Fashion Dreamer a été lancé le 3 novembre 2023.