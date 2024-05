La gamme de jeux EGGCONSOLE continues à grandir sur Nintendo Switch pour le bonheur des fans de RPG des temps anciens. « Shin Maou Golvellius, » aussi connu sous le nom de « Golvellius 2 » ou « Golvellius: The Second Quest, » est un jeu vidéo d’action-RPG développé par Compile et publié par T&E Soft pour le MSX2. Il s’agit de la suite de « Golvellius: Valley of Doom, » qui est également sorti sur MSX, ainsi que sur Master System de Sega.

Publié en 1988 par Nihon Falcom, ce jeu d’action/RPG est un version “boostée” de MAOU GOLVELLIUS publié l’année précédente. Le joueur incarne le chevalier itinérant Kelesis. Le but du jeu, prenant pour décor La vallée des ruines (Valley of Ruin), est de sauver Rena (Princess Rena), la princesse du royaume d’Aleid (Kingdom of Aleid). Il sera disponible le 23 mai pour 5,59 € sur l’eShop de la Nintendo Switch. Attention cependant, la partie principale du jeu et la galerie (Gallery) sont celles de la version japonaise. Les menus et le manuel de jeu (How to play) sont en anglais.

« Shin Maou Golvellius » se situe chronologiquement après les événements de « Golvellius: Valley of Doom. » Dans ce nouvel opus, le héros Kelesis reprend son épée pour affronter une nouvelle menace qui pèse sur le royaume. Le démon Golvellius, que Kelesis a vaincu précédemment, laisse derrière lui une armée de nouveaux ennemis et des défis redoutables. La princesse Rena, personnage central du premier jeu, joue également un rôle crucial dans cette suite. Le jeu a été développé par la même équipe principale que le premier « Golvellius, » ce qui a permis de maintenir une continuité stylistique et de gameplay tout en introduisant de nouvelles idées.

Le monde de « Shin Maou Golvellius » est beaucoup plus vaste et ouvert que celui du premier jeu. Les joueurs doivent explorer divers environnements tels que des forêts, des montagnes, des cavernes et des villages, chacun offrant des secrets à découvrir et des ennemis uniques à combattre. Les combats se déroulent en temps réel avec une perspective de dessus. Kelesis utilise principalement son épée, mais peut aussi obtenir d’autres armes et objets magiques pour diversifier ses attaques. Les ennemis varient en termes de comportement et de stratégie, exigeant des joueurs qu’ils adaptent leurs tactiques en conséquence.

Les joueurs peuvent trouver des cœurs cachés pour augmenter leur santé maximale, acquérir des pièces d’équipement comme des boucliers et des bottes, et acheter des objets dans des boutiques disséminées à travers le monde. Les items spéciaux, tels que des cristaux magiques, permettent de débloquer de nouvelles capacités ou d’accéder à des zones précédemment inaccessibles. « Shin Maou Golvellius » intègre de nombreuses énigmes que les joueurs doivent résoudre pour avancer dans l’histoire. Ces énigmes peuvent inclure des mécanismes environnementaux, des séquences de combat spécifiques, ou des interactions avec des PNJ (personnages non-joueurs). Chaque zone principale est gardée par un boss puissant, chacun nécessitant des stratégies spécifiques pour être vaincu. Les batailles contre les boss sont des moments culminants du jeu, souvent plus difficiles et impliquant des patterns d’attaque complexes.

Le jeu utilise pleinement les capacités du MSX2, offrant des graphismes colorés et détaillés. Les sprites des personnages et des ennemis sont bien animés, et les décors sont variés et immersifs. La bande sonore, composée par les musiciens de Compile, accompagne l’action avec des thèmes mémorables et des effets sonores de haute qualité pour l’époque.

Afin de conclure cet article, revenons sur l’histoire du jeu, peu accessible car jamais traduite.

Acte 1 : Le Retour de Kelesis

L’histoire reprend avec Kelesis vivant tranquillement dans son village. Cependant, des rumeurs commencent à circuler sur des monstres réapparaissant dans différentes parties du royaume. Le conseil des sages de la ville avertit Kelesis que l’esprit de Golvellius pourrait encore planer et que ses disciples cherchent à ressusciter leur maître. Kelesis, armé de sa fidèle épée, se met en route pour enquêter sur ces phénomènes.

Acte 2 : La Menace Grandissante

Kelesis parcourt diverses régions du royaume, explorant des forêts denses, des montagnes escarpées, des déserts arides et des marais traîtres. Au fur et à mesure de son exploration, il rencontre des villageois qui parlent d’une mystérieuse secte qui effectue des rituels pour ramener Golvellius à la vie. Ces sectateurs sont dispersés dans plusieurs temples anciens où ils gardent des fragments d’un artefact nécessaire pour la résurrection.

Acte 3 : Les Temples Anciens

Kelesis doit infiltrer ces temples, chacun gardé par des puissants sous-fifres de Golvellius. Chaque temple présente ses propres défis, allant de pièges mortels à des énigmes complexes et des monstres redoutables. À la fin de chaque temple, Kelesis doit affronter un boss qui garde l’un des fragments de l’artefact. Ces boss sont des créatures redoutables créées par Golvellius pour protéger ses secrets.

Acte 4 : La Réunion avec Rena

En progressant dans sa quête, Kelesis découvre que la princesse Rena a été capturée par les sectateurs pour servir de sacrifice dans le rituel de résurrection. Il parvient à la sauver, et Rena révèle que les sectateurs planifient d’utiliser un portail dimensionnel pour ramener Golvellius depuis l’au-delà. Ensemble, ils doivent trouver un moyen de sceller définitivement ce portail.

Acte 5 : La Bataille Finale

Kelesis et Rena se dirigent vers le temple principal où le rituel de résurrection est sur le point d’être achevé. Après avoir combattu à travers des hordes d’ennemis et résolu les énigmes finales, Kelesis affronte le chef des sectateurs, un sorcier puissant qui canalise l’énergie de Golvellius. Après une bataille épique, Kelesis parvient à vaincre le sorcier, mais il est trop tard pour arrêter la résurrection.

Golvellius revient, plus puissant que jamais. Kelesis doit utiliser toutes ses compétences et les artefacts qu’il a collectés pour affronter et vaincre Golvellius une fois pour toutes. La bataille est intense, avec Golvellius utilisant une série d’attaques dévastatrices et changeant de forme plusieurs fois.

Épilogue

Après une bataille acharnée, Kelesis triomphe enfin de Golvellius. Avec l’aide de Rena, ils parviennent à sceller le portail dimensionnel, empêchant toute nouvelle résurrection du démon. Le royaume est à nouveau en paix, et Kelesis est célébré comme un héros légendaire. Rena et Kelesis retournent dans leur village, sachant que bien que la paix soit rétablie, ils doivent toujours rester vigilants face aux menaces potentielles. Le jeu se termine sur une note de paix et de vigilance, suggérant que tant que des héros comme Kelesis existent, le royaume sera toujours protégé.