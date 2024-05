Saint-Ouen, France – 21 mai 2024 : Aspyr, Crystal Dynamics et Maximum Entertainment France ont le plaisir d’annoncer la sortie prochaine d’éditions physiques pour Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft.

Rassemblant les trois premiers jeux de la saga culte, cette compilation permet de vivre à nouveau ou pour la première fois les péripétie de la célèbre exploratrice, en quête de réponses et de trésors tout autour du monde.

Que ce soit avec les graphismes d’origine fidèlement reproduits ou bien avec des visuels modernisés, les aventures de Lara Croft dans ces trois opus seront disponibles en édition physique sur Nintendo Switch et Playstation dès le 24 septembre 2024.

Pour les amateurs de précieux butins, une édition Deluxe contenant des articles exclusifs sera également disponible en quantité limitée à la même date.

Édition Deluxe :

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft : Deluxe Edition comprend le jeu vidéo physique ainsi que ces objets exclusifs suivants :

Un Steelbook exclusif

Un livre de cartes d’exploration comprenant toutes les cartes des niveaux des 3 jeux ainsi que leurs extensions, avec plus de 80 pages remplies de secrets !

Téléchargement numérique de la bande originale officielle + CD de musique des meilleurs musiques

Tous les contenus sont emballés dans une boîte pliante de collection

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft sera disponible en édition physique Standard sur Nintendo Switch, Playstation 4 et Playstation 5 et en édition et Deluxe sur Nintendo Switch et Playstation 5 le 24 septembre 2024.