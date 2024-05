Testez votre skill avec la nouvelle mise à jour Boss Attack ! Gratuite pour tous les joueurs et joueuses, disponible dès maintenant dans Prince of Persia: The Lost Crown ! Avec la mise à jour Boss attack pour Prince of Persia™ : The Lost Crown, de nouvelles façons de vous défier et de découvrir le jeu s’offre à vous.

Prince of Persia: The Lost Crown – Bande-annonce de la mise à jour Boss Attack pic.twitter.com/eYCO01O2bP — Nintendo-Town (@NintendoTown) May 20, 2024

Vous voulez vous venger de Kiana ? C’est le moment ou jamais. Il vous suffit de rendre visite à Artaban dans le Havre. Les nouveaux modes seront disponibles dès que vous visiterez le Havre pour la première fois. Le jeu a également fait l’objet d’une nouvelle vérification technique. Pour plus de détails sur les notes de version de la mise à jour 1.1.2 et les changements apportés par cette mise à jour, cliquez ici.

/Si votre jeu n’est pas mis à jour automatiquement, assurez-vous de le faire manuellement en utilisant le service dédié de votre plateforme.

Veuillez noter que si vous n’avez pas encore terminé le jeu, certaines formulations de cet article peuvent être des spoilers !

Revanche du boss

Avec la revanche des boss, vous pourrez combattre les boss déjà rencontrés, mais avec vos pouvoirs actuels de Simurgh.

Déverrouillage progressif : Après avoir battu chaque Boss, ils sont débloqués dans le menu Boss Revenge. Dans ce défi, vous aborderez chaque combat de boss avec une configuration prédéfinie (vie / améliorations d’armes / pouvoirs temporels), mais vous aurez accès à tous les sursauts d’Athra et à toutes les amulettes à votre disposition.

Choisissez votre niveau de défi : Pour chaque boss, vous pouvez choisir le niveau de difficulté auquel vous voulez l’affronter : Recrue / Guerrier / Héros / Immortel ou Pas de coup. Ce choix est indépendant de la difficulté actuelle du jeu.

Prouvez vos compétences et battez vos propres records : Un sceau s’affiche lorsque vous avez battu un boss dans une difficulté donnée. L’aspect du sceau (Bronze/Argent/Or) dépend de votre temps.

Boss Rush

Le plus grand défi attend les plus courageux : le Boss Rush. Il s’agit d’un défi de fin de partie qui vous permet de tester vos capacités et vos compétences en battant tous les boss principaux à la suite. Deux nouvelles tenues peuvent être débloquées en relevant ce défi à différents niveaux de difficulté.

Défi de fin de partie : Le Rush se débloque après avoir terminé l’histoire principale. Dans ce défi, vous entrerez avec votre vie actuelle, vos amulettes, vos pouvoirs temporels, vos améliorations d’armes et vos surcharges d’Athra.

: Le Rush se débloque après avoir terminé l’histoire principale. Dans ce défi, vous entrerez avec votre vie actuelle, vos amulettes, vos pouvoirs temporels, vos améliorations d’armes et vos surcharges d’Athra. Combattez tous les boss dans l’ordre : Les combats se déroulent dans le même ordre que dans l’histoire principale.

: Les combats se déroulent dans le même ordre que dans l’histoire principale. Choisissez votre niveau de défi : Pour chaque Rush, vous pouvez choisir le niveau de difficulté auquel vous voulez jouer : Recrue / Guerrier / Héros / Immortel ou Pas de coup. Ce choix est indépendant de la difficulté actuelle du jeu.

: Pour chaque Rush, vous pouvez choisir le niveau de difficulté auquel vous voulez jouer : Recrue / Guerrier / Héros / Immortel ou Pas de coup. Ce choix est indépendant de la difficulté actuelle du jeu. Gérez vos ressources : La quantité de vie / de potions / de flèches ou de jauge d’Athra restante est conservée d’un combat à l’autre. Vous devrez planifier votre rush, et utiliser la possibilité de changer votre chargement d’amulettes et de surcharges d’Athra entre chaque combat à bon escient. Certaines amulettes ne sont pas actives dans la ruée vers les boss pour que l’expérience reste équilibrée.

: La quantité de vie / de potions / de flèches ou de jauge d’Athra restante est conservée d’un combat à l’autre. Vous devrez planifier votre rush, et utiliser la possibilité de changer votre chargement d’amulettes et de surcharges d’Athra entre chaque combat à bon escient. Certaines amulettes ne sont pas actives dans la ruée vers les boss pour que l’expérience reste équilibrée. Prouvez vos compétences et battez vos propres records : Un sceau s’affiche lorsque vous avez vaincu le Boss Rush complet, quelle que soit la difficulté, ainsi que le temps qu’il vous a fallu pour y parvenir. Le fait de vaincre le défi dans une difficulté élevée débloque également le sceau pour les difficultés inférieures. Il est possible qu’il y ait un sceau secret…

Fashion Week

Nous avons appris que vous aimiez la tenue des Sables du temps, que diriez-vous d’un autre skin nostalgique ?

Vous débloquez une nouvelle tenue en terminant le Boss Rush la première fois, et une autre nouvelle tenue en terminant le Boss Rush en difficulté « No Hit ».

Quality of Life

De nouvelles options ont été ajoutées au jeu.

Voyage rapide des arbres Wak-Wak : Voyagez instantanément d’un arbre Wak-Wak à l’autre, sans avoir besoin d’utiliser les autels de voyage rapide. Cette capacité doit être achetée dans l’Emporium des mages du Havre (boutique des mages) et est débloquée après l’obtention du pouvoir Étoffe du temps.

Amélioration de l’accessibilité du mode haut contraste : amélioration de la lisibilité des attaques (attaques ennemies jaunes contre rouges).

Prince of Persia™ : The Lost Crown est disponible dès maintenant sur PC, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One ou Amazon Luna !