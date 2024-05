Lors de sa première sortie sur Nintendo Switch, en décembre 2021, Suika Game ne proposait aucun mode multijoueur (ni en local, ni en ligne). Puis, en septembre 2023, le jeu est devenu viral grâce (en grande partie) aux streamers en ligne (et surtout aux Vtubers), entraînant un regain d’intérêt pour le jeu de la part d’Aladdin X. Et quelques mois plus tard, en février 2024, un Multi-Player Mode Expansion Pack a été publié, le jeu en ligne devant être ajouté à une date ultérieure.

Grâce à une annonce sur le Nintendo eShop au Japon, nous savons maintenant quand le mode en ligne tant attendu sera ajouté à Suika Game : Le 23 mai ! Comme annoncé précédemment, il sera disponible exclusivement pour les joueurs qui possèdent déjà le Multi-Player Mode Expansion Pack (ce qui est logique, étant donné que le jeu de base n’est qu’un mode solo).

Voici un rappel des modes multijoueurs du Multi-Player Mode Expansion Pack, qui seront jouables en ligne à partir du 23 mai :

« Le jeu « Original » est le jeu Suika habituel, et le joueur qui obtient le score le plus élevé gagne. Lorsque la boîte est pleine, le jeu s’arrête. Si le score de l’autre camp est plus élevé, vous gagnez à ce moment-là. Si vous perdez, continuez à jouer. Pouvez-vous rattraper votre adversaire ?

« Le jeu « Time Limit » est une compétition intense de 5 minutes, et le joueur qui obtient le score le plus élevé gagne. Lorsque la jauge d’arc-en-ciel est épuisée, Poppy fait tomber les fruits tout seul, vous devez donc prendre des décisions plus rapidement que d’habitude !

Dans « »Attaque » », le gagnant est celui qui met fin au jeu de son adversaire. Tous les 5 essais, vous pouvez envoyer des fruits « qui coulent » dans la boîte de votre adversaire. L’envoi d’un gros fruit fera sûrement basculer la situation !

source