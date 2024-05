Une fusion parfaite de l’ambiance arcade années 90 et des mécanismes de JDR/rogue-lite modernes dans un beat ’em up qui voyage dans le temps. En solo ou en ligne entre amis, façonnez l’histoire par vos choix. Laissez-vous porter par le style BD, les animations soignées et une bande-son du tonnerre.



Le jeu sera disponible en 2025 dans les versions Steam, PlayStation 4|5, Xbox One|Series et Nintendo Switch.

LE MEILLEUR DES DEUX MONDES

Assistez au déroulement d’événements parallèles sur deux périodes à 20 ans d’écart ! D’un côté, la légendaire agente Stellar de Stronghold, et de l’autre She Wolf, toujours aussi fougueuse, qui mène une campagne électorale. Les deux équipes cherchent à percer l’un des plus sombres secrets de Mayhem City…

UNE EXPÉRIENCE INTEMPORELLE

Passez d’une équipe à l’autre sur les deux lignes temporelles et défiez les adversaires du passé et du présent en même temps. Grâce aux éléments rogue-lite et JDR parfaitement fusionnés aux mécanismes de beat ’em up classiques, profitez d’un riche contenu avec une expérience de jeu inédite à chaque nouvelle partie.