28 MAI 2024 – Rablo Games, un petit studio belge de trois personnes, est ravi d’annoncer que son RPG atypique, Necro Story, participera au Steam Next Fest du 10 au 17 juin.

Pour fêter l’événement, ils publient une nouvelle bande-annonce et mettent une démo à disposition sur Steam, offrant un avant-goût du fun nécromantique qui vous attend.

Dans Necro Story, vous incarnez un puissant et (plutôt) méchant nécromancien chargé de sauver le monde. Invoquez des armées de morts-vivants et recrutez les âmes de vos ennemis vaincus pour créer une équipe imparable dans un RPG qui ne se prend pas trop au sérieux.

Ne manquez pas cette chance d’essayer* Necro Story et de rencontrer Jaimus et Vivi avant le lancement du jeu complet sur toutes les plateformes – Steam, Xbox, PS5 et Switch – en septembre prochain.

« On voulait créer un jeu qui associe les thèmes sombres de la nécromancie à un ton léger », a déclaré l’équipe de Rablo Games. “C’est toujours un moment magique de pouvoir enfin partager le fruit d’années de travail avec les joueuses et les joueurs. On a hâte de voir leurs réactions !”

Necro Story est un jeu de rôle humoristique qui vous met dans la peau de Jaimus le Nécromancien. Guidé par l’espiègle fantôme Vivi, vous lancez de puissants sortilèges, exhumez des armées de squelettes, signez des pactes sombres avec des démons et capturez les âmes de vos ennemis au cours de ce voyage fantastique qui vous mènera jusqu’à l’au-delà.

Proposant un savant mélange de comédie et de combats en temps réel reprenant des mécaniques stratégiques d’auto-battler, c’est un jeu à ne surtout pas manquer !

Caractéristiques principales