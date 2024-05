G-Mode a enfin annoncé la date de sortie de l’un de ses jeux les plus attendus, G-Mode Archives, sur Nintendo Switch : G-Mode Archives+ Persona 3 Aegis THE FIRST MISSION. Il sera disponible sur le Nintendo eShop à partir du 6 juin.

Persona 3 Aegis THE FIRST MISSION est un spin-off de la série Persona (et plus précisément Persona 3) : un action-RPG en 3D mettant en scène l’un des personnages clés du jeu, Aegis. Il propose une histoire secondaire se déroulant 10 ans avant les événements du jeu principal. Il est sorti à l’origine sur téléphone portable en 2006 au Japon.

Malheureusement, G-Mode Archives+ Persona 3 Aegis THE FIRST MISSION ne sortira qu’au Japon, et en japonais uniquement. À l’heure actuelle, on ne sait pas si le jeu sera localisé.

Le jeu « The First Mission » est un spin-off du jeu de rôle « Persona 3 », développé par Atlus et sorti en 2007 sur la console portable PlayStation Portable (PSP). Il s’inscrit dans le même univers que « Persona 3 » et met en scène Aegis, l’un des personnages principaux du jeu original.

Dans « The First Mission », le gameplay est principalement axé sur les combats et l’exploration de donjons. Contrairement aux jeux principaux de la série « Persona », qui combinent des éléments de simulation de vie quotidienne et de combat au tour par tour, ce spin-off se concentre exclusivement sur les mécaniques de combat et d’exploration.

Les joueurs contrôlent Aegis et se lancent dans une série de missions à travers des donjons générés de manière aléatoire. Le système de combat est similaire à celui des jeux « Persona » principaux, avec des combats au tour par tour où les joueurs peuvent utiliser différentes compétences et attaques pour vaincre les ennemis. Aegis possède également la capacité d’utiliser des « Personas », des entités invoquées qui confèrent des pouvoirs spéciaux pendant les combats.

Graphiquement, le jeu utilise un style visuel similaire à celui de « Persona 3 », avec des graphismes 2D et des animations détaillées pour les personnages et les ennemis. La bande sonore du jeu est également dans la lignée de celle de « Persona 3 », avec des compositions musicales dynamiques et mémorables qui contribuent à l’ambiance du jeu.