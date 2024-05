Bandai Namco a récemment dévoilé SWORD ART ONLINE Fractured Daydream, la première aventure multijoueur à grande échelle inspirée de la célèbre série Sword Art Online. Prévu pour une sortie en 2024 sur Nintendo Switch, de nouvelles informations ont été révélées concernant la compatibilité multiplateforme du jeu.

SWORD ART ONLINE Fractured Daydream a été confirmé comme étant entièrement compatible multiplateforme, sans loot boxes, et offrant un mode coopératif pouvant accueillir jusqu’à 20 joueurs. L’équipe de développement a mené des tests approfondis pour s’assurer du bon fonctionnement de ces fonctionnalités sur toutes les plateformes, et les résultats ont été concluants.

Suite aux récents tests bêta, plusieurs ajustements seront intégrés dans la version finale du jeu. Parmi les nouveautés, les joueurs pourront désactiver le verrouillage automatique, des statues de déesse feront leur apparition, et la difficulté s’ajustera en fonction du nombre de joueurs. De plus, le jeu proposera un mode Histoire hors ligne et un mode Libre en ligne. Un nouveau test bêta pourrait également être organisé prochainement.

Dans SWORD ART ONLINE Fractured Daydream, un nouveau système est implanté dans le monde d’Alfheim Online, mais un dysfonctionnement entraîne la collision de tous les mondes et lignes temporelles, créant un cadre unique et périlleux pour Kirito et les autres joueurs. Perdus en territoire inconnu, les ennemis deviennent des alliés, des personnages disparus réapparaissent, et des alliances inattendues se forment pour survivre dans cet environnement instable.