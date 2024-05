Ce RPG en 2D alterne entre deux phases : une phase de développement de la Fédération de Jura Tempest, et une phase d’exploration.

Paris, le 29 mai 2024 – Bandai Namco Europe S.A.S. dévoile la vidéo d’introduction du jeu That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles. Les joueurs retrouveront des visages familiers et de nouveaux personnages spécifiquement créés pour le jeu. Basé sur la série animée du même nom, That Time I Got Reincarnated as a Slime ISEKAI Chronicles sortira le 8 août 2024 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC. Le jeu est d’ores et déjà disponible en précommande sur Steam.

Ce RPG en 2D propose deux phases complémentaires. Dans le rôle de Rimuru Tempest, le joueur devra coopérer avec son compagnon pour fonder et développer la Fédération de Jura Tempest. En renforçant ses liens avec ses amis, il pourra débloquer des améliorations de bâtiment et des compétences utiles en combat.

Lors de l’exploration de Tempest, le jeu adopte une vue en 2D à défilement horizontal et il faudra alors mener le groupe vers de nouveaux territoires, faire progresser l’histoire et défendre la Jura Tempest Federation contre de redoutables ennemis et de puissants boss.