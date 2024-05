LEGO a dévoilé un set de LEGO The Legends of Zelda, c’est le tout premier disponible sur son site

et il s’agit du Vénérable Arbre Mojo, et il sera 2-en-1.

Nous pourrons donc choisir de le monter comme il est représenté dans Ocarina of Time (avec ses feuilles vertes), ou bien nous pourrons choisir la version présente dans Breath of the Wild (l’arbre en fleurs roses).

Sur les images de présentation, nous pouvons voir les personnages de Zelda et de Link; celui-ci disposant de deux tenues: la verte disponible dans les premiers jeux, et celle qui apparait dans le premier jeu Zelda de la Switch. Sont également visibles Noïa ainsi qu’un Korugu.

Ce pack comprend 2500 pièces et a une date annoncée de disponibilité le 1 septembre 2024. Il est toutefois déjà possible de le précommander sur le site de LEGO pour un prix de 299€99.