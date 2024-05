O apprend aujourd’hui via l’eShop que Let’s School sur Nintendo Switch arrivera le 16 juillet.

Le jeu est disponible sur Steam depuis le 27 Juillet 2023 et a eu un beau succès d’estime à travers les nombreux avis très positifs qu’il a reçu. Dans ce jeu, vous serez un directeur d’école qui devra jongler entre la construction de bâtiments, le recrutement et l’entraînement des professeurs, les clubs scolaires et les différentes affaires de votre institut.

« Let’s School » est un jeu de simulation de gestion scolaire développé par Pathea Games, disponible sur la plateforme Steam. Dans ce jeu, les joueurs endossent le rôle de directeur d’école et sont responsables de la gestion de divers aspects pour transformer leur établissement en un lieu d’excellence académique.

Le cœur du jeu repose sur la construction et la personnalisation de votre école. Vous avez la liberté de concevoir les salles de classe, les installations sportives, les bureaux administratifs et d’autres infrastructures essentielles. Cette personnalisation permet de créer une école unique, adaptée à vos préférences et stratégies de gestion. En tant que directeur, vous devez également gérer le personnel, embaucher des enseignants et des employés administratifs, et veiller à leur satisfaction et à leur performance.

Chaque élève dans « Let’s School » est doté de besoins, de personnalités et d’aspirations spécifiques. Il est crucial de comprendre et de répondre à leurs attentes pour assurer leur réussite académique et leur bien-être. Vous pouvez organiser des clubs, des activités sportives et divers événements parascolaires pour enrichir leur expérience scolaire et favoriser leur développement personnel.

La gestion financière est un aspect clé du jeu. Vous devez équilibrer le budget de l’école, gérer les subventions et contrôler les dépenses pour améliorer les installations tout en gardant les coûts sous contrôle. L’achat et l’allocation de ressources pédagogiques sont également essentiels pour maintenir un haut niveau d’enseignement.