Letchworth, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 30 mai 2024 : Blaze Entertainment et Maximum Entertainment France ont le plaisir de vous annoncer un nouvel appareil Evercade, l’Evercade Alpha, première borne d’arcade bartop compatible avec les cartouches Evercade.

L’Evercade Alpha vous permet de changer de jeu. Disponible en deux modèles sous licence officielle de nos partenaires de Capcom, légendaire éditeur de jeux d’arcade, Evercade Alpha apporte une nouvelle évolution au marché de l’arcade bartop.

L’Evercade Alpha existe en deux variantes, l’Evercade Alpha Street Fighter™ Bartop Arcade et l’Evercade Alpha Mega Man™ Bartop Arcade. Chaque unité préassemblée comporte 6 jeux d’arcade uniques cultes mais méconnus et rarement commercialisés dans ce format. Les jeux et modèles d’arcade sont sous licence officielle. Vous pouvez trouver la liste de jeux complète ci-dessous.

En plus des titres intégrés, et pour la première fois dans le marché de l’arcade préconstruite, l’Evercade Alpha est compatible avec l’écosystème Evercade grâce aux deux emplacements de cartouche de l’appareil. Vous pouvez utiliser n’importe quelle cartouche Evercade sur la borne d’arcade. Cela vous offre un choix de plus de 50 cartouches et plus de 500 jeux d’arcade, de console, d’ordinateur et indépendants, auxquels vous pouvez jouer sur votre Evercade Alpha avec une version physique. Pas de téléchargements, pas de boutique en ligne, pas de mods, et pas de difficultés d’installation. Tout est fait pour profiter du jeu en insérant tout simplement une cartouche.

Chaque Evercade Alpha est accompagnée de commandes d’arcade de niveau compétitif pour un joueur, et de deux ports USB à l’avant pour jouer en local avec deux joueurs maximum. Vous pouvez utiliser n’importe quelle manette Evercade VS ou VS-R ou une multitude de manettes et joysticks d’arcade tiers pris en charge par l’Evercade Alpha.

L’Evercade Alpha comprend des composants de meilleure qualité que la plupart des bornes d’arcades bartop, avec un écran IPS haute résolution de 8”, une alimentation USB-C (câble et prise inclus), des haut-parleurs stéréo, et une prise jack à l’avant de l’unité. Elle arrivera préconstruite dans sa boîte ; aucun assemblage n’est nécessaire, et le Wi-Fi est intégré pour toute mise à jour du système. L’unité mesure 410 millimètres, ce qui veut dire qu’elle s’intégrera même dans les maisons ou salles de jeu plus petites.

Mis à part les jeux intégrés, l’Evercade Alpha possède également des façades lumineuses interchangeables. Vous pouvez donc assortir la façade en haut de l’unité au jeu auquel vous souhaitez jouer, facilement et sans outils. En plus de la façade préinstallée, chaque Evercade Alpha inclut deux façades supplémentaires, les autres étant vendues séparément.

Chaque Evercade Alpha sera disponible à un prix de lancement pendant la période de précommande uniquement. Le prix de précommande de 229,99 € ne sera disponible que pour les personnes ayant précommandé l’Evercade Alpha entre le 4 juin et sa sortie en novembre 2024.

La tarification normale pour l’Evercade Alpha sera de 249,99 € une fois la période de précommande terminée.

EVERCADE ALPHA STREET FIGHTER™ BARTOP ARCADE STREET FIGHTER™ II’ CHAMPION EDITION

SUPER STREET FIGHTER™ II TURBO

SUPER PUZZLE FIGHTER™ II TURBO

STREET FIGHTER™ ALPHA – WARRIORS’ DREAMS –

STREET FIGHTER™ ALPHA 2

STREET FIGHTER™ ALPHA 3 — EVERCADE ALPHA MEGAMAN™ BARTOP ARCADE MEGA MAN™ – THE POWER BATTLE –

MEGA MAN™ 2 – THE POWER FIGHTERS –

CARRIER AIR WING™

FINAL FIGHT™

KNIGHTS OF THE ROUND™

STRIDER™

Caractéristiques

Unité arcade bartop préconstruite avec des modèles Street Fighter™ ou Mega Man™ sous licence officielle Capcom

Deux emplacements de cartouche Evercade intégrés

Compatible avec toutes les cartouches Evercade (+ de 500 jeux)

6 jeux intégrés par borne d’arcade (voir la liste ci-dessous)

Contrôles d’arcade de niveau compétitif

2 ports USB pour manette pour 2 joueurs en local (manettes vendues séparément)

Compatible avec les manettes USB Evercade et tierces

Écran 4:3 IPS haute résolution de 8”

Barre de façade lumineuse avec façades interchangeables (3 incluses)

Façades d’arcade bartop Street Fighter : Street Fighter II’ Champion Edition , Street Fighter Alpha Warriors’ Dream , Street Fighter Alpha 2

, , Façades d’arcade bartop Mega Man : Mega Man – The Power Battle , Final Fight , Strider

, , Câble USB-C et prise inclus

Wi-Fi intégré pour les mises à jour et fonctionnalités

Haut-parleurs stéréo

Prise jack pour écouteurs

Unité d’arcade bartop préassemblée

L 316 mm x l 244 mm x H 410 mm

« Chez Blaze, notre vision pour Evercade a toujours été de créer un écosystème florissant offrant plusieurs façons de profiter de nos cartouches. Nous sommes ravis d’annoncer les bornes arcades Alpha à nos clients, et d’offrir l’expérience de jeu d’arcade Evercade ultime à nos fans. Cette collaboration continue avec Capcom apporte une liste incroyable de classiques de l’arcade dans Evercade. Nous pensons que les fans adoreront les titres comme Mega Man Power Battle et la série Street Fighter Alpha. Ils pourront ensuite jouer à des centaines d’autres jeux de notre catalogue Evercade en insérant simplement une cartouche. C’est un moment passionnant pour Evercade, et nous avons hâte de voir les joueurs utiliser l’Evercade Alpha. » – Andrew Byatt, PDG – Blaze Entertainment Ltd.

Evercade est sortie pour la première fois en 2020 en tant qu’appareil portable avec dix cartouches de jeu de licences consoles classiques Depuis, elle s’est étendue à deux autres appareils informatiques (listés ci-dessous) et possède désormais plus de 50 collections de cartouches physiques et plus de 500 jeux dans tout l’écosystème.

Les appareils Evercade font fonctionner les jeux via émulation sur des cartouches sur mesure. Ces versions physiques lancent les jeux contenus et se présentent dans un boîtier physique avec un manuel en couleurs, écrit spécialement par Blaze avec les contrôles, des indices et conseils, et des anecdotes intéressantes sur les titres et leurs développeurs.

Evercade émule une grande gamme de systèmes (notamment les consoles 8, 16, 32 et 64 bits, les consoles portables, les THEC64, les ordinateurs personnels Amiga et les jeux d’arcade), exécute des jeux en mode natif, et met en valeur des jeux rétro modernes créés par des développeurs indépendants, prenant en charge cinq décennies de jeux vidéo.

Les cartouches Evercade ont trois couleurs différentes pour mettre en valeur leur contenu. Les boîtiers rouges incluent des collections de consoles de salon de plusieurs systèmes venant de cinq décennies de jeux vidéo. Les boîtiers violets indiquent les collections de jeux d’arcade et les bleus les collections d’ordinateurs personnels.

L’Evercade EXP-R est le système de jeu portable le plus récent d’Evercade. Avec une sortie prévue en juillet 2024, cette console vous permet de jouer où vous voulez, possède un mode TATE pour jouer à des jeux d’arcade verticaux avec une taille d’écran optimale, et inclut Tomb Raider Collection 1. Ce produit remplace l’Evercade EXP, qui n’est désormais plus en vente.

La console de salon Evercade VS-R est le meilleur moyen de jouer à une cartouche Evercade sur votre télévision. Avec une sortie également prévue en juillet 2024, la console comprend deux emplacements de cartouche et prend en charge jusqu’à quatre manettes USB pour jouer en multijoueur local. La console inclut également la cartouche Tomb Raider Collection 1. Ce produit remplace l’Evercade VS, qui n’est désormais plus en vente.

En 2023, Blaze Entertainment a lancé sa nouvelle marque, HyperMegaTech!, pour fournir plus de produits liés aux jeux vidéo rétros à un public plus occasionnel. Les deux premiers produits, les Super Pockets, sont aussi compatibles avec les cartouches Evercade.

Les Bartops Arcade Evercade Alpha version Street Fighter et Mega Man seront disponibles en novembre 2024. Les précommandes seront ouvertes dès le 4 juin 2024.