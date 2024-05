Londres Royaume-Uni, le 31 mai 2024 – Du 7 au 9 juin 2024, des joueurs et joueuses Pokémon du monde entier se retrouveront au Ernest N. Morial Convention Center de La Nouvelle-Orléans (Louisiane), à l’occasion des Championnats Internationaux Pokémon d’Amérique du Nord (CIAN) 2024. Leur talent sera mis à l’épreuve lors d’affrontements dans le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, les jeux vidéo Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, Pokémon GO et Pokémon UNITE. Il s’agit d’une étape de qualification importante en vue des Championnats du Monde Pokémon 2024, qui auront lieu à Honolulu, à Hawaï.

Partout ailleurs, les fans pourront regarder ces combats Pokémon tout au long du week-end grâce au stream en direct sur Twitch ou YouTube (en anglais). Les Dresseurs et Dresseuses qui regarderont le stream à distance pourront aussi célébrer les Championnats avec des récompenses numériques exclusives sous la forme de codes*. Ces codes permettront notamment d’obtenir une carte Pokémon « illustration spéciale rare » dans le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon Live (JCCL), un Pokémon de l’équipe utilisée par le vainqueur des Championnats Internationaux d’Europe (CIE) du Jeu Vidéo Pokémon 2024, ainsi qu’une Étude ponctuelle spéciale dans Pokémon GO s’achevant par la rencontre avec un Pokémon de l’équipe utilisée par le vainqueur des Championnats Internationaux d’Europe de Pokémon GO 2024.

* Les codes destinés au JCC Pokémon Live et à Pokémon Écarlate et Pokémon Violet peuvent être utilisés en jeu. Les codes destinés à Pokémon GO seront distribués via des drops Twitch et leurs modalités d’utilisation seront indiquées lors du stream en direct. Des conditions générales s’appliquent. Pour plus d’informations, veuillez suivre la diffusion officielle des CIAN (en anglais).

Chaînes de diffusion du JCC Pokémon : Twitch.tv/PokemonTCG, YouTube.com/Pokemon

​Avec les commentaires (en anglais) de Juancho Saldana, Ross Gilbert, Joe Bernard, Pablo Meza et Shelbie Bou.

​Vendredi 7 juin de 13:00 à 23:59 UTC

​Du samedi 8 juin à 13:00 au dimanche 9 juin à 01:00 UTC

​Dimanche 9 juin : finales diffusées à partir de 14:00 UTC sur Twitch.tv/Pokemon et YouTube.com/Pokemon

​Chaînes de diffusion du Jeu Vidéo Pokémon : Twitch.tv/Pokemon, YouTube.com/Pokemon

​Avec les commentaires (en anglais) de David Partington, Evan Latt, Gabby Snyder, Jake Muller et Rosemary Kelley.

​Vendredi 7 juin de 13:00 à 23:00 UTC

​Samedi 8 juin de 13:00 à 23:00 UTC

​Dimanche 9 juin : finales diffusées à partir de 18:00 UTC sur Twitch.tv/Pokemon et YouTube.com/Pokemon

​Chaînes de diffusion de Pokémon GO : Twitch.tv/PokemonGO, YouTube.com/Pokemon

​Avec les commentaires (en anglais) de Will Dunphey, Amanda Lundberg, Nick Livezey, Stephanie Kristine et Pedro Carrizo.

​Vendredi 7 juin de 13:00 à 23:00 UTC

​Samedi 8 juin de 13:00 à 23:00 UTC

​Dimanche 9 juin : finales diffusées à partir de 13:00 UTC sur Twitch.tv/Pokemon et YouTube.com/Pokemon

​Chaînes de diffusion de Pokémon UNITE : Twitch.tv/PokemonUNITE, YouTube.com/PokemonUNITE

​Avec les commentaires (en anglais) de : Jake Sprague (dit « Spragels »), Kirk Dubé (dit « Doobsnax »), Joshua Hiebert (dit « Zoinks ») et Evan Hashimoto (dit « WonderChef »).

​Vendredi 7 juin de 13:00 à 23:00 UTC

​Du samedi 8 juin à 13:00 au dimanche 9 juin à 01:00 UTC