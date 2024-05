Pikachu sera bientôt de retour sur vos enveloppes, et il sera accompagné d’autres Pokémons.

Un carnet composé de 12 timbres, tous représentant un Pokémon différent, est annoncé pour le 17 juin 24. vous pourrez retrouver Pikachu, mais aussi Lucario, Mewtwo, Miaouss, Dracaufeu, Evoli, Ectoplasma, Ronflex, Psykokwak, Coiffeton, Poussacha et Chochodile.

Le prix d’un timbre sera de 1€29, ce qui fait le lot à 15€48.

Pour l’obtenir, si vous ne souhaitez pas patienter jusqu’au 17 juin et êtes rapides (et sur Paris), ils sont déjà disponibles au salon Paris-Philex, Hall 5.1 Paris Expo, Porte de Versailles, jusqu’à demain (samedi 1er juin) où le créateur de ces timbres, Étienne THÉRY animera une séance de dédicaces. (de 10h30 à 12h30 et de 14h à 16h30)