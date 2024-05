La sortie de ONE PIECE ODYSSEY sur Nintendo Switch approche à grands pas et les joueurs peuvent désormais se plonger dans cette nouvelle bande-annonce pour faire connaissance ou redécouvrir les deux personnages originaux créés spécifiquement pour le jeu, Adio et Lim.

ONE PIECE ODYSSEY, le JDR dans lequel l’équipage du Chapeau de paille vit de nouvelles aventures sur la mystérieuse île de Waford, sortira sur Nintendo Switch le 26 juillet 2024 dans sa version Édition Deluxe contenant le scénario additionnel Reunion of Memories (Réunion des souvenirs). ONE PIECE ODYSSEY est déjà disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.

Dans ONE PIECE ODYSSEY, les joueurs prennent le contrôle des membres de l’équipage dans des phases d’exploration ou de combat au tour par tour. Après une terrible tempête, l’équipage s’échoue sur l’étrange île de Waford tandis que le Thousand Sunny est presque réduit à l’état d’épave. En explorant l’île et ses ruines antiques, ils rencontrent Adio et Lim, deux habitants de Waford. Privés de leurs pouvoirs par la mystérieuse Lim, les compagnons de Luffy vont embarquer pour de nouvelles aventures, croiser la route de nouveaux monstres et personnages conçus par Eiichiro Oda et vivre une histoire inédite où s’entrecroisent des souvenirs de leurs péripéties précédentes.

La version Nintendo Switch de ONE PIECE ODYSSEY inclut le scénario additionnel Reunion of Memories (Réunion des souvenirs) auquel les joueurs peuvent accéder après avoir terminé la quête principale, ainsi que les tenues de voyage de l’équipage du Chapeau de paille et du Roi des snipers (Sniper King). Enfin, les tenues Cité sur l’eau (City of Water) feront leurs grands débuts dans la version Nintendo Switch.

—

Adio est l’un des personnages originaux créés spécifiquement pour ONE PIECE ODYSSEY. Il est décrit comme un aventurier mystérieux, possédant une grande connaissance des secrets de l’île légendaire de Waford. Adio joue un rôle crucial en aidant l’équipage du Chapeau de Paille dans leur quête pour récupérer leurs pouvoirs. Sa personnalité complexe et son expertise en matière de navigation et de survie font de lui un allié précieux, mais ses véritables motivations restent floues, ajoutant une couche de mystère à son personnage.

Lim est une jeune fille énigmatique qui joue un rôle central dans l’intrigue de ONE PIECE ODYSSEY. Elle possède le pouvoir de retirer les capacités des autres, ce qui la rend redoutable malgré son apparence frêle. Lim semble nourrir une aversion particulière pour les pirates, ce qui la met en conflit direct avec l’équipage de Luffy. Cependant, au fil de l’histoire, elle devient un personnage clé, guidant les joueurs à travers Waford et les souvenirs du passé de l’équipage. Sa relation avec Adio et son développement tout au long du jeu apportent une profondeur émotionnelle et narrative à l’aventure.

L’histoire de ONE PIECE ODYSSEY commence lorsque l’équipage du Chapeau de Paille, dirigé par Monkey D. Luffy, est pris dans une tempête en mer et échoue sur l’île mystérieuse de Waford. Séparés de leur navire, le Thousand Sunny, et de leurs pouvoirs, ils rencontrent deux nouveaux personnages : Adio et Lim.

Rencontre avec Adio et Lim

Adio est un aventurier qui semble connaître beaucoup de choses sur Waford, tandis que Lim est une jeune fille mystérieuse capable de sceller les pouvoirs des autres. En raison de sa méfiance envers les pirates, Lim retire les capacités de l’équipage du Chapeau de Paille, obligeant Luffy et ses amis à récupérer leurs pouvoirs tout en explorant l’île.

Quête pour Récupérer les Pouvoirs

L’équipage découvre que pour récupérer leurs pouvoirs, ils doivent explorer les « Mémoires », des répliques d’endroits clés de leur passé. Ces Mémoires les emmènent à travers des aventures revisitées, telles que Alabasta, Water 7, Marineford, et Dressrosa. Dans chaque Mémoire, ils doivent résoudre des énigmes et vaincre des ennemis pour restaurer leurs capacités.

Révélations sur Waford

Au fil de leur exploration, l’équipage découvre les secrets de Waford, une île jadis prospère maintenant en ruines. Ils apprennent que l’île était autrefois protégée par une puissante force, mais qu’une calamité a conduit à sa destruction. Adio et Lim ont leurs propres liens avec cette histoire tragique, ce qui les lie plus étroitement à l’équipage.

La Vérité sur Adio

Il est révélé qu’Adio a des motivations cachées. Il recherche un artefact puissant appelé le « Cube de l’Exode » pour accomplir un objectif personnel qui pourrait mettre en danger l’équilibre du monde. L’équipage doit décider s’ils peuvent lui faire confiance ou s’il faut l’arrêter.

Confrontation Finale

Dans le climax du jeu, l’équipage affronte Adio dans une confrontation épique. Avec l’aide de Lim, qui finit par comprendre l’importance de l’équipage du Chapeau de Paille et leur véritable nature, ils parviennent à déjouer les plans d’Adio. Lim utilise ses pouvoirs pour restaurer pleinement les capacités de l’équipage, et ensemble, ils parviennent à sauver Waford d’une nouvelle calamité.

Épilogue

Après avoir sauvé Waford et restauré l’équilibre, l’équipage du Chapeau de Paille prend congé de Lim et Adio, laissant ces nouveaux amis et ennemis derrière eux alors qu’ils reprennent leur voyage à travers Grand Line. Lim, réconciliée avec son passé, décide de rester sur Waford pour aider à reconstruire l’île, tandis qu’Adio disparaît, promettant de réévaluer ses actions.