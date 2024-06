– La célèbre licence reprend du service sous un nouveau jour : engagez-vous avec un peu d’avance à l’occasion du Steam Néo Fest de la semaine prochaine –

Paris, le 3 juin 2024 – L’éditeur Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Streets of Rage 4) et Leikir Studio (Rogue Lords, Synergy) annoncent une fenêtre de sortie pour Metal Slug Tactics. L’adaptation tactique de la série de run-and-gun légendaire sortira cet automne sur PC et Nintendo Switch©, tandis que des versions PlayStation 5©, PlayStation 4©, Xbox Series X|S© et Xbox One© sont également programmées pour la même période. Plongez au cœur de cette bataille stratégique avec un peu d’avance : la toute première démo jouable gratuite de Metal Slug Tactics sera disponible sur PC pour une durée limitée, du 10 au 17 juin prochain dans le cadre du Steam Néo Fest.

Une nouvelle vidéo de gameplay voit les stars de la série Marco, Eri, Fio et Tarma faire feu de tout bois pour illustrer quelques-unes des possibilités tactiques offertes par les combats au tour par tour de Metal Slug Tactics. Des champs de bataille variés, un rythme soutenu et un défi intense vous attendent le temps d’une campagne généreuse : choisissez vos combattants – et leur paquetage – avec attention avant de vous lancer dans la mêlée contre les ennemis iconiques de METAL SLUG. Une bonne intuition et un maximum d’efficacité seront nécessaires pour survivre au front contre les troupes adverses, mais attention. Des combats de boss dantesques, comme le titanesque véhicule blindé lance-missiles de cette bande-annonce, sanctionnent régulièrement votre avancée derrière les lignes ennemies.

Tout à la fois hommage vibrant et nouvelle approche audacieuse d’une licence historique du jeu vidéo, Metal Slug Tactics offre une esthétique ébouriffante dont le pixel art ciselé et les animations délicieuses constituent la substantifique moelle. Ce nouvel épisode vient très naturellement ajouter sa pierre à l’édifice de cette série mythique, dont l’imagerie significative accompagne les joueurs depuis plus de 25 ans. Les niveaux sont des agencements aléatoires de différentes tuiles conçues à la main, ajoutant une dimension roguelite parfaitement en phase avec le système de combat dynamique et stratégique. Relevé, varié et hautement rejouable, Metal Slug Tactics entend mettre vos capacités d’adaptation à rude épreuve.

Équipé des armes emblématiques de METAL SLUG et boosté par des arbres de compétences, des perks et des attaques spéciales qui s’appuient sur un tout nouveau système d’adrénaline, faites face à une armée imprévisible de méchants iconiques de cette série phare des 90’s. Metal Slug Tactics est développé par Leikir Studio, avec le soutien de Dotemu et un accès à la licence fourni par SNK, son propriétaire. Sa bande originale est notamment composée par Tee Lopes, qui a déjà œuvré sur TMNT: Shredder’s Revenge, Sonic Mania ou encore sur le DLC Mr. X Nightmare de Streets of Rage 4.