De nouveaux jeux Nintendo font partie des titres approuvés mercredi par la National Press and Publication Administration (NPPA), l’agence chargée de l’octroi des licences pour les jeux vidéo en Chine.

Selon la réglementation chinoise, un jeu vidéo étranger ne peut être monétisé dans le pays sans une autorisation gouvernementale. L’obtention de l’autorisation implique souvent la localisation et la censure des contenus sensibles, et le jeu doit être exploité par un partenaire chinois – souvent Tencent et NetEase, les deux plus grandes sociétés de jeux vidéo du pays.

Le régulateur a approuvé trois jeux pour la Nintendo Switch, dont Pokemon : Let’s Go, Pikachu ! et le jeu d’aventure Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Tencent est le distributeur officiel de la Nintendo Switch en Chine continentale. Le jeu Pokemon est sorti dans le monde entier en même temps que le titre connexe Pokemon : Let’s Go, Eevee ! en novembre 2018. Pokemon : Let’s Go, Eevee ! a été approuvé pour la vente en Chine en avril.

Les plus attentifs auront notés qu’il manque le 3eme jeu validé, et pour cause, on a, pour le moment, aucune infirmation sur cet opus.

L’autre jeu approuvé est Hatsune Miku : Colorful Stage, un jeu de rythme japonais développé par Colorful Palette et publié par Sega en 2020. Le jeu mobile, basé sur la pop star virtuelle japonaise Hatsune Miku, sera exploité en Chine par Nuverse, l’unité de jeux vidéo de ByteDance, propriétaire de TikTok.

L’approbation intervient quelques jours après que le géant chinois des médias sociaux a clarifié la stratégie de son activité de jeux vidéo pour l’avenir, après un recul du marché marqué par des centaines de licenciements et la fermeture ou la vente de certaines parties de son activité. Nuverse a déclaré qu’il entrait dans une phase qui exigeait de la patience et du « long terme », car il se concentre désormais sur la création de « jeux amusants ». ByteDance a nommé un nouveau responsable de l’unité après avoir entamé une restructuration interne de son activité de jeux vidéo en novembre dernier.

La NPPA a approuvé la vente de 61 jeux étrangers en Chine depuis le début de l’année, ce qui comprend deux séries d’approbations antérieures en février et en avril. Cela représente environ deux tiers des 98 licences de ce type approuvées pour l’ensemble de l’année 2023.

Le marché national des jeux vidéo voit la concurrence s’intensifier pendant les vacances d’été, alors que plusieurs nouveaux titres tels que DnF Mobile de Tencent et Zenless Zone Zero de miHoYo tentent d’attirer les joueurs sur leurs plates-formes. Le marché chinois des jeux vidéo a vu ses ventes totales augmenter de 7,6 % en glissement annuel pour atteindre 72,6 milliards de yuans (10 millions de dollars) au premier trimestre, selon les données publiées par l’institut d’études de marché CNG.

« Pokémon : Let’s Go, Pikachu ! » et « Pokémon : Let’s Go, Évoli ! » sont des jeux vidéo développés par Game Freak et publiés par Nintendo et The Pokémon Company sur Nintendo Switch. Sortis mondialement en novembre 2018, ces titres sont des remakes modernisés de « Pokémon Version Rouge, bleu, vert ou jaune« , offrant une nouvelle expérience combinant des éléments traditionnels de la série avec des mécaniques inspirées du jeu mobile à succès « Pokémon GO« .

Ces jeux permettent aux joueurs d’explorer la région de Kanto, de capturer des Pokémon à l’aide d’un système de capture similaire à « Pokémon GO » et de combattre des dresseurs et des leaders de gymnases pour devenir le Maître Pokémon. En outre, ils intègrent des fonctionnalités multijoueurs locales, permettant à deux joueurs de coopérer dans l’aventure. « Let’s Go, Pikachu ! » et « Let’s Go, Évoli ! » ont été conçus pour être accessibles aux nouveaux venus dans la série tout en offrant de la nostalgie aux fans de longue date.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury est un jeu vidéo développé et publié par Nintendo pour la console Nintendo Switch. Sorti en février 2021, ce titre est une version améliorée de Super Mario 3D World, initialement lancé sur la Wii U en 2013, avec l’ajout d’une nouvelle aventure intitulée Bowser’s Fury.

Super Mario 3D World propose une expérience multijoueur coopérative où jusqu’à quatre joueurs peuvent incarner Mario, Luigi, la princesse Peach et Toad pour explorer des niveaux en 3D, collecter des étoiles et combattre divers ennemis et boss. Le jeu est apprécié pour son level design créatif, ses mécaniques de jeu variées et ses graphismes colorés.

Bowser’s Fury est une aventure indépendante qui introduit un nouveau gameplay dans un monde ouvert. Les joueurs doivent aider Mario à sauver Lake Lapcat des griffes d’un Bowser géant et furieux, en collaborant avec Bowser Jr. pour collecter des Cat Shines et rétablir la paix. Cette extension offre une nouvelle dimension au jeu avec des défis supplémentaires et une jouabilité innovante.