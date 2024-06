San Francisco, Etats-Unis – 6 juin 2024 – Le Pokémon GO Fest 2024 est dans deux semaines, et aujourd’hui, Niantic est ravi de dévoiler une toute nouvelle zone pour les fans de football : l’Expérience Football ! Les visiteurs pourront non seulement attraper des Pokémon légendaires dans le magnifique Parque Juan Carlos I du 14 au 16 juin, mais aussi célébrer les bienfaits du jeu en plein air sous toutes ses formes !

À propos de l’Expérience Football

Cette nouvelle zone comprendra des activités centrées sur le football en reprenant le thème Pokémon GO. Le but : célébrer le football en Europe et les Dresseurs aimant la compétition pourront gagner de belles récompenses. Le gagnant du grand prix de ces compétitions aura la chance unique de voir un PokéStop personnalisé placé dans sa ville natale, à l’endroit de son choix, pour une durée limitée (sous réserve des règles standard de Niantic en matière de PokéStop). Six sessions prendront places dans le parc et donneront l’opportunité à six joueurs de gagner le grand prix. Chaque session sera lancée sur le principe du premier arrivé, premier servi.

Légendes du football

Trois footballeurs espagnols légendaires, anciens et actuels, seront présents pendant les trois jours. Gardez un œil sur eux à ces dates !

· Gaizka Mendieta (14 juin)

· Fernando Morientes (15 juin)

· Vicky Losada (16 juin)

Ces stars du football participeront à des séances de signature d’autographes et organiseront des activités spéciales de formation entre 15h00 et 17h00 chaque après-midi de l’événement.

Itinéraires spéciaux à travers Madrid

Les stars du football ont également collaboré à la préparation d’un parcours Pokémon GO spécial sur le thème du football dans la ville de Madrid que les Dresseurs pourront emprunter pendant les trois jours. Ce parcours contient le musée du Football LEGENDS Madrid, la fontaine de Neptune et d’autres lieux spéciaux.

« Nous sommes ravis d’organiser le Pokémon GO Fest dans une ville et une communauté extrêmement sportive. Cela nous permet de combiner la passion des fans de football et des dresseurs de Pokémon. Nous savons qu’il y a un énorme croisement entre les deux communautés et cela promet d’être un week-end inoubliable », a déclaré Philip Marz, directeur du marketing régional EMEA chez Niantic.

L’ancien joueur du Real Madrid, Fernando Morientes, a déclaré : « Madrid est ma maison et occupe une place spéciale dans mon cœur, pour moi et ma famille. Je suis très heureux d’être là pour célébrer le pouvoir positif du jeu avec des dizaines de milliers de fans de Pokémon GO au cours de ce qui sera aussi un week-end spécial de football. Jouer à des jeux de tous types dans le parc avec des amis a toujours été quelque chose que j’aimais en grandissant et cet événement promet d’être quelque chose de spécial pour les gens de tous âges. »

Les billets pour le Pokémon GO Fest 2024 : Madrid sont toujours en vente ici au prix de 32 € (taxes comprises). Pour plus de détails sur le Pokémon GO Fest 2024, veuillez consulter le site web du Pokémon GO Fest 2024 : Madrid

Les dresseurs du monde entier peuvent profiter du Pokémon GO Fest 2024 : Global un événement numérique de deux jours disponibles partout les 13 et 14 juillet.