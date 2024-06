PQube et Octeto Studios sont ravis de présenter un tout nouveau gameplay pour l’hommage à l’âge d’or des JRPG, Sky Oceans : Wings for Hire’ dans le cadre du Guerrilla Collective Showcase ! Disponible sur Steam, PlayStation 5, Xbox Series S|X et Nintendo Switch cette année !

Dans le ciel ouvert, vivez des combats au tour par tour pleins d’adrénaline en prenant le rôle de capitaine et en réunissant un groupe de pirates du ciel en pagaille qui se lancent dans un voyage inoubliable et touchant.