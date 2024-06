Londres, le 27 juin 2024 – Le studio Awaceb et l’éditeur Kepler Interactive vous offrent aujourd’hui un petit bain de soleil avec la sortie de Tchia sur Nintendo Switch™.

Découvrez la bande-annonce de lancement de Tchia sur Nintendo Switch :

Parmi ses dizaines de récompenses et nominations, Tchia est lauréat des prix ‘Games for Impact’ (Game Awards 2023) et ‘Game Beyond Entertainment’ (20ème BAFTA Games Awards). Il a également été récompensé aux 22ème Game Audio Network Guild (G.A.N.G) Awards au titre de ‘Best Audio for an Indie Game’ : le jeu d’Awaceb a su conquérir le cœur des fans du monde entier depuis sa sortie, en février 2023 sur PlayStation et PC.

Grâce à son pouvoir de transfert d’âme, la pétillante Tchia peut prendre le contrôle de presque tous les objets et animaux à sa disposition, ce qui lui donne un avantage conséquent pour combattre ou explorer les environs. Incarnez un oiseau pour voler jusqu’au sommet d’une montagne, un dauphin pour plonger dans les profondeurs de l’océan ou une lanterne pour vous projeter sur les Maano et les enflammer : Tchia déborde de possibilités, et l’environnement est votre meilleur outil dans ce bac à sable gorgé de soleil qui vous invite à grimper, planer, nager et naviguer dans un magnifique monde ouvert inspiré par la Nouvelle-Calédonie.

Tchia est désormais disponible sur Nintendo Switch ainsi que sur PlayStation 4, PlayStation 5 et PC (via Epic Games Store et Steam). Une version physique du jeu est également disponible à la vente sur Nintendo Switch chez certains revendeurs agréés, en partenariat avec Maximum Entertainment.