Square-Enix lance les promotions via l’eShop Nintendo Switch. La plupart de ces rabais seront disponibles jusqu’à demain soir, il faudra donc faire vite. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Instant-gaming qui propose des cartes eShop à prix réduits.

– Actraiser Renaissance – €14.99 (prix de base : €29.99)

– Balan Wonderworld – €5.99 (prix de base : €39.99)

– Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy – €15.99 (prix de base : €39.99)

– Chocobo GP – €19.99 (prix de base : €49.99)

– Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition – €9.99 (prix de base : €19.99)

– Collection of Mana – €15.99 (prix de base : €39.99)

– Collection of SaGa Final Fantasy Legend – €9.99 (prix de base : €19.99)

– Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion – €24.99 (prix de base : €49.99)

– Dragon Quest – €2.99 (prix de base : €4.99)

– Dragon Quest II – €3.89 (prix de base : €6.49)

– Dragon Quest III – €7.49 (prix de base : €12.49)

– Dragon Quest Monsters: The Dark Prince – €41.99 (prix de base : €59.99)

– Dragon Quest Treasures – €29.99 (prix de base : €59.99)

– Dungeon Encounters – €11.99 (prix de base : €29.99)

– Fear Effect Sedna – €1.99 (prix de base : €19.99)

– Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition – €11.99 (prix de base : €29.99)

– Final Fantasy IX – €8.39 (prix de base : €29.99)

– Final Fantasy VII – €6.39 (prix de base : €15.99)

– Final Fantasy VIII Remastered – €7.99 (prix de base : €19.99)

– Final Fantasy X/X-2 HD Remaster – €19.99 (prix de base : €49.99)

– Final Fantasy XII: The Zodiac Age – €19.99 (prix de base : €49.99)

– Final Fantasy XV Pocket Edition HD – €11.99 (prix de base : €29.99)

– Harvestella – €29.99 (prix de base : €59.99)

– I Am Setsuna – €11.99 (prix de base : €39.99)

– Infinity Strash: Dragon Quest the Adventure of Dai – €35.99 (prix de base : €59.99)

– Legend of Mana – €11.99 (prix de base : €29.99)

– Lost Sphear – €14.99 (prix de base : €49.99)

– NEO: The World Ends with You – €23.99 (prix de base : €59.99)

– NieR: Automata – €23.99 (prix de base : €39.99)

– Octopath Traveler – €29.99 (prix de base : €59.99)

– Octopath Traveler II – €35.99 (prix de base : €59.99)

– Oninaki – €14.99 (prix de base : €49.99)

– Romancing SaGa 2 – €7.49 (prix de base : €24.99)

– Romancing SaGa 3 – €8.69 (prix de base : €28.99)

– Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered – €14.99 (prix de base : €24.99)

– SaGa Emerald Beyond – €37.49 (prix de base : €49.99)

– SaGa Frontier Remastered – €12.49 (prix de base : €24.99)

– SaGa Scarlet Grace: Ambitions – €8.99 (prix de base : €29.99)

– Spelunker Party – €5.99 (prix de base : €29.99)

– Star Ocean: First Departure R – €6.29 (prix de base : €20.99)

– Star Ocean: The Second Story R – €34.99 (prix de base : €49.99)

– Tactics Ogre: Reborn – €24.99 (prix de base : €49.99)

– Theatrhythm Final Bar Line – €24.99 (prix de base : €49.99)

– The Centennial Case: A Shijima Story – €19.99 (prix de base : €49.99)

– The DioField Chronicle – €23.99 (prix de base : €59.99)

– Trials of Mana – €19.99 (prix de base : €49.99)

– Various Daylife – €11.59 (prix de base : €28.99)

– Voice of Cards: The Beasts of Burden – €11.99 (prix de base : €29.99)

– Voice of Cards: The Forsaken Maiden – €11.99 (prix de base : €29.99)

– Voice of Cards: The Isle Dragon Roars – €11.99 (prix de base : €29.99)

– World of Final Fantasy Maxima – €15.99 (prix de base : €39.99)