Aujourd’hui, Spike Chunsoft a annoncé le DLC payant Plus Pack pour Shiren the Wanderer : The Mystery Dungeon of Serpentcoil Island. La première partie sortira le 10 septembre 2024 en Europe. La seconde partie sortira le 31 octobre. De nouveaux personnages jouables et dix nouveaux donjons seront ajoutés.

Partie 1 ajoute Koppa en tant que personnage jouable, et la Partie 2 ajoute Asuka.

Dans le mode Arbre Sacré, vous pourrez sélectionner un total de deux nouveaux personnages jouables. La Partie 1 met en vedette Koppa, le furet parlant. Bien que Koppa ne puisse pas infliger de dégâts avec ses attaques, il se déplace à une vitesse double. Comme Koppa ne peut pas équiper d’équipement, vous avancerez dans le donjon en utilisant des capacités spéciales comme Creuser et Pétomane frénétique, qui consomment de la satiété. Dans la Partie 2, vous obtiendrez Asuka. Détails supplémentaires à annoncer.

Koppa : Un furet qui voyage avec Shiren. C’est un « furet parlant » qui comprend le langage humain. *Koppa peut être utilisé dans les épreuves de l’Arbre Sacré après avoir débloqué Tatsumi Shiren et progressé dans l’histoire.

Asuka : C’est une épéiste vagabonde qui est une vieille amie de Shiren et Koppa. Elle est venue sur l’île Serpentcoil pour une raison spécifique et les retrouve.

10 Nouveaux Donjons

Il y aura un total de 10 nouveaux donjons : cinq dans la Partie 1 et cinq dans la Partie 2. Dans la Partie 1 du Pack Plus, vous trouverez des donjons tels que la Forêt de la Frugalité, où vos objets sont échangés à chaque étage que vous franchissez, et le Domaine des Pièges Pêches, où utiliser des pièges et se transformer en monstres est essentiel. Dans la Partie 2 du Pack Plus, nous introduirons un donjon de haute difficulté appelé l’Âme de l’île Serpentcoil, qui dépasse le donjon le plus difficile du jeu, le Cœur de l’île Serpentcoil.

Shiren le voyageur et Koppa, son fidèle furet doué de parole, ont reçu une vision d’une terre lointaine et d’une demoiselle en détresse qui les a menés jusqu’à la mystérieuse Serpentcoil Island.

Mais ils ne sont pas seuls. Des rumeurs mentionnent un magot de pirate perdu dans les profondeurs de Serpentcoil Island, ainsi qu’un puissant monstre dont le ventre renfermerait un fastueux trésor et qui vivrait au sommet de la plus haute montagne. Maints aventuriers et guerriers affluent de tout le royaume, avides de mettre la main sur ces richesses.

Existe-t-il un lien entre l’énigmatique demoiselle et le monstre ?

Quelle vérité se cache derrière les secrets et les trésors disséminés sur l’île ?

C’est le début d’une nouvelle aventure pour Shiren et Koppa !

◇ Le « Donjon mystère » vous attend !

Chaque fois que vous pénétrez dans le Donjon mystère, la disposition des nombreux étages, les outils disponibles ainsi que la présence d’alliés et d’ennemis changent. À vous de vous préparer et de vous adapter aux différentes situations et aux défis inattendus qui se présentent. Armez-vous de connaissances sur les dangers du donjon, collectez des ressources utiles et rassemblez des alliés pour venir à bout de cette épreuve. Faites tout votre possible pour atteindre les profondeurs abyssales et les sommets les plus élevés du donjon !

◇ Des fonctionnalités pratiques !

Profitez de fonctionnalités utiles, conçues pour rendre votre expérience plus fluide et agréable. Par exemple, vous pouvez assigner plusieurs projectiles et bâtons magiques à une barre de raccourcis pour en faciliter l’accès, ou vous pouvez consulter votre trajectoire sur la mini-carte.

◇ Sauvetages en ligne !

Si un joueur échoue au cours de son périple dans le donjon, il peut faire appel à d’autres joueurs pour le secourir et le remettre sur la bonne voie. Les joueurs ainsi secourus peuvent reprendre leur partie sans perdre leur progression. De nombreuses fonctionnalités en ligne inédites permettent également d’élargir le champ des possibles en jeu.