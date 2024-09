Le dernier programme de maintenance de Nintendo pour la semaine du 8 septembre 2024 est désormais disponible. La Switch sera concernée, mais aussi la 3DS et la Wii U. En tout, il y a actuellement trois sessions au programme. Vous trouverez ci-dessous l’intégralité du programme de maintenance Nintendo pour la semaine du 8 septembre 2024 :

Wii U / 3DS – téléchargement de logiciels

– 9 AM PT (9 septembre) – 5 PM PT (9 septembre)

– 12 PM ET (9 septembre) – 8 PM ET (9 septembre)

– 5 PM au Royaume-Uni (9 septembre) – 1 AM au Royaume-Uni (10 septembre)

– 6 PM en Europe (9 septembre) – 2 AM en Europe (10 septembre)

Switch / Wii U / 3DS – certains services réseau

– 9 AM PT (9 septembre) – 5 PM PT (9 septembre)

– 12 PM ET (9 septembre) – 8 PM ET (9 septembre)

– 5 PM au Royaume-Uni (9 septembre) – 1 AM au Royaume-Uni (10 septembre)

– 6 PM en Europe (9 septembre) – 2 AM en Europe (10 septembre)

eShop Switch – PayPal

– 20:30 PM PT (9 septembre) – 11:40 PM PT (9 septembre)

– 11:30 PM ET (9 septembre) – 2:40 AM ET (10 septembre)

– 4:30 AM in the UK (10 septembre) – 7:40 AM in the UK (10 septembre)

– 5:30 AM in Europe (10 septembre) – 8:40 AM in Europe (10 septembre)