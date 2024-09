Le toujours fiable Billbil-Kun a révélé que cinq nouveaux bundle Nintendo Switch devraient être annoncés dans les prochains jours et seront mis à la disposition du grand public le jeudi 19 septembre.

L’un de ces packs est la Nintendo Switch blanche (modèle OLED) mentionnée précédemment, qui est livrée avec un code de téléchargement pour Super Mario Bros. Wonder et trois mois d’abonnement de base à Nintendo Switch Online. Voici ce qui est prévu selon Billbil-Kun et Deal Labs.