Nouvelles chansons, nouveau mode carrière et nouveaux modes de jeu.

Préparez-vous à réveiller la star qui sommeille en vous avec Let’s Sing 2025, le dernier volet de la célèbre franchise de karaoké, disponible sur toutes les consoles de jeu majeures à partir du 5 novembre 2024 .

Arrivant juste à temps pour les fêtes de fin d’année, Let’s Sing 2025 est le jeu ultime pour toutes vos soirées hivernales et un must-have pour les fans de karaoké.

L’édition 2025 offre un gameplay amélioré et innovant, comme jamais auparavant : une nouvelle aventure narrative en mode carrière, ainsi que des événements saisonniers passionnants pour mettre en valeur vos talents de chanteur tout au long de l’année.

Plus important encore, les apprentis chanteurs de Let’s Sing 2025 vont pouvoir profiter d’un catalogue plus rempli que jamais, le plus complet à ce jour.

De plus, Let’s Sing 2025 est conçu pour s’adapter à tous les styles de jeu et à tous les niveaux de chant. Il propose également une multitude de modes de jeu en solo, en local et en ligne.

Faites de votre soirée karaoké un moment inoubliable : perfectionnez votre voix dans le mode classique, profitez entre amis avec le mode multijoueur Feat, atteignez des sommets en mode carrière ou défiez les autres amateurs de karaoké du monde entier lors des Let’s Sing Music Awards.

Enfin, cette nouvelle édition s’accompagne d’un vaste catalogue de chansons, allant des titres du moment aux classiques. Pour ceux souhaitant bénéficier du plus grand choix de chansons, le Passe VIP actualisé propose plus de 150 chansons dès le premier jour. Le Passe VIP est accessible à tous gratuitement pendant un mois, et s’étend à deux mois en vous inscrivant au programme PROS .

Caractéristiques :

Une toute nouvelle playlist : un mélange de titres internationaux et de succès nationaux soigneusement sélectionnés, conçu pour offrir une expérience de karaoké inoubliable.

: un mélange de titres internationaux et de succès nationaux soigneusement sélectionnés, conçu pour offrir une expérience de karaoké inoubliable. Modes ‘classique’ et ‘feat’, améliorés et rafraîchis : les modes de jeu les plus appréciés ont été considérablement améliorés et l’interface utilisateur est plus lisible. De plus, le clip est de retour !

: les modes de jeu les plus appréciés ont été considérablement améliorés et l’interface utilisateur est plus lisible. De plus, le clip est de retour ! Jouez avec vos amis en local ou en multijoueur en ligne : une expérience de karaoké intemporelle où vous pourrez chanter à tue-tête les titres de vos artistes préférés, en famille ou entre ami.

: une expérience de karaoké intemporelle où vous pourrez chanter à tue-tête les titres de vos artistes préférés, en famille ou entre ami. Une nouvelle aventure narrative en mode carrière : de retour à la demande générale, une nouvelle histoire remaniée et un nouveau format vous captiveront, vous entraînant dans un voyage inoubliable vers les sommets. De nombreuses destinations musicales vous attendent et, pour la première fois, vous pourrez visiter Soundtown.

: de retour à la demande générale, une nouvelle histoire remaniée et un nouveau format vous captiveront, vous entraînant dans un voyage inoubliable vers les sommets. De nombreuses destinations musicales vous attendent et, pour la première fois, vous pourrez visiter Soundtown. Let’s Sing Music Awards (LSMA) : dominez la scène dans les tout nouveaux événements saisonniers de LSMA pour remporter des récompenses exclusives et grimper les échelons des classements mondiaux.

: dominez la scène dans les tout nouveaux événements saisonniers de LSMA pour remporter des récompenses exclusives et grimper les échelons des classements mondiaux. Passe VIP : souscrivez au tout nouveau Passe VIP, indispensable pour 2025, afin d’accéder à une vaste bibliothèque de plus de 150 chansons supplémentaires dès le lancement du jeu. Vous aurez également accès à de nouvelles chansons tout au long de l’année, des scènes de concert et des événements saisonniers réservés aux VIP. En vous inscrivant au programme PROS, profitez de deux mois de Passe VIP gratuitement.

: souscrivez au tout nouveau Passe VIP, indispensable pour 2025, afin d’accéder à une vaste bibliothèque de plus de 150 chansons supplémentaires dès le lancement du jeu. Vous aurez également accès à de nouvelles chansons tout au long de l’année, des scènes de concert et des événements saisonniers réservés aux VIP. En vous inscrivant au programme PROS, profitez de deux mois de Passe VIP gratuitement. Let’s Sing Festival : rejoignez des compétitions amicales avec ce mode multijoueur en ligne, qui revient en force en 2025 ! Affrontez d’autres joueurs sur la Scène Locale, en chantant les mêmes chansons, et atteignez le sommet du classement. Sur la Scène Principale, affrontez les joueurs du monde entier possédant également un Passe VIP.

: rejoignez des compétitions amicales avec ce mode multijoueur en ligne, qui revient en force en 2025 ! Affrontez d’autres joueurs sur la Scène Locale, en chantant les mêmes chansons, et atteignez le sommet du classement. Sur la Scène Principale, affrontez les joueurs du monde entier possédant également un Passe VIP. Let’s Sing Showtime : chaque semaine, participez à l’événement Let’s Sing Showtime où la Scène Principale est ouverte à tous pendant une heure. Grâce à cet événement, profitez de toutes les chansons supplémentaires du Passe VIP, même sans abonnement.

: chaque semaine, participez à l’événement Let’s Sing Showtime où la Scène Principale est ouverte à tous pendant une heure. Grâce à cet événement, profitez de toutes les chansons supplémentaires du Passe VIP, même sans abonnement. Companion App : pas assez de microphones à disposition ? Pas de problème ! Téléchargez l’application « Let’s Sing Companion » et utilisez votre smartphone comme micro.

: pas assez de microphones à disposition ? Pas de problème ! Téléchargez l’application « Let’s Sing Companion » et utilisez votre smartphone comme micro. Personnalisation d’avatar : créez un avatar à votre image ! Personnalisez son apparence, son style et même sa voix pour une immersion totale.

Le catalogue de cette année, accessible à tous dès le lancement, comprend une vaste sélection de chansons. Convenant à toutes les occasions et à tous les goûts, vous retrouverez une vaste sélection de chansons, des classiques entraînants le plus grand nombre en passant pas celles qui touchent en plein cœur.

Let’s Sing 2025 comprend notamment :

Adèle Castillon – Impala

Ariana Grande – yes, and?

Benson Boone – Beautiful Things

Billie Eilish – What Was I Made For?

Cascada – Everytime We Touch

Christophe Maé, Amadou & Mariam – L’amour

Clara Luciani – Amour toujours

Ed Sheeran – The A Team

Eddy De Pretto – Kid

FIFTY FIFTY – Cupid

Florence + The Machine – Dog Days Are Over

Jean-Jacques Goldman – Envole-moi

Joseph Kamel – Celui qui part

Jung Kook – Standing Next to You

Justin Bieber – Love Yourself

Keblack – Laisse-Moi

Kenya Grace – Strangers

Kyo, Coeur de Pirate – Dernière Danse

Le Roi Lion – Hakuna Matata

Lewis Capaldi – Forget Me

Louane – Pardonne-moi

M – Machistador

Mae Stephens – If We Ever Broke Up

Mentissa – Et Bam

Mika – C’est la Vie

Milky Chance – Stolen Dance

Muse – Uprising

Nuit Incolore – Dépassé

Olivia Rodrigo – Good 4 U

OneRepublic – I Ain’t Worried

Peggy Gou – (It Goes Like) Nanana

Pierre de Maere – Un jour je marierai un ange

SANTA – Popcorn Salé

Stromae – Papaoutai

Teddy Swims – Lose Control

The Cranberries – Zombie

Toploader – Dancing in the Moonlight

Vianney, Zazie – Comment on fait

Videoclub – Amour Plastique

Zaho de Sagazan – La symphonie des éclairs

Préparez-vous à monter sur scène ! Pré-commandez Let’s Sing 2025 dès maintenant et restez à l’écoute pour plus d’informations. Let’s Sing 2025 sera disponible Nintendo Switch™, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One et Xbox Series X|S.