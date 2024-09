Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– Alba: A Wildlife Adventure – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Andro Dunos II – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Aragami – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Aragami 2 – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Arcade Archive Don Doko Don – $5.59 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Bero Beh – $5.59 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Bonze Adventure – $5.59 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Dinorex – $5.59 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Gun & Frontier – $5.59 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Liquid Kids – $5.59 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Metal Black – $5.59 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives The Fairyland Story – $5.59 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives The New Zealand Story – $5.59 (prix de base : $7.99)

– ARK: Survival Evolved – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Assassin’s Creed Anniversary Edition Mega Bundle – $36.99 (prix de base : $99.99)

– Assassin’s Creed III Remastered – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Arland series Deluxe Pack – $58.49 (prix de base : $89.99)

– Atelier Ayesha DX – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Dusk Trilogy Pack – $58.49 (prix de base : $89.99)

– Atelier Esha & Logy DX – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Firis DX – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Lulua – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Lydie & Suelle DX – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Marie Remake – $29.99 (prix de base : $49.99)

– Atelier Meruru DX – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Rorona DX – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Ryza – $19.79 (prix de base : $59.99)

– Atelier Ryza 2 – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Ryza 3 – $35.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Shallie DX – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Sophie 2 – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Sophie DX – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Totori DX – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Batman: Arkham Trilogy – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Beacon Pines – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Blasphemous – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Blossom Tales II – $8.24 (prix de base : $14.99)

– BPM: Bullets Per Minute – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Children of Morta – $5.49 (prix de base : $21.99)

– Citizen Sleeper – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Coromon – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Crash Bandicoot 4 – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Crash Team Racing Nitro-Fueled – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Cris Tales – $3.90 (prix de base : $39.99)

– Demon Turf – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons – $12.50 (prix de base : $24.99)

– Dredge – $16.24 (prix de base : $24.99)

– Dynasty Warriors 8: Xtreme Legends Definitive Edition – $27.99 (prix de base : $39.99)

– Dynasty Warriors 9 Empires – $35.99 (prix de base : $59.99)

– Earth Defense Force: World Brothers – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Fairy Tail – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Fate/Extella Link: The Umbral Star – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Fate/Extella Linka – $14.99 (prix de base : $49.99)

– Fate/Samurai Remnant – $34.19 (prix de base : $59.99)

– Figment – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Figment 2 – $3.74 (prix de base : $24.99)

– Framed Collection – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Freedom Planet – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Genesis Noir – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Ghost of a Tale – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Grapple Dog – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Graveyard Keeper – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Guacamelee 2 – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Happy Game – $4.59 (prix de base : $13.13)

– Hello Neighbor – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Helvetii – $5.09 (prix de base : $16.99)

– Hypnospace Outlaw – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Iconoclasts – $5.99 (prix de base : $19.99)

– In Other Waters – $3.74 (prix de base : $14.99)

– In Sound Mind – $3.40 (prix de base : $34.99)

– Kamiko – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Koa and the Five Pirates of Mara – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Let’s Build a Zoo – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Lil’ Guardsman – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Lil Gator Game – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Little Noah: Scion of Paradise – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Lone Ruin – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Lumo – $1.99 (prix de base : $19.95)

– Moon – $13.29 (prix de base : $18.99)

– Moving Out 2 – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Mr. Shifty – $3.74 (prix de base : $14.99)

– My Time at Sandrock – $29.99 (prix de base : $39.99)

– Nelke & the Legendary Alchemists – $17.99 (prix de base : $59.99)

– Neo Cab – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Neon Abyss – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Ninja Gaiden: Master Collection – $26.79 (prix de base : $39.99)

– Nobody Saves the World – $9.99 (prix de base : $24.99)

– No Longer Home – $2.99 (prix de base : $14.99)

– No More Heroes – $9.99 (prix de base : $19.99)

– No More Heroes 2 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Once Upon a Jester – $5.24 (prix de base : $14.99)

– Ori and the Blind Forest – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Ori and the Will of the Wisps – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Paradise Killer – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Portal: Companion Collection – $6.79 (prix de base : $19.99)

– Potion Craft – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Pumpkin Jack – $6.89 (prix de base : $29.99)

– Retro City Rampage DX – $3.49 (prix de base : $14.99)

– Rune Factory 3 Special – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Rune Factory 4 Special – $14.99 (prix de base : $@9.99)

– Rune Factory 5 – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Sea of Solitude – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Senran Kagura: Peach Ball – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Senran Kagura Reflexions – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Shadows of Adam – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Shakedown: Hawaii – $3.49 (prix de base : $19.99)

– Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – $4.49 (prix de base : $29.99)

– Sherlock Holmes: The Awakened – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Slime-san – $1.99 (prix de base : $11.99)

– Slime Rancher – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Splasher – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Starlink: Battle for Atlas – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Summer in Mara – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Super Crush KO – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Super Dungeon Maker – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Tesalgrad Remastered – $2.69 (prix de base : $9.99)

– Teslagrad 2 – $4.00 (prix de base : $19.99)

– The Friends of Ringo Ishikawa – $8.99 (prix de base : $14.99)

– Them’s Fightin’ Herds – $6.00 (prix de base : $19.99)

– The Witcher 3: Wild Hunt – $15.99 9Was $39.99)

– The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Thronebreaker: The Witcher Tales – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Tinykin – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Touken Ranbu Warriors – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Trine: Ultimate Collection – $10.99 (prix de base : $49.99)

– Valiant Hearts – $3.69 (prix de base : $14.99)

– Warriors Orochi 4 Ultimate – $34.19 (prix de base : $59.99)

– West of Loathing – $4.18 (prix de base : $11.00)

– Yono and the Celestial Elephants – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Yooka-Laylee – $3.99 (prix de base : $19.99)