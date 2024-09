Découvrez de nouvelles images de gameplay exclusives dans un livestream spécial de KOEI TECMO, depuis le TGS2024.

Aujourd’hui, à l’occasion du Tokyo Game Show 2024, KOEI TECMO Europe et le développeur Gust ont dévoilé de nouvelles informations sur le système de combat de FAIRY TAIL 2, leur nouveau action-RPG basé sur la populaire franchise FAIRY TAIL. Dans un nouveau trailer épique, les fans peuvent en découvrir davantage sur les combats en temps réels que Natsu et ses amis livreront contre l’Empereur Spriggan, Zeleph Dragnir, et son équipe d’élite, les Douze de Spriggan. Suite directe du jeu de 2020 de KOEI TECMO, FAIRY TAIL 2 est actuellement en développement et est prévu pour le 13 décembre 2024 sur PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch™ et Windows PC via Steam®.

Afin de retranscrire le plus fidèlement possible toute l’intensité de l’Arc de l’Empire Arbaless, FAIRY TAIL 2 proposera des combats magiques en temps réel entièrement retravaillés et encore plus spectaculaires. En plus des puissantes attaques emblématiques des membres de la guilde FAIRY TAIL, les joueurs pourront déclencher d’impressionnantes offensives en coopération avec leurs alliés pour vaincre leurs ennemis : les « Attaques en chaîne » et les « Unison Raid ». Rapidité, précision et coordination seront les maîtres mots pour triompher des redoutables mages des Douze de Spriggan.

Dans ce tout nouveau trailer, les fans peuvent découvrir un aperçu des nouvelles mécaniques de progression des personnages. Cela leur permettra de personnaliser leur expérience FAIRY TAIL en gérant la montée en compétences de leurs personnages favoris. Les joueurs pourront également approfondir leur expérience FAIRY TAIL grâce aux histoires de personnages ! Débloquées en progressant dans l’histoire, elles permettront aux joueurs de découvrir de nouvelles facettes de leurs personnages préférés lors de séquences et interactions inédites.

Par ailleurs, lors du livestream « KOEI TECMO LIVE! In TGS-2024 », qui sera diffusé aujourd’hui, les fans pourront en découvrir plus sur le jeu, notamment à travers des séquences de gameplay en direct. Tetsuya Kakihara (voix originale de Nastu), Sayaka Ohara (voix originale de Erza), ainsi que le producteur du jeu, Hiroshia Kataoka, seront présents en tant qu’invités spéciaux.

En plus de l’édition standard, les fans peuvent désormais précommander deux éditions physiques :

La « FAIRY TAIL 2 Guild Box », qui inclut : le jeu de base, l’artbook « Sorcerer Magazine Special Issue: Game Release Edition Vol.2 », inspiré du « Sorcerer Magazine » vu dans l’œuvre originale, un Shikishi spécial avec finition holographique (3 variantes au total), et plus encore.

Les fans peuvent également précommander l'édition « FAIRY TAIL 2 Combo Set », incluant, en plus de l'ensemble des objets de la Guild Box, une illustration spéciale sur toile, avec reproduction de la signature du créateur de la série, Hiro Mashima.

Pour en savoir plus sur ces éditions spéciales et les futures offres, assurez-vous de vous inscrire à la newsletter de la boutique en ligne de KOEI TECMO Europe.

Les fans pourront précommander numériquement, à une date ultérieure, l’édition « FAIRY TAIL 2 Digital Deluxe Edition », qui inclura du contenu additionnel en jeu comme des costumes, des personnages, des scénarios et divers DLC pour améliorer l’expérience de jeu. Davantage d’informations seront partagées très bientôt.

Tous ceux qui achèteront FAIRY TAIL 2, en version physique ou digitale, avant le 6 janvier 2025, recevront le costume « Miss FAIRY TAIL Contest » pour Lucy en bonus d’achat anticipé.