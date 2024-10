Marvelous Europe a annoncé aujourd’hui le début des précommandes numériques pour son prochain jeu d’action et d’élevage de monstres, Farmagia, qui sortira sur Windows PC via Steam, sur console Nintendo Switch™ et sur PlayStation®5 le 1er novembre 2024.

Farmagia peut être préacheté en digital sur Nintendo Switch en édition standard pour 49,99 €, et en édition Digital Deluxe comprenant une copie du jeu, un artbook et une bande originale numériques*, ainsi que le DLC » Buddy Booster Pack » pour 59,99 €. Les éditions numériques standard et Digital Deluxe incluront également un DLC exclusif » Jolly Snowtan » Buddy Skin sans coût supplémentaire, qui comprend un skin hivernal pour votre monstre ainsi qu’un ensemble d’objets utiles.

L’édition physique Day One Edition pour Nintendo Switch et la PS5™ est disponible en précommande chez les détaillants participants via le site web de Marvelous Europe, et comprend une copie physique de Farmagia, un CD de la bande originale comprenant 23 arrangements colorés du jeu, et un livre d’art de plus de 90 pages d’illustrations magnifiques, le tout logé dans une boîte extérieure recouverte d’une illustration originale de l’artiste acclamé Hiro Mashima, créateur de Fairy Tail et d’Edens Zero.

Dans le monde de Felicidad, des fermiers connus sous le nom de Farmagia élèvent et commandent des monstres, qui vivent en harmonie sous l’œil vigilant du Magus Diluculum. Cette paix a apporté la prospérité à la terre jusqu’à la mort du Magus, qui a attiré des opportunistes cherchant à utiliser les monstres pour s’emparer du pouvoir. Le conflit qui s’étend atteint la ville de Centvelt, forçant le résident Farmagia Ten et ses amis à rejoindre la bataille contre le nouveau dirigeant despotique Glaza. Les joueurs incarneront Ten et ses amis Farmagia, cultivant et commandant une armée de monstres bien de chez nous, tout en explorant les terres traîtresses de Felicidad, à la recherche de ressources précieuses pour améliorer leur ferme. Au fur et à mesure que les compétences et la ferme de Ten s’améliorent, il aura accès à plus de monstres à élever et à de nouveaux traits qui l’aideront dans son combat pour la liberté !

Caractéristiques principales

Commandez une horde de monstres au combat : Contrôlez Ten alors qu’il se fraye un chemin à travers les terres dangereuses de Felicidad, avec en point d’orgue de gigantesques combats de boss. Ses armes sont les monstres qu’il élève dans sa ferme. Commandez son armée de créatures et terrassez ses ennemis !

Culture et élevage de monstres : Augmentez la taille de l’armée de Ten en récoltant de nouveaux monstres dans sa ferme, puis entraînez-les dans son ranch pour augmenter leur force et rechercher de nouvelles capacités à utiliser au combat.

La touche d’un artiste de manga emblématique : le génie créatif de Hiro Mashima donne vie à Felicidad avec des designs de personnages et de monstres uniques, dotant Farmagia de son style incomparable.

Des amis avec des avantages : Liez-vous d’amitié avec les esprits élémentaires qui vivent à travers le monde de Felicidad et augmentez les liens relationnels de Ten pour débloquer de nouveaux monstres et transformations ultimes, ajoutant une nouvelle force à son combat contre Glaza.

Farmagia est développé par Marvelous Inc. et sera publié par Marvelous Europe en Europe et en Australie sur Nintendo Switch™, PS5™ et Windows PC via Steam. Le titre sera disponible en version numérique sur toutes les plateformes. Des détails supplémentaires sur les éditions numériques seront disponibles ultérieurement. Une édition limitée physique pour la console Nintendo Switch™ et la PS5™ est disponible en prévente sur le site de Marvelous Europe pour un prix conseillé de 59,99 €. Farmagia sera également disponible en édition standard et en édition numérique Deluxe sur le Nintendo eShop pour Nintendo Switch, PS5™ et PC. Farmagia sera publié en Amérique du Nord par Marvelous USA et en Asie par Marvelous Inc.

Le livre d’art numérique et le contenu de la bande originale seront mis à disposition en tant qu’application distincte sur la Nintendo Switch et la PlayStation 5, et ne seront disponibles qu’en bundle avec l’édition Digital Deluxe.