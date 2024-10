Necro Story débarque sur PC (Steam), Nintendo Switch et Xbox Series X|S aujourd’hui, la PlayStation 5 rejoindra la fête des morts un peu plus tard.

L’humble studio indépendant belge, Rablo Games célèbre la sortie de Necro Story aujourd’hui ! Le RPG de collection de créatures qui ne se prend pas la tête est maintenant disponible sur PC (Steam), Nintendo Switch et Xbox Series X/S. La version PlayStation 5 a un petit délai mais devrait très vite être disponible (date à venir).

Dans Necro Story, vous jouez un nécromancien maléfique (à chacun son point de vue !), plus intéressé par les facéties des morts-vivants que par sauver le monde ! Invoquez des sbires, déjouez vos ennemis et capturez leurs âmes pour renforcer votre armée. Préparez-vous à des combats stratégiques, des répliques mordantes avec votre acolyte fantomatique Vivi, et une bonne dose de malice.

Necro Story est proposé au prix de 14.99€ (les prix peuvent varier selon les régions) sur toutes les plateformes avec une remise de 15 % à son lancement sur Steam pour une durée limitée.

Découvrez la bande-annonce des distinctions ci-dessous et les premières citations que nous avons recueillies auprès de la presse.

Bande-annonce des distinctions/de lancement de Necro Story :

Necro Story est un RPG léger dans lequel vous incarnez Jaimus le Necromancien. Guidé par le fantôme espiègle Vivi, vous jetterez des sorts puissants, lèverez des armées de squelettes, signerez des pactes obscurs avec des démons, et capturerez des âmes dans ce voyage ensorcelant aux portes des enfers. Avec un mélange d’écriture humoristique et de mécaniques de combat stratégiques, ce jeu est prêt à vous envoûter.

Caractéristiques