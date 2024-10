Très chère à nos cœurs de petits fans de RPG, surtout sur consoles Nintendo, la série Mario & Luigi est une franchise de jeux vidéo de rôle développée par AlphaDream et publiée par Nintendo. Elle met en avant les personnages emblématiques de Mario et Luigi, les frères plombiers, dans des aventures humoristiques et souvent décalées.

La série a débuté avec Mario & Luigi: Superstar Saga, sorti en 2003 sur Game Boy Advance. Dès ce premier opus, les bases sont posées :

Des combats qui se déroulent dans un système au tour par tour, où les joueurs peuvent utiliser des attaques spéciales, des objets et des compétences uniques à chaque personnage.

L’exploration et la résolution d’énigmes, où les joueurs doivent utiliser les capacités spécifiques de Mario et Luigi pour progresser.

De nombreuses touches d’humour et une fascination appuyée pour la moustache (qui, dans cet univers, symbolise la stat de chance).

Après de nombreux épisodes, toujours sur des consoles portables Nintendo, la série s’est mise en pause. En effet, après la sortie de Bowser’s Inside Story, AlphaDream n’a pas annoncé de nouveaux jeux majeurs, ce qui a suscité des inquiétudes quant à l’avenir de la société. Les développements de la série Mario & Luigi étaient en pause, et il était incertain si de nouveaux titres seraient créés.

En novembre 2020, AlphaDream a déposé une demande de protection contre la faillite, indiquant qu’elle avait accumulé des dettes importantes. La fermeture a été un choc pour les fans de la série qui ont apprécié l’humour et le style unique des jeux d’AlphaDream.

C’est donc avec beaucoup de joie que nous avons découvert que la série est bien vivante avec un nouvel opus : Mario & Luigi : L’épopée fraternelle. Il arrivera dans un petit mois sur nos Nintendo Switch et semble utiliser le même moteur, ou la même patte graphique, que le remake de Pokémon Donjon Mystère, sorti en 2020 sur Nintendo Switch (voir le test ici).

Ce nouvel opus n’est pas qu’une suite bâclée pour faire plaisir aux fans sans rien apporter de nouveau. Nous avons eu l’occasion de poser nos petites papattes sur ce nouvel opus pendant quelques minutes et avons pu découvrir certaines nouveautés de gameplay proposées par Mario & Luigi : L’épopée fraternelle.

L’exploration

Dans cette aventure, sans trop dévoiler l’histoire, Mario et Luigi devront relier des îles grâce à un grand navire nommé Navisthe qui servira de hub principal. C’est aussi un mini-village qui s’améliorera avec de nouvelles boutiques et autres power-ups au fur et à mesure de l’avancée dans l’histoire. Pour relier chaque île, il faudra jouer avec les courants marins disponibles sur la carte du jeu. Une fois proche d’une nouvelle île, on voyagera en canon vers celle-ci, petite dédicace à Secret of Mana.

Chaque île propose une ambiance et un biome assez distincts, et on prend plaisir à découvrir la carte composée de villages et de zones de combats. Pour nous déplacer, on dirige Mario, et Luigi suit facilement. Comme dans chaque opus, un bouton permet de faire sauter Mario et un autre de faire sauter Luigi. Mais cette fois, fini la galère des plateformes, puisque Luigi suit Mario sans qu’on ait besoin de sauter au bon moment pour lui.

Par contre, le frère longiligne vert de Mario propose désormais une nouvelle option d’exploration nommée “Prescience de Luigi” (nom non définitif). Par moments, en appuyant sur un bouton, Luigi ira lui-même chercher des pièces ou débloquer des mécanismes pendant que nous sommes occupés à explorer un autre endroit. Cette mécanique apporte une certaine fluidité à l’exploration et même quelques énigmes intéressantes.

Autre nouveauté : plus on avance, plus on débloque des transformations des deux frères qui permettent d’accéder à de nouvelles zones. Par exemple, une transformation en soucoupe qui permet de voler au-dessus de certains obstacles. De quoi débloquer de nouvelles zones sur chaque île parcourue, voire même sur le hub principal du jeu. Sachant que, de base, les cartes sont déjà assez riches en contenu. Autre petit plus à noter : des points de téléportation sont disséminés un peu partout sur la carte de chaque île pour voyager plus facilement.

Pour vous montrer tout ça, nous vous laissons avec une petite vidéo maison :

Les combats

Parlons de la partie centrale du gameplay d’un Mario & Luigi : les combats au tour par tour.

Comme dans tous les jeux de la série, il y a une partie “rythmique”, et chaque attaque demandera un timing précis pour augmenter les dégâts. Cette fois, l’attaque est différente selon qu’on choisit de sauter ou d’utiliser le marteau en fonction du frère sélectionné. Il faudra faire un combo avec les touches dédiées à chaque frère. Il faudra donc apprendre à maîtriser les patterns des deux frères.

Comme à chaque fois, on a des pouvoirs frères, plus puissants, qui demandent des MP et qui, là aussi, demandent un appui en rythme pour faire un maximum de dégâts. Les patterns sont différents en fonction du frère qui lance l’attaque.

Première nouveauté : les « prises de combat » (nom non définitif). Ce sont des bonus, collectionnables, à activer pour un certain nombre de tours ou de combats. On peut en équiper deux dès le début, et peut-être plus au fil de l’histoire. Les effets sont variés, voici quelques exemples :

Faire tomber des boules à pics après une attaque au marteau.

Auto-sirop ou Auto-1UP : utiliser automatiquement des objets en fonction des besoins en plein combat.

Coup critique automatique sur les ennemis volants.

Bien combinés, ces bonus permettent d’infliger des dégâts impressionnants et facilitent les combats, qui ont, cette fois, une difficulté revue à la hausse par rapport aux autres opus de la série.

Pour simplifier le tout, et garder à l’esprit quelles sont les prises de combat actives en plein combat, l’information est à l’écran à chaque tour, et on peut même changer ces prises en plein affrontement.

Dernière petite nouveauté que nous avons pu constater : l’augmentation de niveau se fait naturellement via le gain d’expérience après combat. Mais cette fois, il y a des paliers de niveau, appelés « rangs », qui débloquent des bonus passifs pour le reste de l’aventure, comme +20% de gain d’expérience à chaque combat, équipement + (permet d’ajouter un slot d’équipement), moustache + (augmente la chance), etc.

On peut choisir un boost différent pour chaque frère, ce qui permet, si on le souhaite, de spécialiser l’un des frères en magie et l’autre en dégât/tank.

Mario & Luigi : L’épopée fraternelle sera disponible en physique comme sur l’eShop.

Pour vous montrer tout ça, nous vous laissons avec une petite vidéo maison :

Conclusion

Les ajouts de ce nouvel opus que nous avons pu apercevoir apportent un vent de fraîcheur bienvenu pour ce retour d’une série appréciée par les fans de RPG. Nous avons hâte d’y jouer lors de la sortie du jeu le 7 novembre prochain.