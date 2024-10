L’édition Demon Hunter vous permet de contrôler des cartes de dragons et de tarots exclusives ! Avec en bonus la bande-son originale, un comics et un artbook.

Dear Villagers et Sunny Syrup Studio sont fiers d’annoncer la participation de Spirit Mancer au Steam Next Fest avec sa dernière démo disponible du 14 au 21 octobre. Le lancement du jeu sur PC, PS5 et Nintendo Switch est également reporté au 22 novembre afin de livrer aux joueurs la meilleure version possible.

L’aventure 2D Hack and Slash avec des mécaniques de deck building, inspirée par des classiques comme Mega Man, Jojo’s Bizarre Adventure et Pokémon, ouvre également ses précommandes et propose l’édition très spéciale Demon Hunter, qui vous permet de contrôler des dragons et des étoiles, avec en bonus une bande dessinée un artbook et la bande-son originale.

Bonus de précommande :

Set de cartes exclusives Idol IFN66 (5 cartes de démons)

Bonus de l’édition Demon Hunter :

Set de cartes Tarot Spirit (5 cartes de démons)

Set de cartes Ancient Dragon Spirit (5 cartes de démons)

Bande-son originale

Artbook numérique (148 pages)

Bande dessinée (119 pages)

Prix des précommandes Steam :

Prix standard : 19,99 €

Prix de l’édition Demon Hunter : 29,99 €

Remise de pré-commande : 10 %

Les joueurs incarnent un chasseur de démons moderne, pouvant jouer en solo ou coopérer avec un ami en mode local. Tranchez, tirez et détruisez des hordes de démons issus de l’Ars Goetia et arrêtez la reine maléfique grâce au pouvoir du Spirit Mancer. Capturez leurs esprits et invoquez-les en combat dans le monde magnifique mais dangereux de l’Inferno !

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES