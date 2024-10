Préparez-vous, Jedi ! La Force vous appelle pour des combats au sabre laser haletants ! Nous sommes heureux d’annoncer que Star Wars Episode I: Jedi Power Battles arrive sur Nintendo Switch, offrant une expérience nostalgique aux Jedi aguerris et une aventure poignante pour les nouveaux padawans.

Une bataille tant attendue est de retour

Sorti pour la première fois en 2000, préparez-vous à vous battre à travers des lieux iconiques de Star Wars: Episode I – La Menace Fantôme. Que vous vous battiez pour reprendre le Palais de Theed des mains de la Fédération du Commerce ou que vous fassiez face à des hordes de droïdes de combat, vous aurez besoin de toute la précision et des compétences d’un Jedi pour sortir victorieux.

Dans Jedi Power Battles, le pouvoir de la Force est entre vos mains. Prenez votre sabre laser et frayez-vous un chemin à travers les ennemis dans ce jeu d’action à défilement horizontal. Le jeu vous permet d’incarner certains de vos personnages préférés de la trilogie préquelle, tels que Mace Windu, Obi-Wan Kenobi, Padmé, Panaka, Plo Koon, Adi Gallia, et Qui-Gon Jinn.

Célébrer 25 ans avec de toutes nouvelles fonctionnalités

L’épisode de 2025 vous proposera de nouvelles fonctionnalités pour améliorer votre expérience de jeu :

Lightsaber Toggle : Pour les joueurs ayant joué à l’original, vous vous souviendrez peut-être d’avoir joué chaque Jedi avec une couleur distinctive pour leur sabre laser, et que la couleur de leurs sabres ne correspondait pas à celle des films.

Par exemple, le jeu original proposait Mace Windu avec un sabre laser bleu.

Pour cette version, nous avons ajouté un bouton qui vous permet de passer de son sabre violet iconique à son sabre bleu. Cela est également valable pour les couleurs de sabre de Ki-Adi Mundi, Plo Koon et Adi Gallia.

Tous les personnages secrets et niveaux débloqués dès le début : Profitez du jeu complet dès le départ sans perdre une seule seconde. Au-delà des personnages originaux, nous avons ajouté 13 nouveaux personnages déblocables ! Retrouvez Rifle Droid, Staff Tusken Raider, Ishi Tib, et Weequay, prêts à sauter dans l’action, ainsi que d’autres personnages à découvrir avant la sortie du jeu. Qui d’autre rejoindra la partie ? Nous allons le découvrir bien assez tôt !

Améliorations du gameplay et des modes de jeu : Nous avons amélioré les modèles des personnages, les environnements et l’expérience de jeu en nous appuyant sur les sorties ultérieures à la PlayStation, tout en conservant les éléments de l’interface de la PlayStation. Profitez de sauts plus fluides et d’un nouvel écran d’accueil qui transforme vos batailles de toutes les versions originales du jeu. De plus, nous avons ajouté des options de personnalisation de l’interface, ainsi que les modes VS et Training, présents dans les versions ultérieures à la version PlayStation, apportant de la profondeur à votre gameplay.

Coop local : L’intégralité de la campagne de 10 niveaux, ainsi que les mini-jeux additionnels, peuvent être joués avec un ami en mode coop local. Les joies de faire équipe avec un ami pour venir à bout de vagues d’ennemis font partie intégrante de l’expérience Jedi Power Battles, et elle est de retour en grande pompe.

Cheat codes et déblocables : Des cheats classiques tels que le Big Head Mode, Big Foot Mode, et des codes pour les sabres lasers sont prêts à être utilisés ! De plus, débloquez la progression des personnages (combos, stats) en battant des high-scores pour toujours avoir une expérience de jeu fraîche et satisfaisante. Et pour finir, le Loader Droid Boss est jouable pour la toute première fois grâce à un cheat code !

Prêt à rejoindre la bataille ?

Que vous ayez joué à l’original ou que vous rejoigniez la bataille maintenant, préparez-vous pour une aventure dans la galaxie Star Wars. Nous vous offrons ce classique parce que nous aimons vraiment Star Wars, et nous espérons que vous trouverez de la joie dans chaque coup de sabre laser et dans chaque bataille remportée.

Que la Force soit toujours avec vous. Préparez vous à rejoindre le combat le 23 janvier !