La récente fuite de données de Game Freak a révélé que l’entreprise développait un MMO Pokemon.

Aujourd’hui, Centro Leaks a révélé qu’il s’agit du Codename Rodeo et a fourni de courtes séquences de gameplay montrant des dresseurs de Pokemon chevauchant divers Pokemon pour parcourir le monde ouvert. Tout en chevauchant leur Pokemon, les dresseurs peuvent lancer la Poke Ball sur d’autres Pokémon pour les attaquer. Codename Rodeo est prévu pour la Nintendo Switch et les appareils iOS et Android.

Je rappelle que toutes les informations ci-dessous ne sont en rien confirmées et reste juste des rumeurs.

Ok here’s what you’ve been waiting for. New Pokémon co-op online spinoff gameplay pic.twitter.com/MFQbCqvcpO — Centro LEAKS (@CentroLeaks) October 21, 2024