Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– .hack//G.U. Last Recode – $9.99 (prix de base : $49.99)

– 13 Sentinels: Aegis Rim – $14.99 (prix de base : $59.99)

– Afterparty – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Alba: A Wildlife Adventure – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Among the Sleep – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Among Us – $3.00 (prix de base : $5.00)

– Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy – $39.99 (prix de base : $49.99)

– Arcade Classics Anniversary Collection – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Arise: A Simple Story – $2.99 (prix de base : $19.99)

– ARK: Survival Evolved – $7.99 (prix de base : $19.99)

– A Short Hike – $4.79 (prix de base : $7.99)

– Assassin’s Creed: The Ezio Collection – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $14.79 (prix de base : $39.99)

– Assassin’s Creed III: Remastered – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Astria Ascending – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Atari 50: The Anniversary Celebration – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Baten Kaitos I & II HD Remaster – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Batman: Arkham Trilogy – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Batman: The Enemy Within – $5.99 (prix de base : $14.99)

– Battle Chef Brigade Deluxe – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Beacon Pines – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Blade Runner: Enhanced Edition – $2.49 (prix de base : $9.99)

– Blair Witch – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Blanc – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Blasphemous – $6.24 (prix de base : $24.99)

– BlazBlue: Central Fiction – $12.49 (prix de base : $49.99)

– Blizzard Arcade Collection – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Blossom Tales II – $8.24 (prix de base : $14.99)

– Blue Fire – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Braid: Anniversary Edition – $8.99 (prix de base : $19.99)

– Bug Fables – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Bulletstorm – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Burnout Paradise Remastered – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Capcom Beat ‘Em Up Bundle – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Capcom Fighting Collection – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Captain Tsubasa: Rise of New Champions – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Carrion – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Castlevania Advance Collection – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Castlevania Anniversary Collection – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Catherine: Full Body – $9.99 (prix de base : $49.99)

– Cat Quest III – $14.99 (prix de base : $19.99)

– Citizen Sleeper – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Contra Anniversary Collection – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Cozy Grove – $7.36 (prix de base : $14.99)

– Crash Bandicoot 4 – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Crash Team Racing Nitro-Fueled – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Crawl – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Crypt of the NecroDancer – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Cult of the Lamb – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Cursed to Golf – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Darksiders III – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Dave the Diver – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Dawn of the Monsters – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Dead by Daylight – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Death’s Door – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Demon Gaze Extra – $17.99 (prix de base : $59.99)

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board – $35.99 (prix de base : $59.99)

– Demon Turf – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Destroy All Humans – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Devil May Cry – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Devil May Cry 2 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Devil May Cry 3 Special Edition – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Dex – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Diablo II: Resurrected – $13.19 (prix de base : $39.99)

– Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition – $9.99 (prix de base : $49.99)

– Digimon Survive – $14.99 (prix de base : $59.99)

– Disco Elysium – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Disney Classic Games: Aladdin and the Lion King – $6.99 (prix de base : $19.99)

– DoDonPachi Resurrection – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Doom – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Doom 3 – $3.99 (prix de base : $9.99)

– Doom 64 – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Doom Eternal – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Doom + Doom II – $3.99 (prix de base : $9.99)

– Double Dragon & Kunio-kun: Retro Brawler Bundle – $9.19 (prix de base : $39.99)

– Double Dragon Advance – $3.49 (prix de base : $6.99)

– Dragon’s Dogma: Dark Arisen – $4.99 (prix de base : $29.99)

– Dredge – $16.24 (prix de base : $24.99)

– Eldest Souls – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Escape Academy – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Etrian Odyssey HD – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Etrian Odyssey II HD – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Etrian Odyssey III HD – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Etrian Odyssey Origins Collection – $31.99 (prix de base : $79.99)

– Evoland – $4.99 (prix de base : $14.99)

– Fatal Frame: Maiden of Black Water – $27.99 (prix de base : $39.99)

– Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse – $34.99 (prix de base : $49.99)

– Fe – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Fight ‘N Rage – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Figment – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Figment 2 – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Five Nights at Freddy’s – $3.59 (prix de base : $7.99)

– Five Nights at Freddy’s 2 – $3.59 (prix de base : $7.99)

– Five Nights at Freddy’s 3 – $3.59 (prix de base : $7.99)

– Flipping Death – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Gargoyles Remastered – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Ghost of a Tale – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Ghosts ‘n Goblins Resurrection – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Ghost Trick – $14.99 (prix de base : $29.99)

– God Eater 3 – $9.59 (prix de base : $59.99)

– Grounded – $23.99 (prix de base : $39.99)

– GTA: The Trilogy – The Definitive Edition – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Guacamelee 2 – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Gunman Clive HD Collection – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix – $19.69 (prix de base : $39.39)

– Have a Nice Death – $14.99 (prix de base : $24.99)

– Hotline Miami Collection – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Hot Wheels Unleashed 2 – $12.49 (prix de base : $49.99)

– Immortals Fenyx Rising – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Inscryption – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Into the Breach – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Ion Fury – $6.24 (prix de base : $24.99)

– It Takes Two – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Jenny LeClue: Detectivu – $1.99 (prix de base : $24.99)

– Kaze and the Wild Masks – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Klonoa Phantasy Reverie Series – $9.99 (prix de base : $39.99)

– L.A. Noire – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Layers of Fear 2 – $4.49 (prix de base : $29.99)

– Layers of Fear: Legacy – $2.99 (prix de base : $19.99)

– LEGO Bricktales – $7.49 (prix de base : $29.99)

– LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Deluxe Edition – $13.99 (prix de base : $69.99)

– Life is Strange: Arcadia Bay Collection – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Lil Gator Game – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Lost in Random – $4.49 (prix de base : $29.99)

– Lumines Remastered – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Maglam Lord – $5.99 (prix de base : $39.99)

– Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Mario + Rabbids Sparks of Hope – $19.79 (prix de base : $59.99)

– Mechstermination Force – $1.99 (prix de base : $11.99)

– Mega Man 11 – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Mega Man Legacy Collection – $7.99 (prix de base : $14.99)

– Mega Man Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Metro 2033 Redux – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Metro: Last Light Redux – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Metro Redux – $4.49 (prix de base : $29.99)

– MO:Astray – $4.49 9was $14.99)

– Momodora: Reverie Under the Moonlight – $5.99 (prix de base : $14.99)

– Monster Hunter Generations Ultimate – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Hunter Rise – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Hunter Stories – $23.99 (prix de base : $29.99)

– Monster Hunter Stories 2 – $29.99 (prix de base : $39.99)

– Moon – $13.29 (prix de base : $18.99)

– Mortal Kombat 1 – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Moving Out 2 – $14.99 (prix de base : $29.99)

– My Time at Portia – $4.49 (prix de base : $29.99)

– My Time at Sandrock – $29.99 (prix de base : $39.99)

– Namco Museum – $4.79 (prix de base : $29.99)

– Naruto: Ultimate Ninja Storm – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 3 – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto – $9.99 (prix de base : $49.99)

– Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Neo Cab – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Neptunia x Senran Kagura: Ninja Wars – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Neversong – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Nexomon – $3.49 (prix de base : $9.99)

– Nexomon: Extinction – $6.99 (prix de base : $19.99)

– Ni no Kuni – $9.59 (prix de base : $59.99)

– Nobody Saves the World – $9.99 (prix de base : $24.99)

– No Man’s Sky – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Observer – $4.49 (prix de base : $29.99)

– Okami HD – $9.99 (prix de base : $19.99)

– OlliOlli World – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Once Upon a Jester – $4.49 (prix de base : $14.99)

– One Piece: Pirate Warriors 3 – $4.79 (prix de base : $39.99)

– Onimusha: Warlords – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Outlast: Bundle of Terror – $3.74 (prix de base : $24.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Oxenfree – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Oxenfree II – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Pac-Man Championship Edition 2 Plus – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Pac-Man Museum+ – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Paradise Killer – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Penny’ Big Breakaway – $19.79 (prix de base : $29.99)

– Persona 3 Portable – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Persona 4 Arena Ultimax – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Persona 4 Golden – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Persona 5 Royal – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Persona 5 Strikers – $17.99 (prix de base : $59.99)

– Persona 5 Tactica – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $9.99 (prix de base : $29.99)

– PicoQuest – $2.19 (prix de base : $9.99)

– Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Potion Permit – $10.99 (prix de base : $19.99)

– Power Rangers: Battle for the Grid – Super Edition – $12.49 (prix de base : $49.99)

– PowerSlave Exhumed – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Project Warlock – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Puyo Puyo Champions – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Puyo Puyo Tetris – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Puyo Puyo Tetris 2 – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Quake – $3.99 (prix de base : $9.99)

– Quake II – $3.99 (prix de base : $9.99)

– Radiant Silvergun – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Railbound – $1.99 (prix de base : $12.99)

– Red Dead Redemption – $34.99 (prix de base : $49.99)

– Resident Evil – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 0 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 4 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 5 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 6 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil Revelations – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil Revelations 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Risk of Rain 2 – $2.49 (prix de base : $9.99)

– Risk of Rain 2 – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Rock of Ages 2 – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Rogue Legacy – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Rogue Legacy 2 – $13.74 (prix de base : $24.99)

– Roki – $3.99 (prix de base : $19.99)

– RollerCoaster Tycoon 3 – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Sam & Max: Beyond Time and Space – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Sam & Max Save the World – $11.99 (prix de base : $19.99)

– ScourgeBringer – $4.24 (prix de base : $16.99)

– SEGA Ages G-Loc Air Battle – $2.39 (prix de base : $7.990

– SEGA Ages Out Run – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Puyo Puy – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Sonic the Hedgehog – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Wonder Boy: Monster Land – $2.39 (prix de base : $7.99)

– Shadow Man Remastered – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Shantae and the Pirate’s Curse – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Shin Megami Tensei V: Vengeance – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Shovel Knight: Treasure Trove – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Sifu – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Signalis – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Skul: The Hero Slayer – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Slime-san – $1.99 (prix de base : $11.99)

– SolSeraph – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Sonic Colors: Ultimate – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Sonic Forces – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Sonic Frontiers – $20.99 (prix de base : $59.99)

– Sonic Mania – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Sonic Origins Plus – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Sonic Superstars – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Souldiers – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Spiritfarer – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Splasher – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Spyro Reignited Trilogy – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Star Renegades – $4.99 (prix de base : $24.99)

– Star Wars: Dark Forces Remaster – $17.99 (prix de base : $29.99)

– SteamWorld Build – $14.99 (prix de base : $29.99)

– SteamWorld Dig – $1.99 (prix de base : $9.99)

– SteamWorld Dig 2 – $2.99 (prix de base : $19.99)

– SteamWorld Heist – $9.99 (prix de base : $19.99)

– SteamWorld Heist II – $19.49 (prix de base : $29.99)

– SteamWorld Quest – $3.74 (prix de base : $24.99)

– Stich – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Stick It to the Man – $1.99 (prix de base : $11.99)

– Street Fighter 30th Anniversary Collection – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Subnautica – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Subnautica: Below Zero – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Super Dungeon Maker – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Superliminal – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Super Monkey Ball: Banana Blitz HD – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Super Monkey Ball: Banana Mania – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Super Monkey Ball: Banana Rumble – $32.49 (prix de base : $49.99)

– Surgeon Simulator CPR – $2.59 (prix de base : $12.99)

– Sword Art Online: Alicization Lycoris – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Sword Art Online: Hollow Realization – $4.99 (prix de base : $49.99)

– Tails of Iron – $4.99 (prix de base : $24.99)

– Tales of Kenzera: ZAU – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Tangledeep – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Team Sonic Racing – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Tetris Effect: Connected – $19.99 (prix de base : $39.99)

– The Elder Scrolls V: Skyrim – $29.99 (prix de base : $59.99)

– The Great Ace Attorney Chronicles – $15.99 (prix de base : $39.99)

– The Last Campfire – $1.99 (prix de base : $14.99)

– The Making of Karateka – $12.99 (prix de base : $19.99)

– The Mummy Demastered – $5.99 (prix de base : $19.99)

– The Witcher 3: Wild Hunt – $13.99 (prix de base : $39.99)

– The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition – $20.99 (prix de base : $59.99)

– The Wonderful 101 Remastered – $17.99 (prix de base : $39.99)

– Thronebreaker: The Witcher Tales – $6.99 (prix de base : $19.99)

– Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Torchlight II – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Tormented Souls – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Trek to Yomi – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Trine: Ultimate Collection – $10.99 (prix de base : $49.99)

– Tropico 6 – $22.49 (prix de base : $49.99)

– Turnip Boy Commits Tax Evasion – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Turok – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Turok 2 – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Turok 3 – $20.99 (prix de base : $29.99)

– Ty the Tasmanian Tiger HD – $10.49 (prix de base : $29.99)

– Ultra Street Fighter II – $5.99 (prix de base : $14.99)

– Undertale – $9.89 (prix de base : $14.99)

– Unicorn Overlord – $38.99 (prix de base : $59.99)

– Valkyria Chronicles – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Valkyria Chronicles 4 – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Wavetale – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Wolfenstein: Youngblood – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Wolfenstein II – $5.99 (prix de base : $39.99)

– World of Goo – $9.99 (prix de base : $14.99)

– Yooka-Laylee – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Zombies Ate My Neighbors and Ghoul Patrol – $5.24 (prix de base : $14.99)