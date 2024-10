La marque leader de périphériques gaming Turtle Beach Corporation (Nasdaq : HEAR) et Performance Designed Products LLC (PDP), dévoilent aujourd’hui la nouvelle manette sans fil Sonic REALMz™: Shadow Space Colony ARK pour Nintendo Switch. Elle célèbre l’univers des jeux Sonic, notamment le tout nouveau SONIC X SHADOW GENERATIONS™, avec une figurine à collectionner de Shadow placée dans la poignée de la manette. Cette manette est sous licence officielle de Nintendo® et SEGA® et sera disponible d’ici le 10 janvier 2025 en France chez les revendeurs participants.

« Notre nouvelle manette Sonic REALMz : Shadow Space Colony ARK montre une fois de plus notre force pour travailler avec des licences afin de créer des accessoires de jeu uniques qui associent gaming et fandom », a déclaré Billy Brisebois, responsable de la marque PDP chez Turtle Beach Corporation. « Cette manette sans fil pour Nintendo Switch est idéale pour les joueurs ainsi que pour les fans de Sonic à la recherche du dernier accessoire à ajouter à leur collection. »

La manette Sonic REALMz : Shadow Space Colony ARK de PDP est dotée d’un design transparent représentant l’emblématique Space Colony ARK de la franchise Sonic. Elle est compatible avec les consoles Nintendo Switch, Nintendo Switch Lite et Nintendo Switch OLED, et permet de jouer confortablement depuis un canapé grâce à sa portée sans fil de 9 mètres. Elle dispose également d’une batterie rechargeable intégrée offrant jusqu’à 30 heures de jeu par charge et d’éclairage LED personnalisables.