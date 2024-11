Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– Afterparty – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Alba: A Wildlife Adventure – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Batman: Arkham Trilogy – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Bear and Breakfast – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Bee Simulator – $1.99 (prix de base : $39.99)

– Blasphemous – $6.24 (prix de base : $24.99)

– BlazBlue: Central Fiction – $12.49 (prix de base : $49.99)

– BlazBlue: Cross Tag Battle – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Blossom Tales – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Blossom Tales II – $8.24 (prix de base : $14.99)

– Brawlout – $1.99 (prix de base : $19.99)

– BZZZZT – $9.99 (prix de base : $14.99)

– Cattails – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Cattails: Wildwood Story – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Clustertruck – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Cris Tales – $3.99 (prix de base : $39.99)

– Dead Cells – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Death’s Gambit: Afterlife – $10.99 (prix de base : $19.99)

– Death Road to Canada – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Demon Gaze Extra – $17.99 (prix de base : $59.99)

– Demon Turf – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Dex – $1.99 (prix de base : $19.99)

– DoDonPachi Resurrection – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Double Dragon & Kunio-kun: Retro Brawler Bundle – $9.19 (prix de base : $39.99)

– Double Dragon Gaiden: Raise of the Dragons – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Dredge – $16.24 (prix de base : $24.99)

– Earth Defense Force: World Brothers – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Everspace: Stellar Edition – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Figment – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Figment 2 – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Fuga: Melodies of Steel – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Fuga: Melodies of Steel 2 – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Ghost of a Tale – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Graveyard Keeper – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Hades – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Hello Neighbor – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Hello Neighbor Hide and Seek – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Lil Gator Game – $11.99 (prix de base : $19.99)

– MO: Astray – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Hunter Rise – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Mortal Kombat 1 – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Moving Out 2 – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Mr. Shifty – $3.74 (prix de base : $14.99)

– No Man’s Sky – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Oceanhorn – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Oceanhorn 2 – $13.49 (prix de base : $29.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Owlboy – $4.99 (prix de base : $24.99)

– Oxenfree – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Oxenfree II – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Paleo Pines – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Panzer Dragoon: Remake – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Pillars of Eternity – $14.99 (prix de base : $49.99)

– Remothered: Broken Porcelain – $2.99 (prix de base : $29.99)

– Secret Neighbor – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Sifu – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Slime-san – $1.99 (prix de base : $11.99)

– Souldiers – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Splasher – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Strange Horticulture – $6.35 (prix de base : $15.99)

– Super Dungeon Maker – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Teslagrad 2 – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Teslagrad Remastered – $2.49 (prix de base : $9.99)

– The House of the Dead: Remake – $6.24 (prix de base : $24.99)

– The Last Campfire – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Them’s Fightin’ Herds – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Tinykin – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Toem – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Toki Tori – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Toki Tori 2+ – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Trek to Yomi – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Undertale – $9.89 (prix de base : $14.99)

– Yono and the Celestial Elephants – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Yooka-Laylee – $3.99 (prix de base : $19.99)