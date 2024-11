En attendant le test complet du jeu, je vous propose une petite vidéo maison du DLC Ode to Castelvania de Vampire Survivors sur Nintendo Switch afin de pouvoir découvrir le jeu sur la console hybride.

Les Vampire Survivors ont beaucoup progressé dans leur honorable chasse, et après s’être alliés à la famille Belmont, ils n’ont jamais été aussi près du but. Enfin, un vampire… tout près, à leur portée. Peut-être, en tous cas.

Le soleil s’est à nouveau couché sur le château de Dracula, et alors que la lune se lève, une horde démoniaque d’hommes de boue, de fantômes et d’hommes-puces entre en scène alors que la guerre entre le bien et le mal fait encore rage. Libérez un nouvel arsenal d’armes de chasse au vampire sur ces monstruosités et laissez une traînée de sang dans votre sillage avant de tenter de débarrasser le monde de l’indicible terreur en personne. Survivants, n’ignorez pas l’ombre qui plane au-dessus de vous et faites-y face, votre quête ne fait que commencer ! Tout ça, c’est vachement sérieux, alors il est temps de monter le son et d’accueillir Castlevania dans Vampire Survivors, bébé !

Quelle horrible nuit pour être victime d’une malédiction, encore plus si vous êtes :

Les Belmont, notre famille préférée de chasseurs de vampires obsédée par les fouets, y compris Simon, Richter, Trevor, et même Sonia.

Les Belnades, une myriade de sorcières légendaires de différentes périodes de l’histoire du clan. Sypha, Yoko, et même des parentes éloignées telles que Charlotte Aulin et Maria Renard sont de la partie, prêtes à en découdre avec leurs livres de sorts.

D’autres héros, et pas seulement Jonathan et Charlotte, mais également Jonathan Morris ET John Morris ?! De Shanoa à Eric Lecarde, les alliés extraordinaires sont là.

Combattre les forces du mal, c’est d’enfer :

Fouets : beaucoup de fouets. Plus qu’on ne peut les compter (y en a huit).

Sorts : la magie élémentaire s’est enfin frayé un chemin jusqu’à Vampire Survivors, offrant un éventail de sorts inspirés de Portrait of Ruin, Harmony of Dissonance, et Order of Ecclesia.

Armes magiques : ce n’est pas une simple épée, c’est l’Épée d’Alucard. Et l’Epieu d’Alucard. Mais aussi le Bouclier d’Alucard. Etc.

Projectiles : vous vous souvenez de l’époque où les Morris lançaient des javelots et des boules de fer ?

Glyphes : Confodere, Vol Confodere, Melio Confodere, mais aussi plein de trucs sans le mot « Confodere », on vous le jure.

Quelques-uns de ces personnages sont connus pour leur large choix de compétences, alors nous avons certainement tous eu des expériences différentes en les incarnant dans leurs jeux d’origine. Par conséquent, ça n’aurait pas de sens que nous vous forcions à utiliser ces personnages avec une seule arme inchangeable, alors… c’est quand même ce qu’on va faire, mais seulement au début !

Vous aurez la possibilité de débloquer au moins un Sélectionneur d’armes pour chaque personnage. Par exemple, l’Étoile du matin vous laissera le choix entre tous les fouets en tant qu’arme de départ pour les Belmont :

Des mystères enchanteurs et des dangers attendent ceux qui daignent se lancer :

La plus grande carte jamais créée pour Vampire Survivors, remplie de secrets sinistres et plusieurs boss maléfiques.

Un nombre ahurissant de pistes provenant de Castlevania remixées par les compositeurs historiques de Vampire Survivors, Daniele Zandara et Filippo Vicarelli, mais également par les chouchous des fans, Evelyn Lark et Keygen Church !

♫ Vampire Killer, Bloody Tears, Simon’s Theme, Leon’s Theme, un tas de thèmes.

♫ Moonlight Nocturne, Lost Paintings, Dance of Pearls, comme vous ne les avez jamais entendues auparavant.

♫ Aquarius, The Beginning, Divine Bloodlines, et tout ce qui fait clairement penser à Castlevania.

♫ An Empty Tome, Invitation of a Crazed Moon, Pitch Black Intrusion, plein de hits provenant des derniers opus de la série.

♫ Amber Scenery, Sarabande of Healing, Jaws of a Scorched Earth, et plein d’autres dont vous ne connaissiez pas le titre !

Et en plus de tout ça, nous avons emprunté plusieurs dizaines de pistes originales aux jeux Castlevania. En résumé, il y en a tellement que nous avons fait une refonte de la section de choix de la musique.