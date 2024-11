Nous avons enfin une date de sortie pour Divine Dynamo Flamefrit. Annoncé aujourd’hui, le jeu sera disponible le 21 novembre 2024.

Divine Dynamo Flamefrit, le dernier jeu d’Inti Creates, avait été révélé en juillet. L’entreprise avait initialement annoncé une fenêtre de lancement pour l’hiver.

Divine Dynamo Flamefrit est un jeu d’action en 2D inspiré des jeux classiques et des anime. Incarnez le héros Yuto dans des stages d’aventure en vue de dessus où vous tranchez les ennemis, puis pilotez le robot magique Flamefrit pour des combats de boss en vue à la première personne ! Maîtrisez ces deux styles de jeu pour restaurer la paix dans le monde parallèle de Hologard !

Yuto est un maître de l’épée et peut lancer différentes attaques avec un seul bouton. Enchaînez les attaques pour réaliser un combo de trois coups ou chargez un coup de rotation enflammé ! En défense, Yuto peut également esquiver les attaques ennemies par une roulade et même les contrer avec une attaque bien synchronisée.

Trouvez et recrutez des alliés pour les invoquer en combat : ils pourront lancer des attaques magiques puissantes ou vous aider à éviter des pièges dangereux. Partez à l’aventure à travers le royaume magique de Hologard avec vos amis les plus loyaux !

Les combats de boss changent complètement de perspective en passant à la vue à la première personne. Utilisez le réticule pour contrôler Flamefrit, trancher la magie ennemie dans les airs et déchiqueter les adversaires quand ils s’approchent ! Bloquez habilement pour charger la puissance de Flamefrit, puis abattez vos ennemis avec le Flame Saber !

Faites appel à vos amis dans leurs propres Divine Dynamos pour des attaques puissantes et uniques en guise de coups de grâce. Chaque allié que vous recrutez augmente votre puissance de combat, alors trouvez-en le plus possible au cours de votre périple !

Avec des graphismes qui évoquent l’ère rétro 16 bits, les joueurs se sentiront chez eux dans le monde de Hologard. Divine Dynamo Flamefrit s’efforce de capturer l’authenticité des jeux et anime des années 90.

QUByte Interactive et Philosophical School of Games unissent leurs forces pour Simulacro, comme annoncé aujourd’hui. Le jeu vise une sortie pour le troisième trimestre 2025 et est prévu pour la Nintendo Switch. Simulacro, un jeu de puzzle en vue à la première personne, se présente également comme une aventure philosophique. Les joueurs incarneront une étudiante en art explorant une île mystérieuse en Grèce, où elle découvre des traces de ses anciens habitants.

Simulacro est un jeu de puzzle en vue à la première personne, enrichi d’une narration inspirée par la philosophie grecque antique.

Poísis, une étudiante en art, se rend sur une île mystérieuse, récemment émergée en raison de la baisse des eaux du majestueux lac Prespa en Grèce — un phénomène lié au réchauffement climatique. Douée de la capacité de capturer l’essence des paysages dans ses peintures, elle explore l’île à la recherche d’inspiration artistique. Face aux reliques d’une civilisation disparue et à des portails énigmatiques, Poísis se confronte à une question philosophique centrale posée par les anciens : quelle est la véritable essence de la réalité ?

Caractéristiques principales

Expérience immersive à la première personne

Environ 2 à 3 heures de jeu réfléchi et captivant

Une narration ancrée dans les enseignements philosophiques de Platon, Aristote et Pythagore

Énigmes dynamiques intégrées à l’intrigue

Nous savions que The Bunny Graveyard arriverait sur Switch, mais aucune période précise n’avait été communiquée. Finalement, vous pouvez l’obtenir dès maintenant. Pichon Games l’a lancé sur l’eShop. Le début d’une aventure horrifique épisodique en pixels, où un lapin cherche à découvrir la terrifiante vérité sur son existence. Commencez votre aventure en tant que… curseur ? Votre mission est de trouver Skye, le lapin ! Mais il semble qu’une étrange entité à l’intérieur de l’ordinateur ne veuille pas que vous partiez… pouvez-vous accomplir votre tâche et survivre ?

Caractéristiques principales

Explorez de nouvelles zones et faites-vous des amis ! Certains deviendront peut-être vos meilleurs amis, ou bien vos pires cauchemars.

Profitez d’une variété de mini-jeux amusants, de la pêche et du jardinage aux combats souterrains !

Dans ce monde… rien n’est ce qu’il semble, et vous devrez survivre pour découvrir la vérité.

Le studio Echidna, basé en Australie-Occidentale, a annoncé que son prochain jeu, Ricochet Rodeo, sera lancé sur Steam le 12 novembre, tandis qu’une version Nintendo Switch est prévue pour 2025. Ricochet Rodeo est un jeu de combat PvP en 2D se déroulant dans le Far West (pixelisé). Jusqu’à huit joueurs peuvent s’affronter en brandissant des revolvers, des couteaux, du TNT et même des chaussures de danse. Attention toutefois : un seul coup suffit pour être éliminé.

Il s’agit du premier titre d’Echidna Studios depuis sa fondation. Le développement, commencé en 2020 en tant que projet de loisir à temps partiel, est mené par deux passionnés de jeux multijoueurs locaux et du chaos qu’ils engendrent. Dans Ricochet Rodeo, toutes les balles, explosions et interactions sont basées sur la physique, ce qui amplifie le chaos et ouvre la porte à la maîtrise compétitive. Dans un jeu où les balles ricochent et où un seul coup est fatal, vous pourriez bien vous éliminer vous-même. Esquiver les ricochets n’est que la moitié de la bataille — il faut utiliser tous les outils disponibles pour survivre et gagner. Le couteau est le meilleur choix pour dominer le combat rapproché entre les rechargements, et si vous avez de bons réflexes, vous pouvez même dévier les balles. Cependant, aucun couteau ne peut arrêter un bâton de dynamite lancé au bon moment.

Multijoueur en local et en ligne

Jusqu’à 8 amis peuvent se joindre à vous depuis le même canapé ou en ligne via Steam. À chaque manche, vous disposez de trois minutes pour accumuler le plus de kills dans des matchs à mort en mode libre.

Far West en pixels

Dans un univers inspiré des westerns spaghetti avec des décors de désert et des tumbleweeds, Ricochet Rodeo présente des graphismes en pixels offrant une esthétique basse résolution, avec des traînées de balles et des débris.

Maîtrise compétitive

En vous immergeant dans le chaos, les angles deviennent vos alliés. Pimentez la pagaille en positionnant les ricochets où vous le souhaitez, retournez les tables pour bloquer les balles, et apprenez l’art de tirer sur des bâtons de dynamite en vol

PQube a partagé la date de sortie finale pour la version occidentale de Genso Manège, prévue pour le 31 janvier 2025. Genso Manège, un visual novel otome de Mages.

Un festival de romance magnifiquement produit ! Suivez Emma alors qu’elle lutte pour réveiller ses pouvoirs magiques afin d’aider un groupe de personnages uniques, tous piégés dans un parc d’attractions magique itinérant. Ayant perdu la mémoire suite à un accident dans son enfance, Emma doit redécouvrir son passé à travers l’amour et l’amitié dans cette fantastique aventure otome aux airs de rêve.

Plongé dans une réinterprétation merveilleusement évocatrice de la France, ce visual novel suit Emma, orpheline depuis son jeune âge, qui se bat pour retrouver ses souvenirs oubliés. Sorcière ayant perdu ses pouvoirs enfant, elle mène une vie paisible jusqu’à ce que le souvenir laissé par son père la guide vers un parc d’attractions itinérant.

Travaillant au Rêve, Emma démêle les fils de son passé oublié et tisse des liens avec les employés du parc. Une galerie de personnages fascinants : le directeur éblouissant Hugo, le comptable stoïque Serge, le tsundere Crier, le lapin au grand cœur Lyon, le mécanicien reclus Luciole, et son ami d’enfance spécial, Arnaud. Chacun portant ses propres fardeaux et histoires de tristesse et de désir, Emma renforce ses liens d’amitié, et peut-être plus, alors qu’elle tente de libérer leur magie et leur liberté.

Avec son art délicat et chaleureux, Genso Manège est un rêve éveillé, un otome d’une puissance visuelle exceptionnelle, racontant une histoire inoubliable de douceur mêlée de nostalgie.

Romance envoûtante : 6 prétendants aux personnalités uniques ; suivez leurs parcours et découvrez leurs secrets.

: 6 prétendants aux personnalités uniques ; suivez leurs parcours et découvrez leurs secrets. Une ville animée : située près de la frontière française, ce lieu culturel riche est le cadre d’une histoire magique inoubliable.

: située près de la frontière française, ce lieu culturel riche est le cadre d’une histoire magique inoubliable. Monde pastel éblouissant : des personnages et un art magnifiquement travaillés pour une ambiance romantique et magique, rendant ce visual novel captivant dans tous les sens.

: des personnages et un art magnifiquement travaillés pour une ambiance romantique et magique, rendant ce visual novel captivant dans tous les sens. Mini-jeux magiques : utilisez le système Éveil, une mécanique de jeu amusante intégrée à l’histoire pour aider Emma à retrouver ses capacités magiques.

: utilisez le système Éveil, une mécanique de jeu amusante intégrée à l’histoire pour aider Emma à retrouver ses capacités magiques. Personnages doublés : des personnages uniques, magnifiquement interprétés par des voix qui permettent de découvrir de près leurs différentes personnalités emprisonnées dans le Rêve.

: des personnages uniques, magnifiquement interprétés par des voix qui permettent de découvrir de près leurs différentes personnalités emprisonnées dans le Rêve. Une histoire inoubliable : tendre et touchante, mais teintée de tristesse, Genso Manège tisse une histoire aussi joyeuse que mélancolique

Happy Elements et le développeur Cacalia Studio ont annoncé que MONPIC: The Hatchling Meets a Girl arrivera sur Switch le 14 novembre 2024, avec un support en anglais et japonais.

MONPIC est un jeu d’aventure en 2D qui raconte le lien entre un dragonneau nommé Pico et une fille, Yuzuki, qui se transforme en dragon. Profitez d’une charmante histoire de monstres et d’humains tout en explorant le monde par point-and-click. Dans ce monde coexistent humains et monstres. Ces deux groupes vivent en harmonie, se querellent parfois, mais collaborent aussi ; leur histoire commune est longue.

Un jour, Yuzuki, une jeune fille, se perd dans la forêt et trouve une pomme appétissante. Pensant « Quelle chance ! », elle la mange. Juste à ce moment, un dragonneau nommé Pico apparaît et… se met soudainement à pleurer ! Il s’avère que c’était une pomme spéciale, une « Pomme de Dragon », essentielle à la croissance d’un dragon. Après avoir mangé la Pomme de Dragon, Yuzuki commence à développer des cornes et à se transformer en dragon. Yuzuki pourra-t-elle retrouver sa forme d’humaine ? Et Pico, qui a perdu sa Pomme de Dragon, pourra-t-il devenir un dragon majestueux ? Guidez-les dans leur aventure.

Jerry Anker and the Quest to Get Love a été annoncé pour une sortie prochaine sur Nintendo Switch. Sometimes You publiera le jeu le 21 novembre 2024. Ce soir, c’est le grand soir ! Dans le manoir hanté d’à côté, les filles les plus célèbres de Blueball Falls organisent la fête la plus chaude de l’histoire !

Voici Jerry Anker, ou du moins, il aimerait bien entrer. Considéré comme le loser de la ville, Jerry n’a pas été invité. Bien qu’il soit loin d’être un dur, ses connaissances théoriques sur les relations amoureuses sont aussi larges que son ingéniosité. Il devra user de son intelligence, de son sens de l’humour et de sa pensée créative pour déjouer les abrutis et les imbéciles qui le tiennent éloigné de son objectif : décrocher un rendez-vous avec au moins l’une des charmantes demoiselles de la fête !

Jerry Anker and the Quest to Get Love! est le digne successeur nostalgique des meilleurs jeux d’aventure point-and-click un peu osés ! Au-delà d’un monde 2D magnifiquement dessiné à la main, vous y trouverez des personnages familiers, des dialogues amusants et de nombreux moments de séduction dans ce récit frais et audacieux.

Kemco a annoncé l’arrivée prochaine de Matsuro Palette sur Nintendo Switch. La sortie du jeu est prévue pour le 14 novembre 2024.

Kemco publie souvent des RPG sur Switch, mais Matsuro Palette est assez différent. Conçu à l’origine par SleepingMuseum, ce titre est un jeu d’aventure horrifique où les joueurs doivent survivre sept jours avec un tableau maudit.

Matsuro Palette est un jeu d’aventure horrifique créé par le développeur SleepingMuseum, qui a dépassé les 4 millions de téléchargements dans le monde sur smartphones.

Le protagoniste, enfermé dans un atelier lugubre pendant sept jours, doit survivre en faisant face à un tableau maudit représentant une jeune fille. Il faudra se fier aux notes des victimes précédentes et réussir à peindre son portrait. Attention à ne pas la contrarier, sous peine de connaître un destin funeste !

Serez-vous celui qui parviendra enfin à terminer son portrait ?

Smoothcade arrive sur Nintendo Switch la semaine prochaine, comme l’ont annoncé aujourd’hui l’éditeur 2AwesomeStudio et le développeur Biddum Games. La sortie est prévue pour le 14 novembre 2024. Smoothcade est un jeu de style arcade moderne et charmant, axé sur le « nettoyage de l’écran ». Les joueurs devront parcourir 100 niveaux faits à la main, qui combinent plateformes et casse-têtes, à jouer en solo ou avec un ami.

Dans Smoothcade, plongez dans une expérience arcade mignonne mais exigeante où les joueurs se battent contre le chrono pour vider des écrans remplis de créatures fruitées. Situé dans une série de niveaux colorés et truffés de puzzles, les joueurs doivent retrouver le blender doré perdu. Avec un mode coopératif engageant, Smoothcade a de quoi plaire à tout le monde.

Modes de jeu

Mode Histoire : Traversez 100 niveaux en trois difficultés pour retrouver le blender doré.

: Traversez 100 niveaux en trois difficultés pour retrouver le blender doré. Mode Bataille : Affrontez jusqu’à 4 joueurs dans une course intense de collecte de fruits sur des niveaux générés de manière procédurale.

: Affrontez jusqu’à 4 joueurs dans une course intense de collecte de fruits sur des niveaux générés de manière procédurale. Mode Infini : Survivez le plus longtemps possible avec seulement quatre vies dans des niveaux de plus en plus difficiles générés procéduralement.

: Survivez le plus longtemps possible avec seulement quatre vies dans des niveaux de plus en plus difficiles générés procéduralement. Speed Run : Traversez un monde de 10 niveaux en affrontant le chronomètre.

: Traversez un monde de 10 niveaux en affrontant le chronomètre. Mode Replay : Perfectionnez vos compétences en rejouant des niveaux et en visant une note de 3 étoiles.

Caractéristiques principales

Système Capture & Karma : Utilisez des « cloudies » pour attraper et éliminer les créatures. Sautez sur les cloudies pour un boost et alternez entre les modes Chaos et Clémence pour débloquer des objets spéciaux.

: Utilisez des « cloudies » pour attraper et éliminer les créatures. Sautez sur les cloudies pour un boost et alternez entre les modes Chaos et Clémence pour débloquer des objets spéciaux. Personnages Débloquables : Jouez avec l’un des 16 personnages excentriques, chacun ayant ses propres capacités uniques.

: Jouez avec l’un des 16 personnages excentriques, chacun ayant ses propres capacités uniques. Combats de Boss et Ennemis Uniques : Affrontez plus de 26 ennemis fruités et 10 boss coriaces.

: Affrontez plus de 26 ennemis fruités et 10 boss coriaces. Modes de Jeu Débloquables : Mettez-vous à l’épreuve avec les modes Boss Rush et « sans continue » pour une expérience intense.

: Mettez-vous à l’épreuve avec les modes Boss Rush et « sans continue » pour une expérience intense. Options d’Accessibilité : Ajoutez des contours aux personnages et ennemis, assombrissez les arrière-plans, activez l’attaque automatique, et plus encore.

Le dernier jeu Sonic Wings / Aero Fighters, teasé plus tôt cette année, a récemment dévoilé quelques détails ainsi que sa date de sortie sur Nintendo Switch. Officiellement intitulé Sonic Wings Reunion, ce shoot’em up sortira au Japon le 29 mai 2025 et sera le premier jeu de la série depuis 26 ans. Sonic Wings Reunion proposera 7 options de langue pour les textes, dont l’anglais, et sera disponible en version physique ainsi qu’en édition limitée. Success Corporation se chargera du développement et de la publication du jeu, avec le compositeur de la série, Sōshi Hosoi, qui revient également, ayant lui-même proposé le concept du projet.

Dans l’année 20XX, des villes du monde entier subissent des attaques. « Fata Morgana », une organisation mystérieuse disposant de super-armes et d’une technologie inconnue pour contrôler l’arsenal militaire mondial, est de retour. « Project Blue », une équipe internationale secrète de chevaliers du ciel, se lève pour faire face à cette menace mondiale. Quelles épreuves les attendent dans leur combat contre ces redoutables ennemis…?

Choisissez parmi huit personnages populaires de la série, dont Mao Mao et Hien, et tentez de terminer huit niveaux situés dans des villes réelles. Le jeu permet de sélectionner la difficulté dès le début et inclut un mode coopératif local pour deux joueurs.