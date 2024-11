Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l'eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US.

– Abzu – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Akiba’s Trip: Hellbound & Debriefed – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Akiba’s Trip: Undead & Undressed Director’s Cut – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Aragami 2 – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Arcadia Fallen – $8.49 (prix de base : $24.99)

– Arise: A Simple Story – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Automachef – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Backbeat – $16.24 (prix de base : $24.99)

– Backpack Hero – $12.99 (prix de base : $19.99)

– Batora: Lost Haven – $3.74 (prix de base : $24.99)

– Bee Simulator – $1.99 (prix de base : $39.99)

– Bit.Trip Runner – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Blasphemous – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Bloodstained: Ritual of the Night – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Blossom Tales – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Brawlout – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Brothers: A Tale of Two Sons – $2.99 (prix de base : $14.99)

– BurgerTime Party – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Cat Quest – $3.24 (prix de base : $12.99)

– Cat Quest II – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Cat Quest III – $14.99 (prix de base : $19.99)

– Cattails – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Cattails: Wildwood Story – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Clustertruck – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Commandos 2 HD Remaster – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Corpse Party – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Corpse Party: Blood Drive – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Cozy Grove – $7.35 (prix de base : $14.99)

– Darkwood – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Dead Cells – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Deadcraft – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Death Road to Canada – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Dex – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Digimon World: Next Order – $14.99 (prix de base : $59.99)

– DoDonPachi Resurrection – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Earth Defense Force: World Brothers – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes – $32.49 (prix de base : $49.99)

– Epic Chef – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Everspace: Stellar Edition – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Fate/Extella Link – $14.99 (prix de base : $49.99)

– Fate/Extella Link: The Umbral Star – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Fisti-Fluffs – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Freedom Planet – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Freedom Planet 2 – $14.99 (prix de base : $24.99)

– Gang Beasts – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Ghostrunner – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Gibbon: Beyond the Trees – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Going Under – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Graveyard Keeper – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Greak: Memories of Azur – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Grow: Song of the Evertree – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Hades – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Hello Neighbor – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Hello Neighbor Hide and Seek – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Heroland – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Hexagroove: Tactical DJ – $12.99 (prix de base : $19.99)

– Hokko Life – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Hotshot Racing – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Human: Fall Flat – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Human: Fall Flat – $6.74 (prix de base : $14.99)

– Hypnospace Outlaw – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Indivisible – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Katamari Damacy Reroll – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Kero Blaster – $2.99 (prix de base : $9.99)

– Knockout Home Fitness – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Last Day of June – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Let’s Build a Zoo – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Little Nightmares – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Loop8: Summer of Gods – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Max: The Curse of Brotherhood – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Melon Journey: Bittersweet Memories – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Metal Slug Attack Reloaded – $6.99 (prix de base : $9.99)

– Mighty Goose – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Sanctuary – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Moving Out 2 – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Mr. Driller DrillLand – $4.79 (prix de base : $29.99)

– Mr. Shifty – $3.74 (prix de base : $14.99)

– My Hero One’s Justice – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Namco Museum Archives Vol 1 – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Narita Boy – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy – $13.99 (prix de base : $39.99)

– New Super Lucky’s Tale – $7.49 (prix de base : $29.99)

– No More Heroes – $9.99 (prix de base : $19.99)

– No More Heroes 2: Desperate Struggle – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Not Tonight – $2.24 (prix de base : $24.99)

– Oceanhorn – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Oceanhorn 2 – $13.49 (prix de base : $29.99)

– Old Man’s Journey – $1.99 (prix de base : $9.99)

– One Piece: Unlimited World Red – $4.79 (prix de base : $39.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Overcooked: Special Edition – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Owlboy – $4.99 (prix de base : $24.99)

– Panzer Dragoon: Remake – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Pillars of Eternity – $14.99 (prix de base : $49.99)

– Portal Knights – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Project Warlock – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Pronty – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Radiant Silvergun – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth – $14.99 (prix de base : $24.99)

– Remothered: Broken Porcelain – $2.99 (prix de base : $29.99)

– RIVE: Ultimate Edition – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Roundguard $5.56 (prix de base : $19.99)

– Rune Factory 3 Special – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Rune Factory 4 Special – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Rune Factory 5 – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Sakuna: Of Rice and Ruin – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Samurai Shodown – $7.49 (prix de base : $49.99)

– SD Gundam Battle Alliance – $17.99 (prix de base : $59.99)

– Secret Neighbor – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Senran Kagura Peach Ball – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Senran Kagura Reflexions – $2.99 (prix de base : $9.99)

– Sifu – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Silent Hope – $11.99 (prix de base : $39.99)

– SpeedRunners – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Spirittea – $14.99 (prix de base : $19.99)

– Sprout Valley – $1.99 (prix de base : $17.99)

– Story of Seasons: A Wonderful Life – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Story of Seasons: Friends of Mineral Town – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Story of Seasons: Pioneers of Olive Town – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Streets of Rage 4 – $11.24 (prix de base : $24.99)

– Streets of Rogue – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Super Dragon Ball Heroes: World Mission – $9.59 (prix de base : $59.99)

– Surmount – $8.99 (prix de base : $14.99)

– Sword Art Online: Fatal Bullet – $9.59 (prix de base : $59.99)

– Swords & Soldiers – $1.99 (prix de base : $7.49)

– Teslagrad 2 – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Teslagrad Remastered – $2.49 (prix de base : $9.99)

– The Escapists – $2.99 (prix de base : $14.99)

– The Good Life – $15.99 (prix de base : $39.99)

– The House of the Dead: Remake – $6.24 (prix de base : $24.99)

– The Knight Witch – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Them’s Fightin’ Herds – $4.99 (prix de base : $19.99)

– The Sinking City – $5.99 (prix de base : $49.99)

– They Bleed Pixels – $1.99 (prix de base : $14.99)

– This War of Mine – $3.99 (prix de base : $39.99)

– Tinykin – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Toki Tori – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Toki Tori 2+ – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Totally Accurate Battle Simulator – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Touhou: New World – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Trek to Yomi – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Trinity Trigger – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Untitled Goose Game – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Velocity 2X – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Venba – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Wonder Boy: The Dragon’s Trap – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Worms W.M.D – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Yoku’s Island Express – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $2.99 (prix de base : $29.99)

– You Suck at Parking – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Yuppie Psycho – $6.66 (prix de base : $16.66)