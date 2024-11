La version physique du jeu sera disponible le 28 janvier 2025

Aujourd’hui, SQUARE ENIX® a annoncé que la version numérique de LIFE IS STRANGE: DOUBLE EXPOSURE sera disponible sur Nintendo Switch dès le 19 novembre, suivie de l’édition physique sur Nintendo Switch le 28 janvier 2025. Le jeu est déjà disponible sur Xbox Series X|S, PlayStation 5® et PC (via Steam et Windows Store).

Il est maintenant possible de précommander l’édition physique, disponible chez certains revendeurs avec un steelbook en bonus de précommande*. L’édition physique comprend le jeu complet sur une cartouche de 16 Go. Celles et ceux qui préfèrent acheter la version numérique, pourront le faire dès la sortie de LIFE IS STRANGE: DOUBLE EXPOSURE, le mardi 19 novembre.

Dans LIFE IS STRANGE: DOUBLE EXPOSURE, les joueuses et les joueurs incarnent Max Caulfield, photographe en résidence à la prestigieuse université de Caledon. Lorsqu’elle découvre dans la neige le corps sans vie de son amie Safi, Max tente de la sauver en rembobinant le temps, et utilisant ainsi un pouvoir auquel elle n’avait plus fait appel depuis longtemps. C’est alors qu’elle ouvre un portail vers un monde parallèle dans lequel Safi est en vie… et toujours en danger ! Max comprend que le tueur va frapper à nouveau… dans les deux réalités. Elle seule peut se déplacer dans les deux réalités pour résoudre et empêcher ce meurtre.

LIFE IS STRANGE: DOUBLE EXPOSURE a été porté sur Nintendo Switch par Engine Software en collaboration avec Deck Nine Games, le studio de développement à l’origine du jeu.

*Bonus de précommande disponible chez certains revendeurs jusqu’à épuisement des stocks