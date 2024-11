La nouvelle version blanche du vidéoprojecteur Dangbei N2 est désormais disponible, apportant une touche lumineuse au divertissement à domicile.

Après le lancement du pack projecteur Dangbei N2 en gris avec son support, l’innovateur en divertissement intelligent Dangbei présente aujourd’hui une toute nouvelle variante en blanc. Cet ajout élargit le choix des utilisateurs pour mieux répondre à leurs préférences personnelles.

Dès aujourd’hui au 2 décembre, N2+stand bundle à 299 € (MSRP : 499 €)/ N2 seul à 269 € (MSRP : 439 €). C’est les prix les plus bas de l’année.

Cinéma privé sur le plafond

Avec le Dangbei N2 et son support, les utilisateurs peuvent profiter de films et d’autres expériences de divertissement partout dans leur maison. Grâce à son inclinaison de 210°, le support permet de projeter sur les murs, les écrans ou même les plafonds. La projection au plafond est particulièrement pratique, car les plafonds offrent généralement des surfaces planes et dégagées, garantissant une qualité d’image optimale et permettant aux spectateurs de s’allonger confortablement pour regarder des films.

Netflix intégré avec licence officielle

Grâce à sa licence officielle Netflix, les utilisateurs n’ont plus à craindre que Netflix cesse de fonctionner au bout d’un moment, ni à changer d’appareil pour profiter de leurs films et séries favoris. De plus, le N2 est équipé de Prime Video et YouTube pour des soirées cinéma riches en contenu. Le N2 dispose également de touches de raccourci sur la télécommande, offrant un accès instantané à ces trois services de streaming sans avoir à naviguer dans les menus.

Expérience visuelle comme au cinéma

Doté d’une luminosité de 400 lumens (norme ISO), le Dangbei N2 fournit des images claires pour des soirées cinéma à domicile. Sa résolution native de 1080p garantit des détails nets et un texte précis sur des projections allant jusqu’à 120 pouces. Avec un rapport de contraste élevé de 2000:1 et à la prise en charge HDR, il propose un contraste supérieur pour une expérience cinématographique haut de gamme. Le N2 n’est pas seulement un projecteur. C’est une véritable porte d’entrée vers un divertissement immersif.

InstanPro : Réglage de l’image soutenu par l’IA

Le Dangbei N2 intègre un réglage automatique de l’image, fournissant des visuels clairs et précis dans n’importe quel environnement. Alimentée par des algorithmes du module CMOS et d’I.A., la technologie InstanPro de Dangbei offre une mise au point rapide, une correction automatique de l’alignement, un ajustement adaptatif de l’écran et des fonctions d’évitement d’obstacles, supprimant ainsi la nécessité de réglages manuels.

Qualité audio immersive

Équipé de deux haut-parleurs de 6 W et compatible avec Dolby Audio, le Dangbei N2 offre des voix claires, des basses profondes et une qualité audio détaillée, assurant une expérience sonore immersive pour les films, la musique ou les jeux.

Design élégant et compact

La polyvalence du Dangbei N2 permet une portabilité facile dans divers environnements : dans le jardin pour une soirée cinéma relaxante entre amis, dans le salon pour des expériences de jeu immersives, ou dans des chambres confortables pour profiter des derniers films.

Prix et disponibilité

Le pack du Dangbei N2 en gris et son support, ainsi que le nouveau modèle blanche, sont disponibles sur Amazon et sur les marketplaces tels que Cdiscount, Fnac, Darty. Des offres exclusives seront proposées jusqu’au 25 août, ce qui en fait un choix idéal pour les étudiants qui se préparent à la nouvelle année universitaire.