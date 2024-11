Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– 20XX – $5.39 (prix de base : $17.99)

– 30XX – $11.99 (prix de base : $19.99)

– ACA NeoGeo Aero Fighters 2 – $3.99 (prix de base : $7.99)

– ACA NeoGeo League Bowling – $3.99 (prix de base : $7.99)

– ACA NeoGeo Metal Slug 2 – $3.99 (prix de base : $7.99)

– ACA NeoGeo Stakes Winner – $3.99 (prix de base : $7.99)

– ACA NeoGeo World Heroes – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Actraiser Renaissance – $14.99 (prix de base : $29.99)

– A Hat in Time – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Air Twister – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Alan Wake Remastered – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Among Us – $3.00 (prix de base : $5.00)

– Angry Video Game Nerd I & II Deluxe – $6.99 (prix de base : $9.99)

– ANNO: Mutationem – $14.99 (prix de base : $24.99)

– Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy – $29.99 (prix de base : $49.99)

– Arcade Archives Gunnail – $5.59 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Roller Jammer – $5.59 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Tetris the Grand Master – $5.59 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Usaaf Mustang – $5.59 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Vandyke – $5.59 (prix de base : $7.99)

– A Short Hike – $4.79 (prix de base : $7.99)

– Assassin’s Creed: The Ezio Collection – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $14.79 (prix de base : $39.99)

– Assassin’s Creed III: Remastered – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Astral Chain – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Ryza – $19.79 (prix de base : $59.99)

– Atelier Ryza 2 – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Ryza 3 – $35.99 (prix de base : $59.99)

– Axiom Verge – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Balan Wonderworld – $5.99 (prix de base : $39.99)

– Bandle Tale: A League of Legends Story – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Baten Kaitos I & II HD Remaster – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Batman: The Enemy Within – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Batman: The Telltale Series – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Battle Chasers: Nightwar – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Bayonetta 3 – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Bayonetta Origins – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Beacon Pines – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Biomutant – $27.99 (prix de base : $39.99)

– Blade Runner: Enhanced Edition – $2.49 (prix de base : $9.99)

– Blanc – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Blasphemous 2 – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Blizzard Arcade Collection – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Braid: Anniversary Edition – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Bravely Default II – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Broken Age – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Bulletstorm – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Burnout Paradise Remastered – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Cadence of Hyrule – $17.49 (prix de base : $24.99)

– Capcom Beat ‘Em Up Bundle – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Capcom Fighting Collection – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Captain Toad: Treasure Tracker – $27.99 (prix de base : $39.99)

– Captain Tsubasa: Rise of New Champions – $4.79 (prix de base : $39.99)

– Castle Crashers Remastered – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Catherine: Full Body – $9.99 (prix de base : $49.99)

– Children of Morta – $5.49 (prix de base : $21.99)

– Chocobo GP – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Chocobo Mystery Dungeon Every Buddy – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Civilization VI – $2.99 (prix de base : $29.99)

– Clannad – $33.74 (prix de base : $44.99)

– Clockwork Aquario – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Collection of Mana – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Collection of SaGa Final Fantasy Legend – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Contra: Operation Galuga – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Convergence: A League of Legends Story – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Crash Bandicoot 4 – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Crash Team Racing Nitro-Fueled – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Crypt of the NecroDancer – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Cuphead – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Cursed to Golf – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Cyber Shadow – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Daemon X Machina – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Darksiders – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Darksiders II – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Dark Souls: Remastered – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Deadly Premonition 2 – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Sweep the Board – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles – $14.99 (prix de base : $59.99)

– Devil May Cry – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Devil May Cry 2 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Devil May Cry 3 Special Edition – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Diablo II: Resurrected – $13.19 (prix de base : $39.99)

– Diablo III – $19.79 (prix de base : $59.99)

– Digimon Survive – $14.99 (prix de base : $59.99)

– Disco Elysium – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Disgaea 1 Complete – $17.49 (prix de base : $49.99)

– Disgaea 4 Complete+ – $17.49 (prix de base : $49.99)

– Disgaea 5 Complete – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Disgaea 6 – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Disney Illusion Island – $27.99 (prix de base : $39.99)

– Dodgeball Academia – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Don’t Starve – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Doom – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Doom 3 – $3.99 (prix de base : $9.99)

– Doom 64 – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Doom Eternal – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Dragon Ball: The Breakers – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Dragon Ball FighterZ – $9.59 (prix de base : $59.99)

– Dragon Ball Xenoverse 2 – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Dragon Ball Z: Kakarot – $14.99 (prix de base : $59.99)

– Dragon Quest – $2.99 (prix de base : $4.99)

– Dragon Quest Builders – $34.99 (prix de base : $49.99)

– Dragon Quest Builders 2 – $34.99 (prix de base : $49.99)

– Dragon Quest II – $3.89 (prix de base : $6.49)

– Dragon Quest III – $7.49 (prix de base : $12.49)

– Dragon Quest Monsters: The Dark Prince – $29.99 (prix de base : $39.99)

– Dragon Quest Treasures – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Dragon Quest XI S – $34.99 (prix de base : $49.99)

– Dungeon Encounters – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Dusk ’82 – $2.49 (prix de base : $4.99)

– Dusk – $9.99 (prix de base : $19.99)

– EA Sports FC 25 – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Eastward – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Enter the Gungeon – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Epic Mickey: Rebrushed – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Etrian Odyssey Origins Collection – $31.99 (prix de base : $79.99)

– Exit the Gungeon – $2.49 (prix de base : $9.99)

– Fae Farm – $29.99 (prix de base : $44.99)

– Fairy Tail – $19.79 (prix de base : $59.99)

– Fate/Samurai Remnant – $34.19 (prix de base : $59.99)

– Fate/Stay Night Remastered – $23.99 (prix de base : $29.99)

– Fe – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Fear Effect Sedna – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Fight Crab – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Final Fantasy – $8.99 (prix de base : $11.99)

– Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Final Fantasy I-VI Pixel Remaster Collection – $56.24 (prix de base : $74.99)

– Final Fantasy II – $8.99 (prix de base : $11.99)

– Final Fantasy III – $13.49 (prix de base : $17.99)

– Final Fantasy IV – $13.49 (prix de base : $17.99)

– Final Fantasy IX – $8.39 (prix de base : $20.99)

– Final Fantasy V – $13.49 (prix de base : $17.99)

– Final Fantasy VI – $13.49 (prix de base : $17.99)

– Final Fantasy VII – $6.39 (prix de base : $15.99)

– Final Fantasy VIII Remastered – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Final Fantasy X/X-2D HD Remaster – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Final Fantasy XII: The Zodiac Age – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Final Fantasy XV Pocket Edition HD – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Fire Emblem: Three Houses – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Flipping Death – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Flynn: Son of Crimson – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Forager – $6.99 (prix de base : $19.99)

– Frogun Deluxe Edition – $14.99 (prix de base : $24.99)

– Gal Gun 2 – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Gal Gun Double Peace – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Gal Gun Returns – $14.99 (prix de base : $49.99)

– Garden Story – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Ghosts ‘n Goblins Resurrection – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Ghost Trick – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Goat Simulator – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Goat Simulator 3 – $20.99 (prix de base : $29.99)

– Going Under – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Golf Story – $3.99 (prix de base : $14.99)

– Good Job – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Gothic Classic – $20.99 (prix de base : $29.99)

– Grandia HD Collection – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Grindstone – $7.99 (prix de base : $19.99)

– GTA: The Trilogy – The Definitive Edition – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Guacamelee – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Guilty Gear – $3.20 (prix de base : $9.99)

– Harvestella – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix – $19.69 (prix de base : $39.39)

– Have a Nice Death – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Hob – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Horizon Chase 2 – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Hot Wheels Unleashed – $5.99 (prix de base : $39.99)

– Human: Fall Flat – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Huntdown – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Hyper Light Drifter – $4.99 (prix de base : $19.99)

– I Am Setsuna – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Infinity Strash: Dragon Quest The Adventure of Dai – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Inside – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Into the Breach – $7.49 (prix de base : $14.99)

– It Takes Two – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Just Shapes & Beats – $12.99 (prix de base : $19.99)

– Kill la Kill: IF – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Kingdom Hearts: Melody of Memory – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 Remix Cloud Version – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue Cloud Version – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Kingdom Hearts III + Re Mind Cloud Version – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud – $35.99 (prix de base : $89.99)

– Klonoa Phantasy Reverie Series – $9.99 (prix de base : $39.99)

– L.A. Noire – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Layton’s Mystery Journey Deluxe Edition – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Legend of Mana – $11.99 (prix de base : $29.99)

– LEGO 2K Drive – $11.99 (prix de base : $29.99)

– LEGO Bricktales – $7.49 (prix de base : $29.99)

– LEGO DC Super-Villains – $8.99 (prix de base : $59.99)

– LEGO Marvel Super Heroes 2 – $5.99 (prix de base : $29.99)

– LEGO The Incredibles – $8.99 (prix de base : $59.99)

– LEGO Worlds – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Life is Strange: Arcadia Bay Collection – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Limbo – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Little Good Two Shoes – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Little Nightmares II – $9.89 (prix de base : $29.99)

– Live A Live – $34.99 (prix de base : $49.99)

– Loop Hero – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Lost Sphear – $12.49 (prix de base : $49.99)

– Lumines Remastered – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Marble It Up Ultra – $19.99 (prix de base : $29.99)

– Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Mario + Rabbids Sparks of Hope – $19.79 (prix de base : $59.99)

– Mark of the Ninja: Remastered – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Mary Skelter 2 – $5.99 (prix de base : $39.99)

– Mary Skelter Finale – $7.49 (prix de base : $49.99)

– Master Detective Archives: Rain Code – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Mega Man 11 – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Mega Man Battle Network Legacy Collection – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Mega Man Legacy Collection – $7.99 (prix de base : $14.99)

– Mega Man Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Melty Blood: Type Lumina – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Minecraft Legends – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Hunter Generations Ultimate – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Hunter Stories – $23.99 (prix de base : $29.99)

– Monster Hunter Stories 2 – $29.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Sanctuary – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Moonlighter – $3.74 (prix de base : $24.99)

– Mortal Kombat 11 – $9.99 (prix de base : $49.99)

– Moving Out – $4.99 (prix de base : $24.99)

– My Hero One’s Justice 2 – $9.99 (prix de base : $39.99)

– My Time at Sandrock – $29.99 (prix de base : $39.99)

– Namco Museum Archives Vol 2 – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Narita Boy – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Natsu-mon_ 20th Century Summer Kid – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – $7.99 (prix de base : $39.99)

– NEO: The World Ends with You – $23.99 (prix de base : $59.99)

– NieR: Automata – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Ni no Kuni – $9.99 (prix de base : $49.99)

– Nobody Saves the World – $9.99 (prix de base : $24.99)

– No More Heroes 3 – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Octopath Traveler – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Octopath Traveler II – $35.99 (prix de base : $59.99)

– Oninaki – $14.99 (prix de base : $49.99)

– Othercide – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Overcooked: All You Can Eat – $13.59 (prix de base : $39.99)

– Overcooked: Special Edition – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Paradise Killer – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Pentiment – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Persona 3 Portable – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Persona 4 Arena Ultimax – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Persona 4 Golden – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Persona 5 Strikes – $17.99 (prix de base : $59.99)

– Persona 5 Tactica – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Phogs – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Planet of Lana – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – $7.99 (prix de base : $39.99)

– PO’ed: Definitive Edition – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Portal: Companion Collection – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Prince of Persia: The Lost Crown – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Puyo Puyo Tetris – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Puyo Puyo Tetris 2 – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Quake – $3.99 (prix de base : $9.99)

– Quake II – $3.99 (prix de base : $9.99)

– Rabi-Ribi – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Rayman Legends – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Red Dead Redemption – $34.99 (prix de base : $49.99)

– Resident Evil – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 4 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 5 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 6 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil Revelations – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil Revelations 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Retro City Rampage DX – $3.49 (prix de base : $14.99)

– Risk of Rain – $2.49 (prix de base : $9.99)

– Risk of Rain 2 – $6.24 (prix de base : $24.99)

– River City Girls – $14.99 (prix de base : $29.99)

– River City Girls Zero – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Rogue Legacy – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Rogue Legacy 2 – $12.49 (prix de base : $24.99)

– RollerCoaster Tycoon 3 – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Romancing SaGa 2 – $7.49 (prix de base : $24.99)

– Romancing SaGa 3 – $8.69 (prix de base : $28.99)

– Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered – $14.99 (prix de base : $24.99)

– Ruined King: A League of Legends Story – $11.99 (prix de base : $29.99)

– RWBY: Arrowfell – $10.49 (prix de base : $29.99)

– RWBY: Grimm Eclipse – $7.49 (prix de base : $29.99)

– SaGa Emerald Beyond – $29.99 (prix de base : $49.99)

– SaGa Frontier Remastered – $12.49 (prix de base : $24.99)

– SaGa Scarlet Grace: Ambitions – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Sail Forth – $12.99 (prix de base : $19.99)

– Sam & Max: Beyond Time and Space – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Sam & Max: Save the World – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Scott Pilgrim vs. The World: The Game – $4.89 (prix de base : $14.99)

– Sea of Solitude – $4.99 (prix de base : $19.99)

– SEGA Ages Columns II – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages G-Lock Air Battle – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Gain Ground – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Herzog Zwei – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Lightening Force: Quest for the Darkstar – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Out Run – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Phantasy Star – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Puyo Puyo – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Puyo Puyo 2 – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Sonic the Hedgehog – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Sonic the Hedgehog 2 – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Space Harrier – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Thunder Force AC – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Virtua Racing – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Wonder Boy: Monster Land – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Genesis Classics – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Severed – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Shadow Man Remastered – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Shakedown: Hawaii – $3.49 (prix de base : $19.99)

– Shantae – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Shantae: Half Genie Hero – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Shantae: Risky’s Revenge – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Shantae and the Seven Sirens – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Shin Megami Tensei V: Vengeance – $35.99 (prix de base : $59.99)

– Shovel Knight: Treasure Trove – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Shovel Knight Dig – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Shovel Knight Pocket Dungeon – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Signalis – $13.99 (prix de base : $14.99)

– Slime Rancher – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Snake Pass – $2.99 (prix de base : $19.99)

– SNK Heroines: Tag Team Frenzy – $29.99 (prix de base : $49.99)

– Sol Cresta – $8.99 (prix de base : $17.99)

– Song of Nunu: A League of Legends Story – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Sonic Colors: Ultimate – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Sonic Forces – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Sonic Frontiers – $35.99 (prix de base : $59.99)

– Sonic Mania – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Sonic Origins Plus – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Sonic Superstars – $17.99 (prix de base : $59.99)

– Soundfall – $4.49 (prix de base : $29.99)

– South Park: The Fractured but Whole – $17.99 (prix de base : $59.99)

– South Park: The Stick of Truth – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Space Invaders Forever – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Spelunker Party – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Spiritfarer – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Spyro Reignited Trilogy – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Star Ocean: First Departure R – $6.29 (prix de base : $20.99)

– Star Ocean: The Second Story R – $34.99 (prix de base : $49.99)

– Star Wars: Dark Forces Remaster – $17.99 (prix de base : $29.99)

– Star Wars: Knights of the Old Republic – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Star Wars: Knights of the Old Republic II – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Star Wars: Republic Commando – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Star Wars: The Force Unleashed – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Star Wars Episode I: Racer – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Star Wars Jedi Knight II – $4.99 (prix de base : $9.99)

– SteamWorld Build – $14.99 (prix de base : $29.99)

– SteamWorld Dig – $1.99 (prix de base : $9.99)

– SteamWorld Dig 2 – $1.99 (prix de base : $19.99)

– SteamWorld Heist – $5.99 (prix de base : $19.99)

– SteamWorld Heist II – $17.99 (prix de base : $29.99)

– SteamWorld Quest – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Stick It to the Man – $1.99 (prix de base : $11.99)

– Street Fighter 30th Anniversary Collection – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Subnautica – $9.89 (prix de base : $29.99)

– Subnautica: Below Zero – $9.89 (prix de base : $29.99)

– Super Bomberman R2 – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Superhot – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Superliminal – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Super Mario Maker 2 – $39.99 (prix de base : $59.99)

– Super Mega Baseball 4 – $4.99 (prix de base : $49.99)

– Super Monkey Ball: Banana Mania – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Super Monkey Ball: Banana Rumble – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Swords and Soldiers 2 – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Tactics Ogre: Reborn – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Tales of Kenzera: ZAU – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Tchia – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Team Sonic Racing – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate – $22.49 (prix de base : $29.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Tetris Effect: Connected – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Tevi – $22.74 (prix de base : $34.99)

– Theatrhythm Final Bar Line – $24.99 (prix de base : $49.99)

– The Centennial Case: A Shijima Story – $19.99 (prix de base : $49.99)

– The DioField Chronicle – $23.99 (prix de base : $59.99)

– The Elder Scrolls V: Skyrim – $29.99 (prix de base : $59.99)

– The Great Ace Attorney Chronicles – $15.99 (prix de base : $39.99)

– The Last Faith – $16.79 (prix de base : $27.99)

– The Legend of Heroes: Trails through Daybreak – $47.99 (prix de base : $59.99)

– The Messenger – $3.99 (prix de base : $19.99)

– The Missing – $7.49 (prix de base : $29.99)

– The Oregon Trail – $14.99 (prix de base : $29.99)

– The Plucky Squire – $22.49 (prix de base : $29.99)

– The Stanley Parable – $12.49 (prix de base : $24.99)

– The Talos Principle – $4.49 (prix de base : $29.99)

– The Wonderful 101: Remastered – $17.99 (prix de base : $39.99)

– They Bleed Pixels – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Toki – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Tokyo Mirage Sessions #FE – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Tokyo Xanadu eX+ – $34.99 (prix de base : $49.99)

– Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Torchlight II – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Torchlight III – $4.99 (prix de base : $39.99)

– To the Moon – $7.19 (prix de base : $11.99)

– Travis Strikes Again: No More Heroes – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Trials of Mana – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Tricky Towers – $4.94 (prix de base : $14.99)

– Trombone Champ – $8.24 (prix de base : $14.99)

– Turok – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Turok 2 – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Turok 3 – $20.99 (prix de base : $29.99)

– Ultra Street Fighter II – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Undertale – $9.89 (prix de base : $14.99)

– Unicorn Overlord – $35.99 (prix de base : $59.99)

– Unravel Two – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Unruly Heroes – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Unsighted – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Untitled Goose Game – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Valiant Hearts: Coming Home – $8.99 (prix de base : $14.99)

– Valkyria Chronicles – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Valkyria Chronicles 4 – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Vampyr – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Various Daylife – $11.59 (prix de base : $28.99)

– Voice of Cards: The Beasts of Burden – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Voice of Cards: The Forsaken Maiden – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Voice of Cards: The Isle Dragon Roars – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Wandersong – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Wargroove – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Wargroove 2 – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Warhammer 40,000: Boltgun – $15.39 (prix de base : $21.99)

– Wavetale $2.99 (prix de base : $29.99)

– We Love Katamari + Royal Reverie – $7.49 (prix de base : $29.99)

– West of Loathing – $3.96 (prix de base : $11.00)

– Wild Guns Reloaded – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Windbound – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Wobbledogs – $6.99 (prix de base : $19.99)

– Wolfenstein: Youngblood – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Wolfenstein II – $5.99 (prix de base : $39.99)

– World of Final Fantasy Maxima – $15.99 (prix de base : $39.99)

– World of Goo – $8.99 (prix de base : $14.99)

– World of Goo 2- $26.99 (prix de base : $29.99)

– Worms W.M.D – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Wrath: Aero of Ruin – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Xenoblade Chronicles – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Xenoblade Chronicles 2 – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Xenoblade Chronicles 2: Torna – The Golden Country – $27.99 (prix de base : $39.99)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $2.99 (prix de base : $29.99)

– Yoshi’s Crafted World – $39.99 (prix de base : $59.99)

– Zelda: Tears of the Kingdom – $49.99 (prix de base : $69.99)