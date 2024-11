En attendant le test complet du jeu, je vous propose une petite vidéo maison de IronFall: Invasion sur Nintendo Switch afin de pouvoir découvrir le jeu sur la console hybride.

Le mode campagne va te propulser dans une bataille épique contre l’envahisseur Dyxide. Tu combattras dans 11 niveaux pleins d’action, pour sauver la Terre de l’invasion ! Au fil de l’aventure, tu découvriras de nouvelles armes et tu affronteras 9 types d’ennemis de plus en plus redoutables.

Le mode multijoueur va te permettre de te mesurer aux joueurs du monde entier, et de parier que tu seras le meilleur ! Tu auras aussi la possibilité de t’entraîner contre des ennemis gérés par la console, en mode Survivant. Dans le mode multijoueur, tu peux gagner des « crédits », une monnaie interne au jeu qui représente ton score. Tu peux décider de parier sur l’issue d’une partie, en misant des « crédits ». Tu augmenteras tes gains si tu remportes la partie, mais tu perdras ta mise si tu échoues !