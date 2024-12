Nintendo avait annoncé que la version NES de Tetris arriverait sur Nintendo Switch Online + Expansion Pack le 12 décembre. Comme d’habitude, la date faisait en fait référence au fuseau horaire du Japon, de sorte que le 12 décembre au Japon serait en fin de journée le 11 décembre ou au milieu de la nuit pour les régions occidentales, selon le fuseau horaire.

Nintendo a tenu sa promesse, mais cette fois-ci, il y a une petite surprise en plus. Tetris NES a été ajouté à Nintendo Switch Online, mais Nintendo a également inclus un deuxième jeu. Tetris DX, sorti sur Game Boy Color en 1998, est également disponible. La version Switch Online des deux jeux comprend également un message spécial du créateur de Tetris, Alexey Pajitnov, alors que Nintendo continue de célébrer le 40e anniversaire de Tetris. Vous pouvez voir le message spécial via le message d’annonce de Nintendo of America:

A special message from the creator of Tetris, Alexey Pajitnov, to celebrate the release of two classic Tetris games, now available on #NintendoSwitch for #NintendoSwitchOnline members!

☑️ Tetris®

☑️ Tetris® DX pic.twitter.com/zVLF1aFxDd

