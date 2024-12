505 Games lance des promotions via l’eShop Nintendo Switch. L’occasion d’ailleurs de profiter de titres récents à prix réduit ! Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire instant-gaming qui propose des cartes eShop à prix réduits.

Vous pouvez faire des économies sur la nouvelle vague de promotions de 505 Games sur le Nintendo eShop comprenant Bloodstained : Ritual of the Night, Eiyuden Chronicle, et plus encore jusqu’au 6 janvier 2025.

– Abzu – 4.99 € (prix de base: 19.99€)

– Bloodstained: Ritual of the Night – 9.99 € (prix de base: 39.99€)

– Book of Demons – 2.49 € (prix de base: 24.99€)

– Brothers: A Tale of Two Sons – 2.99 € (prix de base: 14.99€)

– Drawn to Life: Two Realms – 3.49 € (prix de base: 9.99€)

– Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – 25.00 € (prix de base: 49.99€)

– Ghostrunner – 8.99 € (prix de base: 29.99€)

– Grow: Song of the Evertree – 12.49 € (prix de base: 24.99€)

– Horace – 5.99 € (prix de base: 14.99€)

– Indivisible – 4.49 € (prix de base: 29.99€)

– Journey to the Savage Planet – 7.49 € (prix de base: 29.99€)

– Last Day of June – 4.99 € (prix de base: 19.99€)

– Portal Knights – 5.99 € (prix de base: 19.99€)

– Serial Cleaners – 7.49 € (prix de base: 24.99€)

– Terraria – 14.99 € (prix de base: 29.99€)

– Unturned – 12.49 € (prix de base: 24.99€)

– Zumba: Burn It Up – 13.99 € (prix de base: 39.99€)