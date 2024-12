Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– 20XX – $5.39 (prix de base : $17.99)

– 30XX – $9.99 (prix de base : $19.99)

– 1000xResist – $14.99 (prix de base : $19.99)

– Abzu – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Ace Attorney Investigations Collection – $29.99 (prix de base : $39.99)

– Alba: A Wildlife Adventure – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Amnesia: Collection – $4.49 (prix de base : $29.99)

– Among Us – $3.00 (prix de base : $5.00)

– A Monster’s Expedition – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Anodyne 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Another Crab’s Treasure – $20.99 (prix de base : $29.99)

– Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy – $29.99 (prix de base : $49.99)

– Arzette – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Astroneer – $9.89 (prix de base : $29.99)

– Azur Lane: Crosswave – $12.49 (prix de base : $49.99)

– Baba Is You – $10.50 (prix de base : $15.00)

– Backpack Hero – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Batman: Arkham Trilogy – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Beacon Pines – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Bear and Breakfast – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Beyond a Steel Sky – $4.99 (prix de base : $39.99)

– Bit.Trip Collection – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Blacksad: Under the Skin – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Blair Witch – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Blasphemous – $6.24 (prix de base : $24.99)

– BlazBlue: Cross Tag Battle – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Bloodstained: Ritual of the Night – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Blossom Tales – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Blossom Tales 2 – $8.24 (prix de base : $14.99)

– Blue Fire – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Book of Demons – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Brothers: A Tale of Two Sons – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Burnout Paradise Remastered – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Cake Bash – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Capcom Beat ‘Em Up Bundle – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Capcom Fighting Collection – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Cat Quest – $3.24 (prix de base : $12.99)

– Cat Quest 2 – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Cat Quest 3 – $14.99 (prix de base : $19.99)

– Cattails – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Cattails: Wildwood Story – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Charade Maniacs – $12.49 (prix de base : $49.99)

– Chasm – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Choo-Choo Charles – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Citizen Sleeper – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Cocoon – $14.99 (prix de base : $24.99)

– Coromon – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Cosmic Fantasy Collection – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Cupid Parasite – $12.49 (prix de base : $49.99)

– Cursed to Golf – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Cytus Alpha – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Darkest Dungeon – $7.49 (prix de base : $24.99)

– Dead Cells – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Dead or School – $4.49 (prix de base : $29.99)

– Deemo – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Deliver Us the Moon – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Devil May Cry – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Devil May Cry 2 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Devil May Cry 3 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Dex – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Dicey Dungeons – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Divinity: Original Sin 2 – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Dokapon Kingdom Connect – $17.49 (prix de base : $49.99)

– Donut County – $3.89 (prix de base : $12.99)

– Double Dragon & Kunio-kun: Retro Brawler Bundle – $9.19 (prix de base : $39.99)

– Dragon’s Dogma: Dark Arisen – $4.99 (prix de base : $29.99)

– Drawn to Life: Two Realms – $3.49 (prix de base : $9.99)

– Dredge – $12.49 (prix de base : $24.99)

– EA Sports FC 25 – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – $25.00 (prix de base : $49.99)

– Ender Lilies – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Epic Chef – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Evoland – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Fabledom – $16.24 (prix de base : $24.99)

– Fall of Porcupine – $5.99 (prix de base : $19.99)

– FAR: Lone Sails – $2.09 (prix de base : $14.99)

– Farmagia – $39.99 (prix de base : $49.99)

– Fashion Police Squad – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Fe – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Fez – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Figment – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Figment 2 – $2.24 (prix de base : $24.99)

– Flipping Death – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Florence – $2.03 (prix de base : $5.99)

– Framed Collection – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Frogsong – $9.74 (prix de base : $14.99)

– Gang Beasts – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Genesis Noir – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Ghost of a Tale – $4.99 (prix de base : $24.99)

– Ghostrunner – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Ghosts ‘n Goblins Resurrection – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Ghost Trick – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Going Under – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Gone Home – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Gorogoa – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Gravity Circuit – $13.19 (prix de base : $21.99)

– Grow: Song of the Evertree – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Gungrave Gore – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Hades – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Haiku the Robot – $8.99 (prix de base : $19.99)

– Harry Potter: Quidditch Champions – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Hogwarts Legacy – $14.99 (prix de base : $59.99)

– Hokko Life – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Horace – $5.99 (prix de base : $14.99)

– Hypnospace Outlaw – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Iconoclasts – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Indivisible – $4.49 (prix de base : $29.99)

– Iris and the Giant – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Itorah – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Journey to the Savage Planet – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Jurassic Park Classic Games Collection – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Jurassic World Evolution – $5.99 (prix de base : $59.99)

– Just Shapes & Beats – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Kamiko – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Kao the Kangaroo – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Kentucky Route Zero – $9.99 (prix de base : $24.99)

– King of Seas – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Korg Gadget – $24.00 (prix de base : $48.00)

– Lair of the Clockwork God – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Last Day of June – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Later Alligator – $3.59 (prix de base : $17.99)

– Layers of Fear 2 – $4.49 (prix de base : $29.99)

– Layers of Fear: Legacy – $2.99 (prix de base : $19.99)

– LEGO Bricktales – $7.49 (prix de base : $29.99)

– LEGO City Undercover – $4.49 (prix de base : $29.99)

– LEGO DC Super-Villains Deluxe Edition – $7.49 (prix de base : $74.99)

– LEGO Harry Potter Collection – $5.99 (prix de base : $29.99)

– LEGO Jurassic World – $3.99 (prix de base : $39.99)

– LEGO Marvel Super Heroes – $5.99 (prix de base : $39.99)

– LEGO Marvel Super Heroes 2 Deluxe Edition – $6.74 (prix de base : $44.99)

– LEGO Star Wars: The Skywalker Saga – $11.99 (prix de base : $59.99)

– Let’s Build a Zoo – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Little Noah: Scion of Paradise – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Lorelei and the Laser Eyes – $18.74 (prix de base : $24.99)

– Lost in Random – $4.49 (prix de base : $29.99)

– Lumo – $1.99 (prix de base : $19.95)

– Magical Drop 6 – $2.99 (prix de base : $29.99)

– Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics – $39.99 (prix de base : $49.99)

– Mega Man 11 – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Mega Man Battle Network Legacy Collection – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 1 – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 2 – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Mega Man Legacy Collection – $4.99 (prix de base : $14.99)

– Mega Man Legacy Collection 2 – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Megaton Musashi W: Wired – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Mercenaries Blaze: Dawn of the Twin Dragons – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Mercenaries Rebirth: Call of the Wild Lynx – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Mercenaries Wings: The False Phoenix – $6.49 (prix de base : $12.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Hunter Generations Ultimate – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Hunter Rise – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Hunter Rise + Sunbreak – $14.99 (prix de base : $59.99)

– Monster Hunter Rise + Sunbreak Deluxe – $19.99 (prix de base : $69.99)

– Monster Hunter Stories – $23.99 (prix de base : $29.99)

– Monster Hunter Stories 2 – $29.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Hunter Stories Collection – $39.99 (prix de base : $59.99)

– Monster Menu – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Monster Sanctuary – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Mortal Kombat 1 – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Mortal Kombat 11 Ultimate – $8.99 (prix de base : $59.99)

– Moving Out 2 – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Narita Boy – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – $6.79 (prix de base : $39.99)

– Neo Cab – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Neon White – $14.99 (prix de base : $24.99)

– Neptunia: Sisters VS Sisters – $14.99 (prix de base : $49.99)

– Neptunia Game Maker R:Evolution – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Neptunia X Senran Kagura: Ninja Wars – $14.99 (prix de base : $49.99)

– New Star GP – $4.99 (prix de base : $29.99)

– No Man’s Sky – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Not Tonight – $2.24 (prix de base : $24.99)

– Observer – $4.49 (prix de base : $29.99)

– Oceanhorn – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Oceanhorn 2 – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Octahedron – $1.99 (prix de base : $12.99)

– Oddworld: Soulstorm – $12.99 (prix de base : $49.99)

– Okami HD – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Onimusha: Warlords – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Ori and the Blind Forest – $6.59 (prix de base : $19.99)

– Ori and the Will of the Wisps – $9.89 (prix de base : $29.99)

– Outer Wilds – $14.99 (prix de base : $24.99)

– Overcooked – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Overlord: Escape from Nazarick – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Oxenfree – $3.99 (prix de base : $9.99)

– Oxenfree 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Paradise Killer – $4.99 (prix de base : $19.99)

– PictoQuest – $2.19 (prix de base : $9.99)

– Planet of Lana – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – $5.99 (prix de base : $39.99)

– Portal Knights – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Postal: Brain Damaged – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Project Highrise – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Project Warlock – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Pumpkin Jack – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Radiant Silvergun – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Railgrade – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Resident Evil – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 0 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 4 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 5 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 6 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil Revelations – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil Revelations 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Retro City Rampage DX – $3.49 (prix de base : $14.99)

– Revita – $9.34 (prix de base : $16.99)

– Rise: Race the Future – $6.59 (prix de base : $16.49)

– River City Saga: Three Kingdoms – $14.99 (prix de base : $29.99)

– RPG Time – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Sayonara Wild Hearts – $7.79 (prix de base : $12.99)

– ScourgeBringer – $3.39 (prix de base : $16.99)

– Scribblenauts Mega Pack – $3.99 (prix de base : $39.99)

– Serial Cleaners – $7.49 (prix de base : $24.99)

– Severed Steel – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Shadows of Adam – $5.99 (prix de base : $14.99)

– Shadows Over Loathing – $15.41 (prix de base : $23.00)

– Shakedown: Hawaii – $3.49 (prix de base : $19.99)

– Shinsekai: Into the Depths – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Sifu – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Slime Rancher – $7.49 (prix de base : $24.99)

– Snufkin – $14.99 (prix de base : $19.99)

– Solar Ash – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Souldiers – $8.99 (prix de base : $19.99)

– Spelunky – $3.99 (prix de base : $9.99)

– Spelunky 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Splasher – $2.24 (prix de base : $14.99)

– SteamWorld Build – $14.99 (prix de base : $29.99)

– SteamWorld Dig – $1.99 (prix de base : $9.99)

– SteamWorld Dig 2 – $1.99 (prix de base : $19.99)

– SteamWorld Heist – $9.99 (prix de base : $19.99)

– SteamWorld Heist 2 – $17.99 (prix de base : $29.99)

– SteamWorld Quest – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Street Fighter 30th Anniversary Collection – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Superhot – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Super Mega Baseball 4 – $4.99 (prix de base : $49.99)

– Tales of Kenzera: ZAU – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Tangle Tower – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate – $19.49 (prix de base : $29.99)

– Telling Lies – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Terra Nil – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Terraria – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Thank Goodness You’re Here – $13.99 (prix de base : $19.99)

– The Artful Escape – $7.99 (prix de base : $19.99)

– The Friends of Ringo Ishikawa – $7.49 (prix de base : $14.99)

– The Great Ace Attorney Chronicles – $15.99 (prix de base : $39.99)

– The House in Fata Morgana – $19.99 (prix de base : $39.99)

– The Last Campfire – $1.99 (prix de base : $14.99)

– The Last Hero of Nostalgia – $9.99 (prix de base : $24.99)

– The Legend of Heroes: Trails from Zero – $27.99 (prix de base : $39.99)

– The Legend of Heroes: Trails into Reverie – $35.99 (prix de base : $59.99)

– The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III – $23.99 (prix de base : $59.99)

– The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV – $23.99 (prix de base : $59.99)

– The Legend of Heroes: Trails through Daybreak – $47.99 (prix de base : $59.99)

– The Legend of Heroes: Trails to Azure – $27.99 (prix de base : $39.99)

– The Legend of Nayuta: Boundless Trails – $24.99 (prix de base : $39.99)

– The LEGO Movie 2 Videogame – $3.99 (prix de base : $39.99)

– The Pathless – $9.99 (prix de base : $39.99)

– The Sinking City – $5.99 (prix de base : $49.99)

– The Witcher 3: Wild Hunt – $13.99 (prix de base : $39.99)

– The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition – $20.99 (prix de base : $59.99)

– They Always Run – $8.99 (prix de base : $19.99)

– They Bleed Pixels – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Thomas Was Alone – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Thronebreaker: The Witcher Tales – $6.99 (prix de base : $19.99)

– Toem – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Trip World DX – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Tropico 6 – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Tsukihime: A Piece of the Blue Glass Moon – $39.99 (prix de base : $49.99)

– Turnip Boy Commits Tax Evasion – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Ufouria 2 – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Ultimate Chicken Horse – $6.74 (prix de base : $14.99)

– Ultra Street Fighter II – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Undertale – $9.89 (prix de base : $14.99)

– Unravel Two – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Unreal Life – $13.79 (prix de base : $22.99)

– Untitled Goose Game – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Unturned – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Voez – $10.00 (prix de base : $25.00)

– Wavetale – $2.99 (prix de base : $29.99)

– West of Loathing – $3.74 (prix de base : $11.00)

– What Remains of Edith Finch – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Witch on the Holy Night – $27.99 (prix de base : $39.99)

– Wordless – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Worms W.M.D – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Yoku’s Island Express – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $2.99 (prix de base : $29.99)

– Ys IX – $26.99 (prix de base : $59.99)

– Ys VIII – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Yuppie Psycho – $6.66 (prix de base : $16.66)

– Zumba: Burn It Up – $13.99 (prix de base : $39.99)