Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits, qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– 1000xResist – $14.99 (prix de base : $19.99)

– 13 Sentinels: Aegis Rim – $14.99 (prix de base : $59.99)

– 20XX – $5.39 (prix de base : $17.99)

– 30XX – $9.99 (prix de base : $19.99)

– A Hat in Time – $14.99 (prix de base : $29.99)

– A Little to the Left- $7.49 (prix de base : $14.99)

– A Short Hike – $4.79 (prix de base : $7.99)

– Abzu – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Ace Attorney Investigations Collection – $29.99 (prix de base : $39.99)

– Actraiser Renaissance – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Alba: A Wildlife Adventure – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Amnesia: Collection – $4.49 (prix de base : $29.99)

– Among the Sleep – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Among Us – $3.00 (prix de base : $5.00)

– Animal Crossing: New Horizons – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Animal Well – $19.99 (prix de base : $24.99)

– Another Crab’s Treasure – $20.99 (prix de base : $29.99)

– Aokana: Four Rhythms Across the Blue – $2.99 (prix de base : $29.99)

– Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy – $29.99 (prix de base : $49.99)

– Arcade Classics Anniversary Collection – $3.99 (prix de base : $19.99)

– ARK: Survival Evolved – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Assassin’s Creed 3 Remastered – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Assassin’s Creed: The Ezio Collection – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Assassin’s Creed: The Rebel Collection – $14.79 (prix de base : $39.99)

– Astalon – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Astroneer – $9.89 (prix de base : $29.99)

– Atari 50 – $21.99 (prix de base : $39.99)

– Atari Flashback Classics – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Atelier Ryza – $17.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Ryza 2 – $20.99 (prix de base : $59.99)

– Atelier Ryza 3 – $32.99 (prix de base : $59.99)

– Axiom Verge – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Axiom Verge 2 – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Azure Striker Gunvolt 3 – $13.49 (prix de base : $29.99)

– Azure Striker Gunvolt: Striker Pack – $17.99 (prix de base : $39.99)

– Bakeru – $27.99 (prix de base : $39.99)

– Balan Wonderworld – $5.99 (prix de base : $39.99)

– Baten Kaitos 1 & 2 HD Remaster – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Batman: Arkham Asylum – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Batman: Arkham City – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Batman: Arkham Knight – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Battle Worlds: Kronos – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Bear and Breakfast – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Beyond a Steel Sky – $4.99 (prix de base : $39.99)

– Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Blair Witch – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Blanc – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Blasphemous 2 – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Blaster Master Zero – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Blaster Master Zero 2 – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Blaster Master Zero 3 – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Blazing Chrome – $5.09 (prix de base : $16.99)

– Bloodstaind: Curse of the Moon 2 – $5.99 (prix de base : $14.99)

– Bloodstained: Curse of the Moon – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Bloodstained: Ritual of the Night – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Blossom Tales – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Blue Fire – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Bomb Rush Cyberfunk – $25.99 (prix de base : $39.99)

– Book of Demons – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Braid – $10.99 (prix de base : $19.99)

– Brok the Investigator – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Brothers: A Tale of Two Sons – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Bug Fables – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Burnout Paradise Remastered – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Bustafellows – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Capcom Beat ‘Em Up Bundle – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Capcom Fighting Collection – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Card Shark – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Carrion – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Cars 3 – $3.99 (prix de base : $39.99)

– Carto – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Castle Crashers Remastered – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Castlevania Advance Collection – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Castlevania Anniversary Collection – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Castlevania Dominus Collection – $19.99 (prix de base : $24.99)

– Cat Quest – $3.24 (prix de base : $12.99)

– Catherine: Full Body – $9.99 (prix de base : $49.99)

– Cattails – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Cattails: Wildwood Story – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Cavern of Dreams – $5.19 (prix de base : $12.99)

– Chasm – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Chicory – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Chocobo GP – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Chocobo’s Mystery Dungeon Every Buddy – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Chronos: Before the Ashes – $10.49 (prix de base : $29.99)

– Cities: Skylines – $5.99 (prix de base : $39.99)

– Citizen Sleeper – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Civilization 6 – $2.99 (prix de base : $29.99)

– Cocoon – $14.99 (prix de base : $24.99)

– Collection of Mana – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Collection of SaGa Final Fantasy Legend – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Contra Anniversary Collection – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Coromon – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Crash Bandicoot 4 – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Crash Team Racing Nitro-Fueled – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Crawl – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Cris Tales – $3.99 (prix de base : $39.99)

– Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion – $24.99 (prix de base : $49.99)

– CrossCode – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Crypt of the NecroDancer – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Cult of the Lamb- $12.49 (prix de base : $24.99)

– Cuphead – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Cursed Castilla – $1.99 (prix de base : $13.99)

– Cursed to Golf – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Danmaku Unlimited 3 – $2.49 (prix de base : $9.99)

– Darkest Dungeon – $7.49 (prix de base : $24.99)

– Darksiders 3 – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Darksiders Genesis – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Dave the Diver – $13.99 (prix de base : $19.99)

– de Blob – $8.99 (prix de base : $29.99)

– de Blob 2 – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Dead by Daylight – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Dead Cells – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Deadly Premonition 2 – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Death’s Door – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Deemo – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Destroy All Humans – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Devil May Cry – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Devil May Cry 2 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Devil May Cry 3 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Diablo 2 – $13.19 (prix de base : $39.99)

– Diablo 3 – $19.79 (prix de base : $59.99)

– Dicey Dungeons – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Digimon Survive – $14.99 (prix de base : $59.99)

– Disco Elysium – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Disney Classic Games: Aladdin and The Lion King – $6.99 (prix de base : $19.99)

– Disney Dreamlight Valley – $29.99 (prix de base : $39.99)

– Disney Illusion Island – $27.99 (prix de base : $39.99)

– Divinity: Original Sin 2 – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Dokapon Kingdom Connect – $17.49 (prix de base : $49.99)

– Don’t Starve – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Don’t Starve Together – $5.09 (prix de base : $14.99)

– Doom – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Doom 3 – $3.99 (prix de base : $9.99)

– Doom 64 – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Double Dragon & Kunio-kun: Retro Brawler Bundle – $9.19 (prix de base : $39.99)

– Dragon Ball FighterZ – $9.59 (prix de base : $59.99)

– Dragon Ball Xenoverse 2 – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Dragon Ball Z: Kakarot – $14.99 (prix de base : $59.99)

– Dragon Ball: The Breakers – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Dragon Marked for Death – $6.74 (prix de base : $14.99)

– Dragon Quest – $2.99 (prix de base : $4.99)

– Dragon Quest 2 – $3.89 (prix de base : $6.49)

– Dragon Quest 3 – $7.49 (prix de base : $12.49)

– Dragon Quest Monsters: The Dark Prince – $29.99 (prix de base : $39.99)

– Dragon Quest Treasures – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Dragon’s Dogma – $4.99 (prix de base : $29.99)

– Dragon’s Dogma: Dark Arisen – $4.99 (prix de base : $29.99)

– Drawn to Life: Two Realms – $3.49 (prix de base : $9.99)

– Dungeon Encounters – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Dusk – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Earth Defense Force: World Brothers – $13.99 (prix de base : $39.99)

– Earthlock – $2.99 (prix de base : $29.90)

– Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes – $25.00 (prix de base : $49.99)

– Empire of Sin – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Enter x Exit the Dungeon – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Epic Mickey: Rebrushed – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Etrian Odyssey Origins Collection – $31.99 (prix de base : $79.99)

– Evertried $6.99 (prix de base : $19.99)

– Far: Changing Tides – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Far: Lone Sails – $2.09 (prix de base : $14.99)

– Farmagia – $39.99 (prix de base : $49.99)

– Fast RMX – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Fatal Frame: Maiden of Black Water – $27.99 (prix de base : $39.99)

– Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse – $34.99 (prix de base : $49.99)

– Fe – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Fear Effect Sedna – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Fight’N Rage – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Final Fantasy – $8.99 (prix de base : $11.99)

– Final Fantasy 1-6 Pixel Remaster Collection – $56.24 (prix de base : $74.99)

– Final Fantasy 12: The Zodiac Age – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Final Fantasy 15 Pocket Edition HD – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Final Fantasy 2 – $8.99 (prix de base : $11.99)

– Final Fantasy 3 – $13.49 (prix de base : $17.99)

– Final Fantasy 4 – $13.49 (prix de base : $17.99)

– Final Fantasy 5 – $13.49 (prix de base : $17.99)

– Final Fantasy 6 – $13.49 (prix de base : $17.99)

– Final Fantasy 7 – $6.39 (prix de base : $15.99)

– Final Fantasy 8 Remastered – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Final Fantasy 9 – $8.39 (prix de base : $20.99)

– Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Final Fantasy X/X-2 HR Remaster – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Flipping Death – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Forager – $6.99 (prix de base : $19.99)

– Frogun – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Frogun Deluxe Edition – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Fuga: Melodies of Steel – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Fuga: Melodies of Steel 2 – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Gal Guardians – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Gang Beasts – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Garden Story – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Ghost of a Tale – $4.99 (prix de base : $24.99)

– Ghost Trick – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Ghostbusters: The Video Game Remastered – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Ghostrunner – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Ghosts ‘n Goblins Resurrection – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Going Under – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Golf Story – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Golf With Your Friends – $6.59 (prix de base : $19.99)

– Gone Home – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Gorogoa – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Grandia HD Collection – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Grapple Dogs – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Grapple Dogs: Cosmic Canines – $12.05 (prix de base : $17.99)

– Graveyard Keeper – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Grindstone – $6.99 (prix de base : $19.99)

– Gris – $3.39 (prix de base : $16.99)

– Grounded – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Grow: Song of the Evertree – $12.49 (prix de base : $24.99)

– GTA: The Trilogy – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Guacamelee – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX 2 – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Hades – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Haiku the Robot – $8.99 (prix de base : $19.99)

– Harry Potter: Quidditch Champions Deluxe Edition – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Harvestella – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Hatsune Miku: Project Diva Mega Mix – $19.69 (prix de base : $39.39)

– Hauntii – $12.99 (prix de base : $19.99)

– Have a Nice Death – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Hellblade – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Hello Neighbor – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Hitman: Blood Money – $19.99 (prix de base : $29.99)

– Hob – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Hogwarts Legacy Deluxe Edition – $17.49 (prix de base : $69.99)

– Horace – $5.99 (prix de base : $14.99)

– Hot Wheels Unleashed 2 – $9.99 (prix de base : $49.99)

– Hotline Miami Collection – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Human: Fall Flat – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Hyper Light Drifter – $9.99 (prix de base : $19.99)

– I Am Setsuna – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Indivisible – $4.49 (prix de base : $29.99)

– Indivisible Inc. – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Infernax – $12.99 (prix de base : $19.99)

– Infinity Strash: Dragon Quest the Adventure of Dai – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Inscryption – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Inside – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Into the Breach – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Ion Fury – $6.24 (prix de base : $24.99)

– It Takes Two – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Jack Move – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Jotun – $2.24 (prix de base : $14.99)

– Journey to the Savage Planet – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Jurassic World Evolution – $5.99 (prix de base : $59.99)

– Katana Zero – $8.99 (prix de base : $14.99)

– Kaze and the Wild Masks – $3.99 (prix de base : $19.99)

– KeyWe – $4.99 (prix de base : $24.99)

– Kingdom Hearts: Melody of Memory – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Kirby and the Forgotten Land – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Klonoa Phantasy Reverie Series – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Kunai – $4.24 (prix de base : $16.99)

– L.A. Noire – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Last Day of June – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Later Alligator – $3.59 (prix de base : $17.99)

– Layers of Fear: Legacy – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Layton’s Mystery Journey Deluxe Edition – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Legend of Mana – $11.99 (prix de base : $29.99)

– LEGO 2K Drive – $11.99 (prix de base : $29.99)

– LEGO Bricktales – $7.49 (prix de base : $29.99)

– LEGO DC Super-Villains – $5.99 (prix de base : $59.99)

– LEGO Horizon Adventures – $39.99 (prix de base : $59.99)

– LEGO Marvel Super Heroes 2 – $4.49 (prix de base : $29.99)

– LEGO Ninjago Movie Video Game – $2.49 (prix de base : $49.99)

– LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Deluxe Edition – $13.99 (prix de base : $69.99)

– LEGO Star Wars: The Skywalker Saga Galactic Edition – $15.99 (prix de base : $79.99)

– LEGO The Incredibles – $5.99 (prix de base : $59.99)

– LEGO Worlds – $2.99 (prix de base : $29.99)

– Life is Strange: Arcadia Bay Collection – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Limbo – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Little Kitty, Big City – $18.74 (prix de base : $24.99)

– Little Nightmares – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Little Nightmares 2 – $9.89 (prix de base : $29.99)

– Little Noah: Scion of Paradise – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Lorelei and the Laser Eyes – $18.74 (prix de base : $24.99)

– Lost in Random – $4.49 (prix de base : $29.99)

– Lost Ruins – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Lost Sphear – $12.49 (prix de base : $49.99)

– Lumines Remastered – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Magical Drop 6 – $2.99 (prix de base : $29.99)

– Maglam Lord – $3.99 (prix de base : $39.99)

– Marble It Up Ultra – $17.99 (prix de base : $29.99)

– Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Mario + Rabbids Sparks of Hope – $19.79 (prix de base : $59.99)

– Mark of the Ninja: Remastered – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Marvel vs. Capcom Fighting Collection: Arcade Classics – $39.99 (prix de base : $49.99)

– Mega Man 11 – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Mega Man Battle Network Legacy Collection – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 1 – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 2 – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Mega Man Legacy Collection – $4.99 (prix de base : $14.99)

– Mega Man Legacy Collection 2 – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man X Legacy Collection 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Mega Man Zero/ZX Legacy Collection – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Megaton Musashi W: Wired – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Metal Max Xeno: Reborn – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Might & Magic: Clash of Heroes – $9.89 (prix de base : $17.99)

– Mighty Gunvolt Burst – $3.49 (prix de base : $9.99)

– Mighty Switch Force Collection – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Minecraft Legends – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Momodora: Reverie Under the Moonlight – $5.24 (prix de base : $14.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Hunter Generations Ultimate – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Hunter Rise + Sunbreak – $14.99 (prix de base : $59.99)

– Monster Hunter Rise + Sunbreak Deluxe – $19.99 (prix de base : $69.99)

– Monster Hunter Rise – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Hunter Stories – $23.99 (prix de base : $29.99)

– Monster Hunter Stories 2 – $29.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Hunter Stories Collection – $39.99 (prix de base : $59.99)

– Monster Sanctuary – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Moon – $9.49 (prix de base : $18.99)

– Moonstone Island – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Mortal Kombat 11 – $9.99 (prix de base : $49.99)

– Mortal Kombat 1: Khaos Reigns Kollection – $26.39 (prix de base : $79.99)

– Moving Out – $4.99 (prix de base : $24.99)

– My Friend Pedro – $4.99 (prix de base : $19.99)

– My Time at Portia – $4.49 (prix de base : $29.99)

– My Time at Sandrock – $27.99 (prix de base : $39.99)

– N++ – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Namco Museum Archives Vol 1 – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Narita Boy – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Need for Speed: Hot Pursuit Remastered – $6.79 (prix de base : $39.99)

– NEO: The World Ends with You – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Neptunia X Senran Kagura: Ninja Wars – $14.99 (prix de base : $49.99)

– Neva – $15.99 (prix de base : $19.99)

– New Star GP – $4.99 (prix de base : $29.99)

– New Super Lucky’s Tale – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Nexomon – $3.29 (prix de base : $9.99)

– Nexomon: Extinction – $6.59 (prix de base : $19.99)

– Ni no Kuni – $9.99 (prix de base : $49.99)

– NieR: Automata – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Night in the Woods – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Ninja Gaiden: Master Collection – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Nintendo Switch Sports – $27.99 (prix de base : $39.99)

– No Man’s Sky – $23.99 (prix de base : $59.99)

– No More Heroes 3 – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Nobody Saves the World – $8.74 (prix de base : $24.99)

– Observer – $4.49 (prix de base : $29.99)

– Oceanhorn – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Oceanhorn 2 – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Octopath Traveler – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Octopath Traveler 2 – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Oddworld: Soulstorm – $12.99 (prix de base : $49.99)

– Okami HD – $4.99 (prix de base : $19.99)

– One Piece: Pirate Warriors 4 – $9.99 (prix de base : $39.99)

– One Step From Eden – $7.99 (prix de base : $19.99)

– OneShot – $9.74 (prix de base : $14.99)

– Onimusha: Warlords – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Oninaki – $14.99 (prix de base : $49.99)

– Ori and the Blind Forest – $6.59 (prix de base : $19.99)

– Ori and the Will of the Wisps – $9.89 (prix de base : $29.99)

– Outer Wilds – $14.99 (prix de base : $24.99)

– Overcooked – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Overcooked: All You Can Eat – $13.59 (prix de base : $39.99)

– Oxenfree – $3.99 (prix de base : $9.99)

– Oxenfree 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Pac-Man World Re-Pac – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Panzer Dragoon: Remake – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Panzer Paladin – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Paper Trail – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Paradise Killer – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Paranormasight – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Parksaurus – $7.49 (prix de base : $24.99)

– Peglin – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Pentiment – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Persona 3 Portable – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Persona 4 Arena Ultimax – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Persona 4 Golden – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Persona 5 Strikers – $23.99 (prix de base : $59.99)

– Persona 5 Strikes – $17.99 (prix de base : $59.99)

– Persona 5 Tactica – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

– PixelJunk Monsters 2 – $2.24 (prix de base : $14.99)

– Pizza Tower – $14.99 (prix de base : $19.99)

– Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville – $5.99 (prix de base : $39.99)

– Portal Knights – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Portal: Companion Collection – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Potion Craft – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Potion Permit – $9.99 (prix de base : $19.99)

– PowerSlave Exhumed – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Prince of Persia: The Lost Crown – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Prison Architect – $2.99 (prix de base : $29.99)

– Puyo Puyo Champions – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Puyo Puyo Tetris – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Puyo Puyo Tetris 2 – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Quake – $3.99 (prix de base : $9.99)

– Quake 2 – $3.99 (prix de base : $9.99)

– Rabbids: Party of Legends – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Rain on Your Parade – $5.99 (prix de base : $14.99)

– Raji: An Ancient Epic – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Rayman Legends – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Red Dead Redemption – $34.99 (prix de base : $49.99)

– Resident Evil – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 0 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 4 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 5 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil 6 – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil Revelations – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Resident Evil Revelations 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Retro City Rampage DX – $3.49 (prix de base : $14.99)

– Return to Monkey Island – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Risen – $17.99 (prix de base : $29.99)

– Risk of Rain 2 – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Road 96 – $2.99 (prix de base : $19.96)

– Rogue Legacy – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Rogue Legacy 2 – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Rogue Trooper Redux – $2.49 (prix de base : $24.99)

– RollerCoaster Tycoon 3 – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Romancing SaGa 2 – $7.49 (prix de base : $24.99)

– Romancing SaGa 2: Minstrel Song Remastered – $14.99 (prix de base : $24.99)

– Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven – $37.49 (prix de base : $49.99)

– Romancing SaGa 3 – $8.69 (prix de base : $28.99)

– Rose & Camellia Collection – $9.99 (prix de base : $19.99)

– RPG Time – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Rugrats: Adventures in Gameland – $14.99 (prix de base : $24.99)

– SaGa Emerald Beyond – $29.99 (prix de base : $49.99)

– SaGa Frontier Remastered – $12.49 (prix de base : $24.99)

– SaGa Scarlet Grace: Ambitions – $8.99 (prix de base : $29.99)

– Saints Row 4 – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Saints Row: The Third – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Sayonara Wild Hearts – $7.79 (prix de base : $12.99)

– ScourgeBringer – $3.39 (prix de base : $16.99)

– Scribblenauts Showdown – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Sea of Solitude – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Sea of Stars – $24.49 (prix de base : $34.99)

– SEGA Ages Alex Kidd in Miracle World – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Fantasy Zone – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Out Run – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Phantasy Star – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Puyo Puyo – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Puyo Puyo 2 – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Sonic the Hedgehog – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Sonic the Hedgehog 2 – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Space Harrier – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Virtua Racing – $2.39 (prix de base : $7.99)

– SEGA Ages Wonder Boy: Monster Land – $2.39 (prix de base : $7.99)

– Serial Cleaners – $7.49 (prix de base : $24.99)

– Serious Sam Collection – $4.49 (prix de base : $29.99)

– Severed Steels – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Shadow Man Remastered – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Shakedown: Hawaii – $3.49 (prix de base : $19.99)

– Shantae and the Pirate’s Curse – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Shantae: Half-Genie Hero – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Shin Megami Tensei V: Vengeance – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Shinsekai: Into the Depths – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Shovel Knight Dig – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Shovel Knight Pocket Dungeon – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Shovel Knight: Treasure Trove – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Silt – $4.94 (prix de base : $14.99)

– Slay the Spire – $8.49 (prix de base : $24.99)

– Slime Rancher – $7.49 (prix de base : $24.99)

– Snake Pass – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Sniper Elite 3 – $6.99 (prix de base : $34.99)

– Sniper Elite 4 – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Sniper Elite V2 Remastered – $6.99 (prix de base : $34.99)

– Sonic Colors: Ultimate – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Sonic Forces – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Sonic Mania – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Sonic Origins Plus – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Sonic Superstars – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Souldiers – $8.99 (prix de base : $19.99)

– Soundfall – $4.49 (prix de base : $29.99)

– South Park: The Fractured but Whole – $17.99 (prix de base : $59.99)

– South Park: The Strick of Truth – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Spelunker Party – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Spelunky – $3.99 (prix de base : $9.99)

– Spelunky 2 – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Spiritfarer – $4.49 (prix de base : $29.99)

– Splasher – $2.24 (prix de base : $14.99)

– SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated – $11.99 (prix de base : $29.99)

– SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake – $17.99 (prix de base : $39.99)

– Spyro Reignited Trilogy – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Star Ocean: First Departure R – $6.29 (prix de base : $20.99)

– Star Ocean: The Second Story R – $32.49 (prix de base : $49.99)

– Star Wars Episode I Racer – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Star Wars Jedi Knight 2 – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Star Wars: Dark Forces Remaster – $17.99 (prix de base : $29.99)

– Star Wars: Knights of the Old Republic – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Star Wars: Knights of the Old Republic 2 – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Star Wars: Republic Commando – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Star Wars: The Force Unleashed – $9.99 (prix de base : $19.99)

– SteamWorld Build – $14.99 (prix de base : $29.99)

– SteamWorld Dig – $1.99 (prix de base : $9.99)

– SteamWorld Dig 2 – $1.99 (prix de base : $19.99)

– SteamWorld Heist 2 – $17.99 (prix de base : $29.99)

– SteamWorld Quest – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Steel Assault – $5.99 (prix de base : $14.99)

– Stich – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Sticky Business – $4.99 (prix de base : $9.99)

– Street Fighter 30th Anniversary Collection – $9.99 (prix de base : $29.99)

– Streets of Rage 4 – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Subnautica – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Subnautica: Below Zero – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Sundered – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – $39.99 (prix de base : $59.99)

– Super Mario Odyssey – $39.99 (prix de base : $59.99)

– Super Meat Boy – $5.99 (prix de base : $14.99)

– Super Meat Boy Forever – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Super Mega Baseball 4 – $4.99 (prix de base : $49.99)

– Super Monkey Ball: Banana Blitz HD – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Super Monkey Ball: Banana Mania – $11.99 (prix de base : $39.99)

– Superhot – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Superliminal – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Sword Art Online: Fatal Bullet – $9.59 (prix de base : $59.99)

– Tactics Ogre: Reborn – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Tales of Kenzera: ZAU – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Team Sonic Racing – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtlers: The Cowabunga Collection – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge – $16.24 (prix de base : $24.99)

– Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate – $19.49 (prix de base : $29.99)

– Terraria – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Teslagrad 2 – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Teslagrad Remastered – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Tetris Effect: Connected – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Thank Goodness You’re Here – $13.99 (prix de base : $19.99)

– The Centennial Case: A Shijima Story – $19.99 (prix de base : $49.99)

– The DioField Chronicle – $23.99 (prix de base : $59.99)

– The Elder Scrolls V: Skyrim – $29.99 (prix de base : $59.99)

– The Friends of Ringo Ishikawa – $7.49 (prix de base : $14.99)

– The Great Ace Attorney Chronicles – $15.99 (prix de base : $39.99)

– The House of the Dead: Remake – $6.24 (prix de base : $24.99)

– The Jackbox Party Pack 10 – $19.49 (prix de base : $29.99)

– The Lara Croft Collection – $14.99 (prix de base : $24.99)

– The Legend of Heroes: Trails from Zero – $27.99 (prix de base : $39.99)

– The Legend of Heroes: Trails into Reverie – $35.99 (prix de base : $59.99)

– The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 3 – $23.99 (prix de base : $59.99)

– The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel 4 – $23.99 (prix de base : $59.99)

– The Legend of Heroes: Trails to Azure – $27.99 (prix de base : $39.99)

– The Legend of Nayuta: Boundless Trails – $24.99 (prix de base : $39.99)

– The Oregon Trail – $14.99 (prix de base : $29.99)

– The Pathless – $9.99 (prix de base : $39.99)

– The Sinking City – $5.99 (prix de base : $49.99)

– The Stanley Parable – $14.99 (prix de base : $24.99)

– The Touryst – $11.99 (prix de base : $19.99)

– The Wonderful 101: Remastered – $17.99 (prix de base : $39.99)

– Theatrhythm Final Bar Line – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Them’s Fightin’ Herds – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Timespinner – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Tinykin – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Toem – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Torchlight 2 – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Tormented Souls – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Travis Strikes Again: No More Heroes – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Trek to Yomi – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Trials of Mana – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Trombone Champ – $8.24 (prix de base : $14.99)

– Tropico 6 – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Tunic – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Turnip Boy Commits Tax Evasion – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Turok – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Turok 2 – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Turok 3 – $19.49 (prix de base : $29.99)

– Two Point Campus – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Ufouria 2 – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Ultra Street Fighter II – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Undertale – $9.89 (prix de base : $14.99)

– Unicorn Overlord – $35.99 (prix de base : $59.99)

– Unravel Two – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Unsighted – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Untitled Goose Game – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Unturned – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Valkyria Chronicles – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Valkyria Chronicles – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Vampire Survivors – $3.99 (prix de base : $4.99)

– Various Daylife – $11.59 (prix de base : $28.99)

– Venba – $7.49 (prix de base : $14.99)

– Voice of Cards: The Beasts of Burden – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Voice of Cards: The Forsaken Maiden – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Voice of Cards: The Isle Dragon Roars – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Wandersong – $4.99 (prix de base : $19.99)

– WarioWare: Move It – $34.99 (prix de base : $49.99)

– Wavetale – $2.99 (prix de base : $29.99)

– We Love Katamari Reroll + Royal Reverie – $7.49 (prix de base : $29.99)

– West of Loathing – $3.74 (prix de base : $11.00)

– What Remains of Edith Finch – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Windjammers – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Windjammers 2 – $8.99 (prix de base : $19.99)

– Wolfenstein 2 – $5.99 (prix de base : $39.99)

– Wolfenstein: Youngblood – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Wonder Boy: The Dragon’s Trap – $5.99 (prix de base : $19.99)

– World of Final Fantasy Maxima – $15.99 (prix de base : $39.99)

– World of Goo – $7.49 (prix de base : $14.99)

– World War Z – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Worms W.M.D – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Wreckfest – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Yakuza Kiwami – $14.99 (prix de base : $19.99)

– Yohane the Parhelion – $17.99 (prix de base : $29.99)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $2.99 (prix de base : $29.99)

– Ys 8 – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Ys 9 – $26.99 (prix de base : $59.99)

– Ys Origin – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Zelda: Skyward Sword HD – $41.99 (prix de base : $59.99)

– Zombie Army 4 – $9.99 (prix de base : $49.99)

– Zombie Army Trilogy – $5.24 (prix de base : $34.99)

– Zumba: Burn It Up – $13.99 (prix de base : $39.99)